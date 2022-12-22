Durduk yerde 2036 ve İstanbul’dan söz etmeyi Dünya Kupası finalinin normal süresinin berabere bitmesi anında düşündüm.

Sonra uzatma geldi. 3:3 oldu, ardından penaltılar ve sanıyorum 4:2 ile penaltılar sonucu belirledi. Kupa için 90 dk yetmedi. Uzatma devreleri yetmedi, iş on bir metrelere kaldı…

Bizim Olimpiyat serüvenimiz böyle olacak gibi görünüyor. Uzun soluklu bir çaba gerekiyor. Spor kültürümüzün gelişmesi, trafiğimizin klasik sorunlarının çözülmesi, mükemmel tesisleri inşa etmemiz ve en önemlisi çok yetenekli sporcularımızı keşfedip onları birer olimpik sporcu olarak hazırlamamız sıraya alınması gereken en önemli işler olarak önümüzde duruyor.

Bu çabada bazı isimleri ön plana getirmekte fayda var: Rahmetli Turgut Atakol, Sinan Erdem bu ışığın yakılmasında önemli birer girişimci olarak ruhumuzda yaşıyorlar. Togay Bayatlı ve Uğur Erdener başkanlarımızın daha planlı ve istikrarlı fakat akıllı stratejileri geleceğin Olimpiyat oyunları için önemli birer kilometre taşı olacaktır.

Bazen, daha yükseğe atlayabilmek için birkaç adım geri almak gerekebilir.

İstanbul, 2036 için bence çok önemli bir aday. Aday olabilme yanında İstanbul’un çözmesi gereken çok önemli sorunları bulunuyor: Olimpik tesislerin nereye yapılacağı, olimpik köyün mimarisi, yeni yolların inşası, şehrin kentsel dönüşümlerini tamamlaması, Üniversitelerin tamamının ultra modern spor imkanlarına kavuşması, her fabrikanın kendi çalışanları için spor salonu ve yüzme havuzu yapması, şimdiden bu oyunların maskotunun belirlenmesi 2036’ya gidecek yolun önemli noktalarıdır.

Benim önerim bu maskotu belirledikten sonra, 2036 için son derecede hassas ve derin bir sanat içeren kartpostal yaratıp (Bunun için bir yarış düzenlenmelidir), yine üzerinde 2036 İstanbul yazan posta pulları ile herkese yılbaşı, noel, bayram kutlamaları için posta kartı göndermektir.

“2036’ya Olimpiyat ile…” başlıyoruz şeklinde bir gönderi, uzun yıllardır bir kartpostalı posta kutusunda görmeyenlerimiz için çok büyük bir sürpriz olacaktır.

Olimpiyat, bir hayal olmak ile birlikte, eğer gerekli hazırlıklar yapılırsa kesinlikle alınabilir bir organizasyondur. Thomas Bach’ı ziyaret edenler acaba neler konuştular… Bunu öğrendikten sonra işin bir plana bağlanma zamanı gelmiştir. Bugünün gençliği Olimpiyat Oyunlarını çoktan hak etmiştir. O zaman çalışmaya başlayalım. Hemen…