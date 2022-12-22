Rüya bitti

Kocaelispor – Ankara Demirspor maçının ayrıntılı analizini yaparsak, hataya düşme ihtimalimiz var.

Ancak kaba tabirle, rakip takımın hocası bizi çözmüş ve takımını iyi motive etmiş gibi görünüyordu.

Ne var ki, bu durumlarda zor olanın, zirveye çıkmak değil, orada kalmak olduğunu geçtiğimiz haftalarda ifade etmiştim.

İşte işin bam teli burada.

Rakip bizi çözmüş ve agresif defans, hızlı kontra-atak varyasyonu taktiğiyle sahaya çıkmış.

Önemli olan, böyle taktik ile Kocaeli’ ye gelecek bir rakibe karşı, karşı önlem alabilmektir.

Kısaca gelen bu şok yenilginin en büyük sorumlusu, rehavete giren futbolcu kardeşlerimizden çok, önlem alamayan kenar yönetimdir.

Yenilginin kısa bir değerlendirmesi budur.

En azından benim tarafımdan…

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Tartışmalı penaltıdan tutun da, kaçan pozisyonlar, rakibe verilen kolay pozisyonlar ve daha fazlasını konuşmanın yeri değil.

Zaten bu konuları haftalardır dile getiriyoruz.

Ve bu dile getirdiklerimiz, gelen başarılı sonuçların gölgesinde kaldığına göre, devre arasını iyi değerlendirerek, daha sağlıklı düşünmemiz gerekir.

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İşin özü, rüya bitmiştir.

Artık ayaklarımız yere basmalı ve her maça final havasında çıkmalıyız.

İpi ancak böyle göğüsleyebiliriz.

Umarım anlatabilmişimdir.

KATAR 2022

Bir Dünya kupası heyecanını da geride bıraktık.

Ben hangi takımın nasıl oynadığı, Arjantin’in nasıl hedefe ulaştığı ya da sahada oynanan futbolun kalitesine değinmeyeceğim.

Bence bu Dünya Kupasında sahada yaşananlardan çok, saha dışı olaylar daha fazla ön plana çıktı.

Katar’ın bu organizasyonu alması konusundaki spekülasyonlar, Cristiano Ronaldo polemikleri, hakemlerin sözüm ona maçlara güdümlü çıkmaları, ya da Almanya’nın bir kez daha gruptan çıkamaması…

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İlk olarak stat inşaatlarında “şu kadar işçi ölümü yaşanmış” polemiği başlattılar.

Verilen sayının doğruluğu bile tartışılır.

İsteriz ki, Dünyada tek bir iş kazası yaşanmasın ve iş kazası ile ölümler sıfıra insin.

Ancak bu konuyu öne sürenlerin dertleri, işçi ölümleri değildi.

Bunu söyleyenlere işçiler ve işçi hakları ile ilgili üç soru sorsanız, yüzünüze bön bön bakacaklarına eminim.

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Ardından mevsimin zamansızlığından dem vurdular.

Olmadı, Katar’ın bu organizasyonu para gücü ile aldığını söylediler.

Burada da biraz duralım.

Doğruluk payı olsa da daha önce alan ülkelere baktığımızda Katar’ın diğerlerinden çok daha temiz olduğunu iddia edebilirim.

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Bir süre sonra hakemlerin kupayı Arjantin’e vereceğini söylediler.

Malum, Messi’de sadece bu kupa yokmuş.

Bu iddiayı ortaya atanların daha çok elenen takımların yenilgiye kılıf aramalarından kaynaklandığını herhalde söylememe gerek yok.

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Ve Cristiano polemiği.

Cristiano konusu farklı.

Bu konuya daha sonra ayrıntılı değineceğim.

Bu ve bunun gibi birçok karalamalar ile organizasyon sona erdive bana göre Arjantin çok haklı bir şampiyonluk kazandı.

Geçelim.

Ve böyle büyük bir organizasyonu alnının akı ile başaran Katar’ı da Arjantin kadar alkışlayalım.

Birçok kesimin içine sinmese bile…