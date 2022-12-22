Türkiye’nin cahillik ve yoksullukla yönetimi ve tarikatlar

Dünden bugüne TARİKATLAR gerçeği (10)

Önceki gün CHP’nin tek parti dönemindeki din istismarını, dün de Demokrat Parti döneminde din istismarı ve tarikatları anlatmıştım.

Din istismarı ve tarikatlar konusunda kırılma yılı hangi yıl biliyor musunuz?

1946…

1946’da Demokrat Parti kuruldu, Türkiye çok partili sisteme geçti, ortaya sandık kondu, sandıktan çıkma pahasına “ Atatürk’le ve Cumhuriyet ilkeleriyle hesaplaşma” başladı.

Her rejim bir kültür seviyesi ister.

Demokrasi, ancak kültür seviyesi en yüksek toplumlara uygulanabilen bir rejimdir.

Ne yazık ki Türkiye, eğitim ve kültür seviyesi bizden fersah fersah çok ileri olan Batı’nın diretmesiyle daha şartlar oluşmadan “çok partili sisteme” geçti.

Türkiye’yi zamanından önce demokrasiye zorlayan emperyalist devletlerin amacı belliydi.

Cahil ve yoksul bir toplumun “demokrasi aldatmacası” ile yönetilmesi daha kolaydı.

İşte Türkiye, 1950’den beri tam 72 yıldır, “cahil ve yoksullukla” yönetiliyor.

Sağ iktidarlar ve bu iktidarların iplerini ellerinde bulunduran emperyalist devletler, bugüne kadar Türk toplumunu yönetirken hiçbir zorlukla karşılaşmadılar.

Dediğim gibi, normal bir “ülke yönetimi” söz konusu değildi, ülkemizdeki “cahillik ve yoksulluk” yönetiliyordu, cahillik ve yoksulluk yönetiminin kuralları da belliydi, bu kuralları yerine getirdiler ve ipleri kimseye bırakmadan yollarına devam ettiler.

Bugünlere böyle geldik.

Türkiye’nin cahil ve yoksul bırakılmasında tarikat ve cemaatlerin rolü

Tarikat ve cemaatlerde, “düşünme, sorgulama, araştırma ve karşı çıkma” yok, “biat ve itaat etmek” vardır.

Şeyhin söylediği, sorgulanmaz ve araştırılmaz.

Şeyhin söylediğine, karşı gelinmez.

İşin özünde, yani dine dayalı dogmada (doğru kabul edilen öğretide), “soru” yoktur, “cevap” vardır.

Her şeyin cevabı da kutsal metinlerde verilmiştir.

Bunları sorgulamak dine aykırıdır.

Bu nedenle tarikat şeyhinin söylediklerini yerine getirmek, dinin emridir.

Tarikat ve cemaatlerin gücü de zaten buradan gelir.

“Düşünme, sorgulama, araştırma ve karşı çıkma”nın bulunmadığı bir toplumda aydınlanma olabilir mi?

Böyle bir toplum, ileri gidebilir mi?

Böyle bir toplum, uygarlığı ve çağdaşlığı yakalayabilir mi?

İşte bu nedenle, Türk toplumunun “salt kolay yönetebilmek için” cahil ve yoksul bırakılmasında tarikatlara büyük görev düşmüştür ve tarikatlar da bu görevi başarıyla yerine getirmişler ve getirmeye de devam etmektedirler.

Burada “karşılıklı etkileşim” de söz konusudur.

Toplumdaki cahil ve yoksul sayısı arttıkça, tarikat ve cemaatler de daha güçlü hale gelmişlerdir.

1946’dan beri sağ partilerin tarikat ve cemaatlere sahip çıkmalarının nedeni budur.

Karşılıklı “kazan-kazan”ı oynuyorlar.

Tarikatlar iktidarlardan, iktidarlar da tarikatlardan güç alıyorlar.

Sonuçta, geldiğimiz noktada, tarikat ve cemaatler bugün “siyaseti belirleyen vazgeçilmez odak noktaları” haline gelmişlerdir.

“Blok oy” onlarda…

“Ekonomik güç” onlarda…

İktidarda güya “bir siyasi parti” görünüyor, ama bu iktidarın ipleri tarikat ve cemaatlerde.

Bu, sadece bugünün değil, dünün de gerçeğiydi.

Yazı dizisinin ilk günlerinde, Osmanlı döneminde tarikatların devlet yönetimine nasıl ortak olduklarını ve daha sonra devletin başına ne işler açtıklarını anlatmıştım.

Mustafa Kemal Atatürk bu sorunu görmüş ve devletimizi kurarken, “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz, en doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” demiş, tekke, zaviye ve türbeleri kapatmış, tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine son vermişti.

Ne yazık ki, 1950’den sonra gelen sağ iktidarlar, emperyalist devletlerin de yönlendirmesiyle, “tarikat ve cemaatlerden güç almaya” ve “tarikat ve cemaatlerle yol yürümeye” devam ettiler.

Yarın:

Sorun, “tarikatlar” mı, yoksa “siyasi partiler” mi?