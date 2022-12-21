Demokrat Parti döneminde din istismarı ve tarikatlar

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (9)

Tek parti döneminde, CHP’nin “seçimlerde avantaj sağlamak için” başlattığı din istismarı, Demokrat Parti’nin 1950’de tek başına iktidara gelmesiyle zirve yaptı.

İktidar olur olmaz DP’nin yaptığı ilk iş, CHP’ye din üzerinden saldırmak oldu.

*CHP dönemini “27 yıllık zulüm devri” ilan ettiler.

*CHP’ye “Dinsiz parti” yakıştırmasında bulundular.

*CHP’nin ezanları susturduğunu, camileri ahır yaptığını ileri sürdüler.

*14 Haziran 1950’de, “Arapça ezan yasağını” kaldırdılar. (Bu oylamada CHP’liler de evet oyu kullandı.)

*Ezanın tekrar Arapça okunmasını sağlayan DP, “İslamiyet’in kurtarıcısı ilan edildi.

*7 Ağustos 1950’de, radyoda Kuran yayınına başlandı.

*10 Ekim 1950’de, ilkokullardaki seçmeli din dersleri zorunlu hale getirildi.

*1951’de Konya’nın Kadınhan İlçesi’nde yapılan DP kongresinde; fes giyilmesi, Arap harflerine dönülmesi, kadınların çarşaf giymeleri ve çok eşliliğin serbest bırakılması istendi.

*29 Kasım 1955’te, Başbakan Adnan Menderes, kendisine karşı ayaklanan parti grubuna, “Siz her şeye kadirsiniz, anayasayı değiştirebilir, hilafeti geri getirebilirsiniz” dedi.

*1956’da, ortaokullara da din dersi konuldu.

*Menderes, 1957’de, 7 yılda 15 bin cami yaptıklarını söyledi.

*1958’de, Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Kuran’ın Latin harfleriyle yazılamayacağını açıkladı.

*Yine 1958’de, DP Milletvekili Nermioğlu, erkeklere ikinci evlilik hakkı için kanun teklifi verdi.

*1958’in diğer bir önemli olayı da, DP’nin desteğiyle “Fatih”, “Selamet”, “İslamiyet”, “Büyük Doğu”, “Büyük Cihad” ve “Doğru Söz” gibi “dinci” dergilerin çıkarılmasıydı. Bu dergiler, laiklik ve Atatürk’e saldırmakla görevlendirilmişti.

*1959’da, Yüksek İslam Enstitüsü açıldı.

*Yine 1959’da, Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk’ü “Sahte kahraman”, Menderes’i ise “Tam bir Müslüman” olarak ilan etti.

Demokrat Parti, Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi ile kol kola

Tarih, 22 Ekim 1958.

Başbakan Menderes, Said-i Nursi’nin sürgün hayatı yaşadığı Afyon Emirdağ’da yeşil bayraklarla karşılandı.

Said-i Nursi, kendisini ziyarete gelen Adnan Menderes’i “İslam’ın kahramanı” diye övdü.

Bu ziyaretten bir yıl sonra, 1959’da, Said-i Nursi Ankara’ya gitti ve DP milletvekillerinin organize ettiği toplantılara katıldı.

Ve DP, Said-i Nursi için “Anadolu turnesi” organize etti, şehir şehir gezdirip konferanslar verdirdi.

Said-i Nursi, yurdun dört bir tarafındaki Nurculara “Demokrat Parti’yi destekleyin” mektupları gönderdi.

Kuran, ezan, dua ve mevlit eşliğinde parti propagandası

Türkiye, 1958 ve 1959 Ramazan aylarında, din istismarının daniskasını yaşadı.

30 gün boyunca, radyodan, Kuran, ezan, ney, dua ve mevlit eşliğinde “DP propagandası” yapıldı.

Tarikat mensupları, camilerde iftar yemekleri düzenlediler.

Bazı vaizler, kadınların ipek çorap giymelerini ve başı açık gezmelerini “kâfirlik” ilan etti.

17 Şubat 1959 tarihinde Londra’daki uçak kazasından sağ kurtulan Adnan Menderes, “evliya” ilan edildi.

Dönemin yazarlarından Ömer Çelebi, Menderes’ten “Melekleşen adam” diye söz etti.

Dahası…

Uçak kazasından kısa bir süre sonra, Adnan Menderes Tarsus’a giderken, Ali Bayatoğlu adlı biri, 5 yaşındaki oğlunu bacaklarının önüne yatırıp Menderes’e kurban etmek istedi.

Menderes, durumu fark etti, anında müdahale edip çocuğu kurtardı.

Özetle…

Türkiye, çok partili siyasi yaşamının ilk 10 yılında, yani Demokrat Parti döneminde, din istismarında zirveyi yaşadı.

Not: Yazı dizisinin bu bölümünü hazırlarken, Metin Toker, Şerafettin Turan, Sinan Meydan, Şevket Çizmeli ve Tarık Zafer Tunaya’nın kitap ve yazılarından yararlandığımı belirtmek isterim.

Yarın:

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