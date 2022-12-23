Sorun, “tarikatlar” mı, yoksa “siyasi iktidarlar” mı?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (11)

Sevgili okurlarım, sizlere 11 gündür tarikatları, tarikatların devleti yönetenlerle “işbirliği” ve “güçbirliği”ni anlatmaya çalışıyorum.

Dün de belirttim, tarikatlar ve siyasi iktidarlar, toplumda karşılıklı “kazan kazan”ı oynuyorlar.

Tarikatlar siyasi iktidarlardan, siyasi iktidarlar da tarikatlardan yararlanıyor, devletin gücünü aralarında paylaşarak yol yürüyorlar.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde olduğu gibi, aralarında bazen “güç kavgası” yaşanıyor, sorun çıkaran tarikat dışlanıp yerine bir başka tarikat görevlendiriliyor, ama her ne olursa olsun “tarikat-siyasi iktidar” işbirliği hep devam edip gidiyor.

Geri kalmış, cahil ve yoksullukla yönetilen bizim gibi ülkelerin kaderi bu!

Tabii “tarikat-siyasi iktidar” işbirliği devam ederken, halka sürekli “demokrasi yalanı” söyleniyor.

Neymiş, Türkiye’de “demokrasi” varmış.

Neymiş, Türkiye “eşitlik ve özgürlükler ülkesi” imiş.

Tamam, demokrasilerde bireylerin eşit ve özgür olması temel ilkedir.

Peki, ülkemizde bireyler eşit ve özgür mü?

“Bireyler” derken, sorgulamaya buradan başlayalım.

Sahi, Türkiye’de nüfusun yüzde kaçı birey?

Birey, “kendi geçimini kendisi sağlayan, her konuda kendisi karar veren, yaşamını devam ettirmek için hiçbir kişi ve kurumdan destek almayan kişi” demek.

Türk toplumunun yüzde kaçı bu durumda?

“Türkiye cahillik ve yoksullukla yönetiliyor” demem, bundan.

Toplum özellikle cahil ve yoksul bırakıldı, “tarikat-siyasi iktidar” gücüne mahkûm edildi.

Birey sayısının çok az olduğu bir ülkede, demokrasinin temel ilkeleri olan “eşitlik ve özgürlük”ten söz edilebilir mi?

Doğal olarak, bir ülkede eşitlik ve özgürlük yoksa, demokrasi de yoktur.

Platon’un 2400 yıl önceki uyarısı

Platon veya Eflatun…

Antik Yunan filozofu ve bilgesi…

M.Ö.427-M.Ö.347 yılları arasında yaşadı.

Platon, tam 2400 yıl önce, “eğer toplum gerekli eğitim ve kültür donanımına sahip değilse, demokratik düzenin farklı düzenlere kayabileceği” konusunda şu uyarıda bulunuyor:

“Demokrasinin ana prensibi halkın egemenliğidir. Ama milletin kendilerini yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanmazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için güzel sözlü demagoglar, kötü de olsa başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği sanılır. Demokrasi eğitim işidir. Eğitimsiz kitleler demokrasiye geçince oligarşi olur. Devam ederse demagoglar türer, demagoglardan da diktatörler çıkar.”

Evet, Platon’un 2400 yıl önce söylediği bu sözler, bugünün Türkiye’si ve bizim çizgimizdeki ülkelere çok şey anlatıyor.

“Cehalet ve demokrasi bir arada bulunamaz” demeye getiriyor.

Cehaletin iktidarı

İster kabul edelim, ister etmeyelim.

Bugün ülkemizde “cehaletin iktidarı” yaşanıyor.

“Cahil”, yanlış anlamayın, “okuma yazma bilmeyen” demek değildir.

Sözünü ettiğimiz ve edeceğimiz “cahil”, okumuş yazmıştır.

Bırakın ortaöğrenimi, üniversiteyi dahi bitirmiş, hatta yurt dışında öğrenim görmüş, ancak “ticari ve siyasi çıkarının cahili kalmaktan” kendini kurtaramamıştır.

Bakın çevrenize, bunlardan pek çok görürsünüz.

Bunların gözleri kör, kulakları sağırdır.

Bunların beyinleri “devre dışı”dır.

Bunlar; gerçekleri, doğruları göremezler, haklıyı haksızdan ayıramazlar.

Bunlar, “hukuk” cahilidir.

Bunlar, “adalet” cahilidir.

Bunlar, “ahlak” cahilidir.

Bunlar, “6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridinin kullanımına verecek kadar” ahlak yoksunu ve cahildir.

Bunlar, birlikte yol yürüdükleri tarikatların alavere dalavere işlerine göz yumacak kadar cahildir.

Ülkemizin çektiği sıkıntılar, bundan.

Türkiye, onlarca yıldır “cehalet iktidarı” tarafından yönetiliyor.

Cahil ve yoksul bırakılan halk da bunu görmüyor, göremiyor.

Suçlu, kim?

Peki, yaratılan bu ortamın suçlusu kim?

Tarikatlar mı?

Siyasi iktidarlar mı?

Tarikatları size ortaya çıktıkları 922 yılından buyana yaptıklarıyla anlatmaya çalıştım.

Selçuklu, Anadolu Beylikleri, Osmanlı dönemlerinde devlet yönetimini nasıl devleti yönetenlerle paylaştıklarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün tehlikeyi görerek tarikatları nasıl kapattığını, 1950’den itibaren tarikatların tekrar nasıl siyasal iktidarlarla işbirliği yapmaya başladıklarını aktardım.

Bütün bu gelişmelere baktığımızda, “tarikatların suçsuz olduğunu” söyleyemeyiz.

Tarikatlar suçlu, ama asıl suçlu, suçluya gerekli cezayı vermeyen ve devletin gücünü tarikatlarla paylaşan siyasal iktidarlar.

2022 yılındayız.

Tarikatların ortaya çıktığı yıl ise, 922.

1100 yıl içinde, tarikatların masum halkın dini inançlarını nasıl sömürdüğünü gören ve gereğini yapma cesaretini gösteren bir tek devlet adamı çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk…

Eğer Atatürk’ün 100 yıl önce aldığı karar sürekli uygulanabilmiş olsaydı, Türkiye bugün hâlâ “cehaletle” boğuşuyor olmazdı.

Tekrar ediyorum, suç tarikatlarda değil, siyasi çıkarları için tarikatlarla kol kola yol yürüyen siyasi iktidarlarda.

Yarın:

Toplumda cehaletin örgütlenmesi ve iktidar-tarikat dayanışması