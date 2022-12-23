Türkiye-Azerbaycan'da (Deli saçması söz ve davranışlar)

Değerli okuyucularımız Türkiye-Azerbaycan'ın kardeşliği ve sarsılmaz dostluğu gerçek anlamda "Bir Millet, İki Devlet" oldukları her alanda kanıtlanıp en yüksek seviyede ilişkilerimiz devam ediyor. İlelebet de devam edecektir. ŞUŞA Beyannamesinin imzalanması ile stratejik ortak olmamız yanında işbirliği alanında büyük adımlar atıldı. Herhangi bir devlet ile savaşa girilirse her iki ülke güçleri birlikte karşı koyup savaşacak.

Bu birliktelik dostlara güç, düşmanlara korku vermektedir. Korku içinde olanlar suyu bulandırma amaç ve gayreti içinde olup bir kaşık suda fırtına koparmak için fırsat kolladıklarını görüyor ve iyi biliyoruz.

Yaşadığı dönemin en büyük komutanı, devlet adamı Türkiye'nin kurucusu Atatürk "Azerbaycan'nın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" diyerek kardeşliğimizi ve dostluğumuzu dünyaya ilan etmiştir.

Azerbaycan halkının oyları ile Cumhurbaşkanı seçilmiş Ebulfez Elçibey ölümünden sonra bile kalplerde yerini muhafaza eden bir devlet adamı.

Düşman devletlerin ve onların maşası durumunda olanlar büyük değerlerimizi ve kutsallarımızı yıpratmak ve yalan dolanla tarihi çarpıtmak için her yola ve her türlü hileye başvurduklarını görüyor ve biliyoruz.

SAÇMA VE BOŞ BİR İDDİA

Azerbaycan doğumlu, Türkiye vatandaşı bir kişi Kars ve Iğdır'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ileri sürerek Türkiye'yi işgalci olduğunu iddia ediyor!

Yine aynı kişi Azerbaycan Cumhuriyetinin bu toprakları Türkiye'den talep etmek yerine İran’daki Güney Azerbaycan toprakları üzerinde iddiasını gündeme getiriyormuş.

Ayrıca Elçibey'i faşistlikle suçluyor.

Hızını alamayıp Atatürk ile ilgili çirkin sözler saçmalıyor.

Kendisine haddini aşan sözleri nedeni ile akademisyen ve eski bir Azerbaycan milletvekili cevap vererek iddia sahibini Türk fobi karakter ve zihniyetinde olduğunu dile getirmiş.

Bu sefer korkusu ve daha fazla ortalığı bulandırmak düşüncesi ile Azerbaycan milletvekili beni ölümle tehdit ediyor diye Azerbaycan mahkemesine başvuru yaptığı ortaya çıkıyor. Çok yazık ve de komik!

Azerbaycan’da basın mensupları dahil birçok kişilerle konuştum.

"Bu çirkin, akıl ve mantık dışı ama kasıtlı olup haddini aşan iddia ve sözler olarak kabul edip çöp sepetine atmamız gerekiyor" diyorlar.

Ayrıca kamuoyunun bilgisine bir şeyi daha dile getirdiler.

Azerbaycan'da Atatürk'e sevgi, saygı nedeni ile hiçbir yere, hiçbir şeye Atatürk adı verilemez uygulamasını hatırlattılar.

Ufak tefek çıkarı ve reyting uğruna başımızda taşıdığımız hiçbir kişi bıyığımızı ve saçımızı yolmaya kalkmasın.

Bu tip art niyetli kişi ve kurumların eninde sonunda gidecekleri yer tarihin kokmuş çöplüğüdür.

Dünya var olduğu sürece Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu ilelebet devam edecektir.