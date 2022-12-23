Küresel ısınmanın sonu çok kötü olacak (2)

Geçen haftaki yazımda kutuplardaki buzları bile eritmeye başlayan küresel ısınmanın nedenlerini yazmıştım.

O yazımda da belirttiğim gibi dünya atmosferindeki sera gazlarında biz insanların neden olduğu artış, küresel ısınma olayına, diğer bir ifadeyle gezegenimizin ortalama sıcaklığındaki yükselişe neden oluyor.

1950 yılından itibaren dünya yüzeyinde sıcaklık her on yılda ortalama 0,13°C artmıştır. Son 100 yılda artış, küresel bazda 0.74°C olmasına karşın Avrupa'da 0.95°C olmuştur. Bundan anlaşılacağı gibi artış dünyanın farklı yerlerinde değişik olmaktadır.

Ancak şunu hiç unutmayınız: Aşağıda açıklanan olumsuzlukların belirtileri, dünyadaki konumuna bağlı olarak yurdumuzda da görülmektedir.

Küresel bazda ortalama sıcaklık artışı bakın nelere sebep oldu ve olmaya devam ediyor:

Kar örtüsü ve buzlar erimektedir:

Bu olay en belirgin şekilde dünya yüzeyinde suyun kar ve buz gibi katı formda bulunduğu; deniz buzu, göl buzu, nehir buzu, kar örtüsü, buzullar ve diğer buz tabakaları ve donmuş toprak kaplı Kriyosfer denilen alanlarda görülmektedir. Kriyosfer yapıda yüzeyler küresel iklim sisteminde çok etkindir. Onların yayılış alanlarında olan değişiklikler (örneğin buz tabakasının azalması) küresel iklim sisteminde önemli farklılıklara neden olmaktadır.

Bazı öngörülere göre Kuzey Kutbu buzları, bu yüzyılın sonuna doğru, yılın en sıcak dönemlerinde tamamen eriyeceklerdir.

Dünyanın bazı bölgelerinde yoğun yağışlar olurken, bazılarında kuraklık etkin olmaktadır :

Kuzey Avrupa’da, Kuzey ve Güney Amerika’nın doğusunda, Orta ve Kuzey Asya’da yağışlarda belirgin artış görülmektedir.

Buna karşılık Akdeniz havzasında, Sahel’de, Güney Afrika’da ve Güney Asya’nın bazı bölgelerinde kuraklık artmıştır. Kuraklık açısından en büyük risk Afrika Kıtası’nda Sahra Çölü’nün güneyi ile savanlar arasında kalan, Kızıldenizden Atlas Okyanusuna kadar uzanan 2,5 milyon km2 alana yayılan ve Sahel olarak tanımlanan bölgededir. Bitki örtüsü, kuzeyinde step, güney kısmında ağaçlıklı savan halindedir. Bu alan 1970’li yılların başından günümüze kadar belirli aralıklarla şiddetli kuraklıklar yaşamaktadır. Kuraklığın etkilediği bölgelerde su miktarında azalmalar görülürken tarımsal verimlilik düşmüş, böcek istilaları ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle milyonlarca kişi yaşamını yitirmiştir.

c) Denizlerin seviyesi yükselmektedir:

Kutup buzlarının erimesi denizlerin seviyesinde yükselmeye neden olmaktadır. Antarktika ve Grönland buz tabakalarındaki azalma, 1993 ile 2003 yılları arasında deniz seviyelerinin yılda 3,1 milimetre yükselmesine katkıda bulunmuştur. 2100 yılına kadar, artışın 15 ila 95 santimetre arasında olması beklenmektedir. Gelin de İzmit körfezinde denizin bir metre yükselmesi halinde olacakları düşünmeyin !..

d) Çölleşme yayılacaktır:

Çölleşme (ve onunla birlikte sıcak hava dalgaları), ılıman bir iklime sahip olan bölgelere doğru genişleyecek ve tarımda önemli zararlara neden olacaktır. Ekinler azalacak ve yetersiz beslenen insan sayısı artacaktır. Özellikle mısır ve buğday tarlalarının verimi, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 35 yılda yüzde 50'ye varan düşüşler yaşayacaktır.

El Niño gibi olaylar- kasırgalar, fırtınalar, seller– sayı ve yoğunluk olarak artarak can kayıplarına ve büyük hasarlara neden olacaktır.

Bu durum ayrıca sıtma gibi hastalıkların daha önce bilinmeyen bölgelere yayılmasına da yol açabilecektir.

e) Biyolojik Çeşitlilikte kayıplar olacaktır:

Sadece iklim değişikliği yüzünden değil, ama kesinlikle insanlar yüzünden, dünyada canlı varlıkların çeşitliliği açısından durdurulamaz bir kitlesel yok oluş yaşanmaktadır. Bu, gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinde önemli bir düşüş demektir. Özellikle karasal türlerin yok olma hızı şaşırtıcıdır ve yüzyılın sonunda canlı türlerinin yarısı sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır

Biyolojik Çeşitlilikte gerilemenin canlılar açısından son derece olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle birçok bitki türünün yok olması, hastalıklarla mücadelenin yavaşlaması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının hızlanması sonucu doğacaktır. Zaten bu güne kadar yapılan tespitlerde biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi sonucu doğal türlerden insana yeni virüsler geçmiş ve yayılmıştır.

f) Denizlerin suyu asitlenmektedir:

Sanayi devriminin başlangıcından bu yana muazzam miktarlarda fosil yakıt kullanılması sonucu atmosferde çok yüksek karbondioksit konsantrasyonu oluşmuştur.

Bünyelerine aldıkları aşırı miktarda karbondioksit gazı nedeniyle, denizlerin sularında pH önemli ölçüde düşmüş ve asitlenme artmıştır. Okyanusların şu anda 1800'yılardan %30 oranında daha asidik olduğu ve durumun giderek kötüleştiği belirtilmektedir. Bu gidişle yüzyılın sonundan önce okyanuslar, sanayi devriminin başlangıcındakinden 150 kat daha asidik olacaktır.

Bu koşullarda denizde yaşayan canlıların ancak bazı türlerinin hayatta kalabilmesi sonucu “Biyolojik Çeşitlilikte” büyük bir azalma olacağına inanılmaktadır. Asitleşme mikrobiyal toplulukların bileşimini, bazı besinlerin varlığını, sudan süzülecek ışık miktarını ve ses yayılmasını değiştirecektir. Ayrıca zehirli alg patlamalarına neden olması ve fotosentezi olumsuz etkilemesi de muhtemeldir. Bu süreç deniz ekosisteminde onarılamaz hasara yol açacaktır. Örneğin, "400'den fazla mercan türü, 1.500 balık türü, 4.000 çeşit yumuşakça ve yanı sıra nesli tükenmekte olduğundan 1981'de UNESCO'nun “korunan varlıklar” arasına aldığı “Yeşil kaplumbağa” ile bir örneğini aşağıdaki (2) nolu kaynaktan edindiğim fotoğraftaki “Dugong” isimli canlıların varlığı ortadan kalkacaktır. (Bilimsel adı “Dugong dugong” olan bu canlı Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun sığ sularında, Avustralya ile Yeni Gine kıyılarında yaşamaktadır. Üç metreden uzun boya ve 300 kilodan fazla ağırlığa sahip olabilen, vejetaryan alışkanlığı nedeniyle sadece deniz bitkileri ve kökleriyle beslenen bir memelidir.)

“Küresel Isınmanın” sonuçları kesinlikle çok kötü olacak… Başka ne diyeyim; inanmayan, fotoğraftaki Dugong gibi olsun !..

Kaynak:

1) Anonim. 2009. Cambiamenti climatici e biodiversita. Studio della mitigazione e proposte per l’adattamento. Verso la Strategia Nazionale per la Biodiversità. Anonim.Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2) Cesar Paul Gonzales Gonzalez .2022.Tutto sul dugongo. iMiei Animali