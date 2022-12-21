Biten bir yılın ardından…

Hemen her sene yaptığımız gibi 2022 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde de sizlerle biten yılın muhasebesiniyapmak isterim.

Gelecek yıla dair fikir vermesi açısından bu sene öne çıkan başlıklara gelin birlikte göz atalım:

2022 yılına baktığımızda öne çıkan olgunun hesaplaşma ve restleşme olduğunu söylemek mümkündür.

Özellikle dış politika nazarında bu durumu net bir şekilde görmekteyiz. Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar,bu hesaplaşma ve restleşmenin önemli bir örneğini teşkil etmektedir. Öyle ki, Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır devam güç savaşı 2022 yılında savaşa dönüşmüştür vebu yolla neticelendirilmeye çalışılmaktadır.

Bu sene ortaya çıkan bir diğer olgu ise krizdir.

Zira yaşanan hesaplaşmalar ve restleşmeler dünya genelinde kriz ortamı yaratmıştır. Özellikle yaşanan savaşla beraber enerji ve tahıl krizi baş göstermiştir.Bu durum nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke krizle baş etme yöntemleri geliştirmeye çalışmaktadır.

2022 senesi hesaplaşma ve restleşme senesi olunca tabiidir ki ülke yönetimlerinde de otoriterlik eğilimleri daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Mesela İtalya’da yapılan seçimler sonucunda aşırı sağcı partinin ülke yönetimine seçilmesini bu durumun sonucu olarak okumak mümkündür.

Pandemi süreci ile başlayan yenidünya düzeni 2022 yılında kendini iyice hissettirmiştir. Ülkelerin içe kapanma süreci hızlanmış, kaynak yetersizliğinin ekonomiye yansıması bu sürecin baş aktörü olmuştur.

Ülkemizin 2022 yılında enflasyon patlaması yaşaması, kaynakların azalması sonucunda nelerin ortaya çıkabileceğini çok net ortaya koyan bir örnektir.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin insanları geçmiş zamanların tüketim ve tasarruf ruhuna nasıl maruz bırakabileceğini 2022 yılı bize çok iyi göstermiştir.

Psikolojik olarak bakıldığında ise savaşların, virüse dayalı hastalıkların,toplumsal bunalımların ve ekonomik daralmanın iyice kendini hissettirdiği bu sene, kanaatimce insanoğlunda şaşırma duygusunu köreltmiş, tedbire dayalı refleksleri ise kamçılamıştır.

İlerleyen yıllarda daha belirgin hale geleceğini düşündüğüm lüks tüketim anlayışındaki değişiminbaşladığı bir yıl olan 2022, lüks tüketim malzemelerinineşyadan gıdaya doğru kayacağınınanlaşıldığı bir sürecin de başlangıcı olarak görünmektedir.

Kısacası 2022, gelecek sene için dikkatli, tedbirli ve sağduyulu olmamız gerektiğini söyleyen bir yıl olmuştur.

Ancak:

Her ne kadar bu yıl gelişmeler iç açıcı görünmese de, insanoğlunun değişime çabuk adapte olan bir canlı olduğu da unutulmamalıdır.

O nedenle değişen dünya şartlarına uyum sürecinde bocalasak da yaşanabilir bir dünya oluşturmanın her zaman mümkün olduğunu unutmamalı, umudumuzu yitirmemeliyiz.

Ve yeni gelecek yıla bu umut ve azimle ile girmeliyiz…

Zira tarih tüm sıkıntılara karşı duran umut ve azmin zaferinin örnekleriyle doludur…

Hepimize İYİ SENELER…