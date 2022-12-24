Toplumda cehaletin örgütlenmesi ve iktidar-tarikat dayanışması

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (12)

Hatırlayalım!

AKP’li Prof. Dr. Bülent Arı, katıldığı bir televizyon programında ne demişti?

“Okuma yazma oranı arttıkça, beni afakanlar basıyor. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede.”

O profesörü hatırladınız değil mi?

Hani İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı idi…

Konuşmasına yoğun tepki oluşunca, üniversitenin zarar görmemesi için görevinden istifa etmişti…

Ancak iktidar kendisini ortada bırakmamış, hemen YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atamıştı…

İşte o profesör.

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Haydi, belleğimizi biraz daha zorlayalım!

O Bakan’ın sözlerini de hatırladınız değil mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı AKP’li Taner Yıldız’ın sözlerini…

Ne demişti Taner Yıldız?

“ Eğitim seviyesi yükseldikçe, partimizin oy oranı düşüyor.”

Taner Yıldız açıkça, “AKP’ye oy verenler, cahildir” diyordu.

Bu iki olay, AKP’li Prof. Dr. Bülent Arı ve AKP’li eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın bu sözleri, “ Türkiye gerçeği”ni bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Nedir “Türkiye gerçeği”?

Defalarca yazdık, Türkiye, “Türkiye’nin bu gerçeği”ni, Türkiye’nin cahilliğini ve yoksulluğunu fırsat bilen AKP iktidarı tarafından yönetiliyor.

Türkiye’nin cahillik ve yoksulluğunu fırsat bilen sadece AKP iktidarı değil, 1950’den beri gelip giden tüm sağ iktidarlar da aynı yöntemi kullandı.

İktidarlar, her dönemde, ülkemizdeki “cehaleti ve yoksulluğu” örgütledi, cahillik ve yoksulluğa göre politikalar üretti ve koltuğunu korudu.

Bakan Taner Yıldız da, Prof. Bülent Arı da haklı

Biraz önce, Bakan Taner Yıldız ve Prof. Bülent Arı’nın, açıklamalarıyla “Türkiye gerçeği”ni yansıttığını söylemiştim.

O ifadeleri biraz açalım.

Ne demişti Yıldız?

“Eğitim seviyesi yükseldikçe, partimizin oy oranı düşüyor.”

Her seçimden sonra, partilerin aldığı sonuçlara göre, Türkiye haritası yayınlanır.

O haritalara dikkat ettiniz mi?

Eğitim ve kültür seviyesi yüksek il ve bölgelerde, AKP ve benzeri partilerin oy oranı son derece düşüktür.

Genellikle eğitimli, kültürlü ve ekonomik seviyesi yüksek seçmenlerin oturduğu sahil kentlerinde, AKP yoktur.

AKP’nin genellikle eğitimi, kültürü ve ekonomik seviyesi düşük bölgelerde başarılı olduğunu görürüz.

Bunun anlamı şudur:

AKP, ülkemizde cehaleti ve yoksulluğu örgütlemiştir ve bu kesimden oy almaktadır.

Eğitimi, kültürü ve geliri iyi olan kesim, AKP’nin yanlış işler yaptığını görmekte ve oyunu başka partilere vermektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız’ın anlatmak istediği tam budur.

Prof. Dr. Bülent Arı’nın söylediklerine gelince…

Ne demişti Arı?

“Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben her zaman cahil halka güvenirim…”

Bu sözlerin anlamı da şudur:

Türkiye’de laik rejimin değiştirilip, “siyasi İslam” temelli bir rejimin kurulabilmesi için yığınların “cahil” olması şarttır. Ancak cahil yığınlar, getirilmek istenen böyle bir rejime evet diyebilir.

Köy enstitüleri ve halkevleri, neden kapatıldı dersiniz?

Köy enstitüleri ve halkevleri…

Cumhuriyet döneminin iki önemli aydınlanma projesiydi.

Köy enstitüleri kırsal kesimde, halkevleri ise kentlerde toplumsal aydınlanmayı sağlayacaktı.

Özellikle köy enstitüleri, “köylüyü milletin efendisi yapma” projesiydi.

Köy halkı, pratik eğitimle bilinçlendirilecek, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındırılacaktı.

Köylü okudukça ve bilinçlendikçe, mevcut düzene itiraz etmeye başlamıştı.

Böyle olunca toprak ağalarını ve onlarla işbirliği yapan siyasetçileri afakanlar bastı ve sonunda ABD’nin de isteğiyle köy enstitülerinin kapısına kilit vuruldu.

Halkevleri de aynı nedenle kapatıldı.

Böylece Türk aydınlanmasının önüne set çekilmiş oldu ve toplum yeniden tarikat ve cemaatlere teslim edildi.

Türk toplumu, aydınlanmadan, bir kez daha karanlığa gömüldü.

Şimdi “Her ilde bir üniversite açıldı, görmüyor musunuz?” diyeceksiniz.

Doğru, açıldı, ama bu açılan üniversitelerin “üniversite” olmadığını, mezunlarının “üniversiteli” kabul edilemeyeceğini siz de biliyorsunuz.

Türkiye’de bugün çok gösterişli okul ve üniversite binaları yapıldı, ama buralarda insanlara meslek kazandıran ve toplumu aydınlatan eğitim yapılmıyor.

Çok az bir kısmını hariç bırakın, üniversitelerimiz “işsizlik üreten merkezler” gibi.

Sonuç olarak…

Türkiye’de bugün dönüştürülen rejim, “cehaletin omuzlarında” saltanatını sürdürüyor.

İktidar, tarikat ve cemaatlerle işbirliği yaparak örgütlediği “cahillik ve yoksulluk” sayesinde ayakta durabiliyor.

Suç, elbette cahil ve yoksullarda değil.

Suç, cahillerin cahil ve yoksulların yoksul kalmasında çıkarı olanlarda.

Yarın:

AKP iktidarı, bir “tarikatlar koalisyonu” mu?