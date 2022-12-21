Kocaeli’de hava kirliliği üst sınırda!

Sanayi kenti Kocaeli’de havanın kirli olduğunu biliyoruz. Ama bu kirliliğin boyutu nedir, bunu bilmiyorduk. Önceki gün Sözcü gazetesinde Orhan Bozkurt imzalı bir haber vardı. Haberde Kocaeli’nin de aralarında olduğu 12 ilin son 5 yıldaki hava kirliliği raporu yer aldı. Haberi birlikte okuyalım;

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Ülke ve dünya gündemine yönelik önemli konular hakkında alanında uzman ekibiyle gerçekleştirdiği çalışmaları sürdüren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar'ın, yayımladığı “Hayat Bir Nefes Derinden” başlıklı yeni çalışmayla hava kirliliğinin iktisadi ve sosyal etkilerini kalkınma perspektifi ile inceliyor. TSKB Ekonomik Araştırmalar, hava kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma ve bulgularının yanı sıra çözüm önerileri de sunuyor.

7 MİLYON ERKEN ÖLÜM VAR

Rapora göre; her yıl dünya çapında 7 milyon erken ölüme sebep olan hava kirliliği, günümüzde en önemli çevresel sağlık problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) aktarımlarına göre ise dünya genelinde 300 milyon çocuk, kabul edilebilir seviyeden 6 kat fazla hava kirliliğine maruz kalıyor. Bu kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştığı dönemlerde, plansız eğitim duraklamasına sebep olarak, çocukları ve gençleri olumsuz yönde etkileyebiliyor.

RİSK FAKTÖRÜ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hava kirliliğinin sağlık sorunlarının önemli sebeplerinden biri olarak karşımıza çıktığını anlatan raporda; Washington Üniversitesi'nde bulunan Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü verilerine göre, Türkiye'de en çok ölüm ve sakatlığı bir araya getiren risk faktörleri arasında hava kirliliğinin de bulunduğundan bahsediliyor. Risk sıralamasında 2009 yılında 6'ıncı sırada olan hava kirliliğinin 2019 yılında 5'inci sıraya yükselmesi dikkat çekiyor.

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Buna karşın, Dünya Bankası tarafından 2022 yılında yayınlanan Türkiye'ye ilişkin ‘Ülke İklim ve Kalkınma Raporu', Türkiye'nin hava kirliliğini azaltmada ilerleme kaydetmiş olduğunu belirtiyor. Toz, polen, küf gibi 10 mikron ve daha küçük parçacıkları ifade eden PM10 (partikül madde) ve azot dioksit (NO2) konsantrasyonlarının, Türkiye'nin ekonomik büyümesine göre azaldığı gözlemleniyor.

“EKONOMİYİ ETKİLİYOR”

Hem dünyanın hem de Türkiye'nin hava kirliliği ile mücadele konusunda kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu ortaya koyan “Hayat Bir Nefes Derinden” başlıklı rapor, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Belediyelerin, şirketlerin ve bireylerin sorumluluk alarak birlikte atacağı adımların etkili olacağına değinen çalışmada, hava kirliliği ile mücadele kapsamında geliştirilecek finansman olanaklarının da ilavesiyle dünyanın ve Türkiye'nin hava kalitesinin artırılmasına destek olunacağı vurgulanıyor. Hava kirliliğinin yarattığı risklere sadece sağlık ve çevresel boyuttan bakılmaması gerektiğine işaret eden raporda; hava kirliliğinin, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiyi de etkilediğine dikkat çekiliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN HAVASI EN KİRLİ İLLERİ

Rapor için hazırlanan çalışmada kullanılan Türkiye'deki 26 şehre ilişkin mevcut veriler, üretim ile hava kirliliği göstergesi arasında doğru yönlü bir ilişkiye işaret etmiyor. Bu durum, hava kirliliğini artırmadan üretimin artırılabileceğini ima ediyor. Azotdioksit (NO2) konsantrasyonu dikkate alındığında 2016 ve 2021 yılları arası verilerin analiz edildiği çalışmada Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon’un durumu değerlendirildi.

RAPORDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

*Çalışmaya dahil edilen şehirler arasında ortalama NO2 konsantrasyonu en yüksek şehirlerin basında Ankara, Erzurum ve Trabzon geliyor. 2021 yılında Ankara, Erzurum ve Trabzon'un ortalama NO2 konsantrasyonunun WHO ve EC kritik değerlerinin üzerinde olduğu görülüyor.

*Türkiye'de belirlenmiş? kritik değerler ile karşılaştırıldığında ise 2016 yılında çalışmaya dahil edilen hiçbir şehrin yıllık ortalama NO2 konsantrasyonu Türkiye kritik değerinin üzerinde değilken, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ankara'nın ortalama NO2 konsantrasyonu Türkiye kritik değerinin üzerinde hesaplanıyor.

Çalışmada öne çıkan diğer satır başları ise şöyle:

*Hava kirliliği ve iklim değişikliği arasında karmaşık bir ilişki bulunurken, bu ilişki “madalyonun iki yüzü” olarak adlandırılıyor. Hava kirliliği, iklim değişikliğini etkilediği gibi iklim değişikliği de hava kirliliğini tetikliyor.

*Gelişmekte olan ülkeler daha yüksek hava kirliliği ile mücadele ederken, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve düşük gelir grubundakiler için hava kirliliğinin olumsuz etkileri daha hissedilebilir seviyede yaşanıyor.

*İklim değişikliği sebebi ile sayıları artan orman yangınları, çevrelerindeki bölgelerde hava kirliliğini artırdığı gibi bölgesel hava kalitesini de etkiliyor.

*Hava kirliliği kaynaklı küresel erken ölümler nedeniyle oluşan yıllık işgücü geliri kayıpları, 1995 yılındaki 47 milyar dolardan 2015’te yaklaşık 179 milyar dolara ulaşmış durumda.

*Hava kirliliği nedeniyle erken ölümlerden kaynaklanan refah kaybının 2015 yılındaki 3,16 trilyon dolardan 2060 yılında 18,3-25,3 trilyon dolara yükselebileceği öngörülüyor.

*Hava kirliliği, hava kalitesine bağlı olan tarımsal verimde bir azalmaya neden oluyor. Gelişmekte olan birçok ülkede sanayideki gelişmelerin ve kentleşmedeki artışın, tarım üzerindeki olumsuz etkileri hissediliyor.

*“2021 Yılı Dünya Hava Kalitesi Raporu”na göre, en yüksek ortalama PM2,5 konsantrasyonuna sahip ülke 76,9 μg/m3 değeri ile Bangladeş. Türkiye ise 20,0 μg/m3 değeri ile 117 ülke arasında 46'ıncı sırada.

AZOTDİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, formülü NO2 olan, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Zehirli bir gaz olan azot dioksitin solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkmaktadır. “

KİRLİ HAVAYI SOLUYORUZ…

Raporu ve raporla ilgili değerlendirmeleri yukarıda okudunuz. Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar’ın hazırladığı “Hayat Bir Nefes Derinden” başlıklı raporunda önemli detaylar var. Dünya Sağlık Örgütü, 10 miligrama kadar hava kirliliğini makul karşılıyor. Kocaeli’nin hava kirliliği 3.1 miligram. Yani normalin 3 katı daha fazla. Demek ki, Kocaeli’de yaşayan bireyler olarak zehirli hava soluyoruz. Kendi yönetenlerin, hava kirliliği konusunda daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Kirli havayı solumak, her hastalığa davetiye çıkarıyor.

Beni şaşırtan Erzurum ve Trabzon’da hava kirliliği üst limitte. Bu iki ilimizde sanayi de pek fazla yok. Bu iki ilimizin havası, sanayi kenti Kocaeli’den daha fazla kirli olması bana ilginç geldi.

HAVA KİRLİLİĞİNDE KRİTİK DURUMDAKİ ŞEHİRLER

Ankara 54.4

Erzurum 49.19

Trabzon 42.1

Bursa 38.1

İstanbul 32.7

Kocaeli 31.1

Sakarya 26.2

Tekirdağ 23.8

Balıkesir 16.8

Çanakkale 14.4