Kutsal Uçuş

“Ansızın duruverdin rüzgar, bulutlar gibi beni de sırtında götüremez miydin?”

Güvercin, panik halinde Lal’e ulaşmıştı.

‘Dün gece, çok acayip bir şey oldu, Lal.

Rüyamda, 10 yıl önceki Güvercin Döngüsünün içinde buluverdim kendimi’.

‘Nasıl yani?’

‘Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Sana Rüzgârla yaptığım o konuşmayı ve hikâyeyi anlatmamı ister misin?’ Lal, ‘neden olmasın’, diye mırıldanırken, güvercin çoktan rüyasındaki hikâyeyi anlatmaya başlamıştı bile…

“Rüzgâr boşlukta, yavaş yavaş süzülüşünü izlemişti bir zaman, güvercin kaybolmuş gibiydi.

‘Neden yalnızsın?” diye sordu. Sessizliğini bozan ılık sesi duyunca, irkilen güvercin yanıtladı: ‘Neden soruyorsun?”

‘Güvercinler tek eşlidir ve birlikte uçarlar. Sen hep yalnız uçuyorsun. Hiç bu kadar yalnızına rastlamamıştım’.

‘Soru sormayı seviyorsun galiba,’ dedi güvercin. 'Ben de severim.

Yalnızlık ne ki? Ölümü sor bana…

Ya da ölümü, ben sorayım sana. Ölüm gerçekte nedir? Ne zaman başlar? Ne kadar sürer?’

‘Ölümü sorman, aslında yaşamı sormandır,’ diye cevap verdi Rüzgâr. ‘Yaşam nedir? Gerçekte ne zaman yaşamaya başlarız, diye sormak lazım belki de… Ölümle yaşam iç içe geçmiştir. Ölümü sormuyorsun da, yaşamı soruyorsun galiba?’

‘ Sen bana eşimi sormuştun değil mi?’ diye, konuyu değiştirdi güvercin.

‘Asıl en kötüsü bilerek ya da bilmeyerek hapishaneyi kendi içinde taşıması insanın, demiş şair. Benim eşim yok! Kayboldu!

Dönmeze gitti!

Belki de hiç var olmamıştı!

Belki de sadece ben yaratmışımdır onu!

Her an ortaya çıkabilir belki de!

Ortaya çıktığı an, gerçekte kaybolduğu an mıdır?

Kolay olan gitmek midir, yoksa kalmak mı daha zor…

Giden; giden midir gerçekte yoksa gitmek zorunda bırakılan, gönderilen mi?’ dedi güvercin. Sanki biraz öfkelenmiş gibiydi.

‘Hep böyle konuşurken, daldan dala mı konarsın?‘

‘Uçarım, daldan dala konarım. Ben uçmaya mahkûm edildim? Kımıldamadan durmak, ölmek demektir, benim için? Senin içinde öyle değil mi?

Hangisi daha acıklı, Sisyphos'un bir kayayı dağın tepesine çıkarmaya mahkûm edilmesi mi, yoksa benim daima hareket etmek zorunda olmam mı? Her canlı nasıl yaptığına dönüşmez ki, neden şaşıyorsun? Yaptıklarımızın ta kendisi değil miyiz hepimiz…

Sorduğun soruyu, hatırlıyor musun? Hala, bana eşimi soruyor musun Rüzgâr?

Sana eşimle nasıl tanıştığımı mı, yoksa aşkı mı anlatayım? Her ikisi, bir diyorsun, belki de. Ya da her ikisi bir mi olmalı? Aşkı nasıl tanımlarsın? Hemen herkesin aşkı, kendine göre olur, deme. Böyle bir cevap kolaycılığa kaçmak olur.

Yaptıklarımızın ötesine geçtiğimizde kim oluyoruz? Gerçekte neyiz biz?’

Rüzgâr öfkelenmeye başlamıştı, şöyle bir sarsmak istedi güvercini: ‘Sen başladığın hiçbir söze, nokta koymayacak mısın?’ diye sordu uğuldayarak.

‘Bak Rüzgâr, doğdum doğalı uçarım ben? Uçmam için, ilk önce rüzgarı öğrettiler bana. Önce hava oldum, sonra uçmayı öğrendim ben?

Madem aşktan ve sevgiden bahsetmek istiyorsun. Gerçek aşk, kendi yuvandan çıkıp, hiç bilmediğin, tanımadığın başka bir yuvaya konmak demektir. Aşk, en kutsal yaşamdır…

Benim için aşk, en kutsal uçuştur. Senin dediğin gibiyse, yaşamak ölmek demekse, aşk, yaşamın en uç sınırı veya belki de en üstün noktası ve aynı zamanda en kutsal ölümdür.

Her şey sevgi olur, aşka uçarken, her şey sevgiye dönüşür; tüm dünyan o olur, her yer ve her şey sevgiye dönüşür, sevgi keser… O zaman, artık sen uçmazsın; sadece sevgi uçar…’

‘Aşktan bahsederken yüzünü, yüzündeki ışığı bir görebilseydin? ‘ dedi Rüzgâr.

‘Görmeme gerek yok,’ dedi güvercin. ‘Ben onu düşündüğüm anda, zaten oyum. Ona dönüşüyorum. Böyle hissederken ben, şimdi söyle; böyle hissederek uçarken, nasıl yalnız olabilir, nasıl yalnız kalabilirim? Sadece hissedersin; baştan aşağı sevgi olursun. Aşk konuşur, nereye uçacağına, o karar verir. Baştan aşağı sevgiye dönüştüğünde, kımıldamaz olursun. Aldığın hazın ve keyfin çoğalmasıyla, aşktan başka her şey küçülür, çok küçücük olur. O his, ah o tutkulu sevgi, zamanı, mekânı kaldırır da nasıl sonsuzluğa atıverir her şeyi.

Hiç sonsuz sevgiye kavuşan, konuşmak ister mi?

Konuşmaya gerek kalmaz ki…

Sevgi denizinde susarsın, sevgi konuşur’.

‘Şimdi sen aşkı mı yoksa eşinle nasıl tanıştığını mı anlatıyorsun,’ diye sordu Rüzgâr.

Güldü güvercin.

‘Bazen bana ikisi de bir geliyor ama haklısın. Bu konuyu ne zaman açsam, aklım karışıveriyor… Belki de vefasızlık ediyorumdur, bazen eşlerin, sevgiye ulaşmak için, kullanılan nesnel araçlar olduğunu düşünüyorum’.

Bu sözcükler ağzından çıktığında, bir an için ürküverdi güvercin. Gözlerini kırpıştırmaya başladı.

‘Eşimle nasıl tanıştığımı anlatacaktım değil mi? Onunla çok bunaldığım zamanlardan birinde, sınırlar ötesine yolculuk yaptığım bir uçuşta tanışmıştık. Açgözlü ve haris bir kuşa, yem olmak üzereyken, hayatımı kurtarmıştı.

Göz göze geldiğimizde yaşam duruvermişti sanki. Ne diyordu şair; Annabel Lee için? ‘Durdu zaman! Durdu dünya’. İşte öyleydi gerçekten. Şimdi anlatırken, nasıl da sıradan geliyor. Ama ne zaman, o ana gitsem, ne zaman onu aklıma getirsem, derhal oraya gidiyor, hala ona dönüşüyorum’.

‘Hava yön değiştiriyor, ayrılma zamanımız yaklaştı. Merak ettim. Ayrılmadan, hikâyenin sonunu, anlatıversen olmaz mı?” dedi Rüzgâr.

‘O zaman, hikâyenin sonunu ya da başlangıcını anlatayım sadece. Bizler, ancak uçarak yaşayabiliyoruz. Zaman zaman da birbirimizden ayrı uçmak zorunda kalıyoruz. Gene böyle bir uçuş ayrılığının başında, birbirimize bakarken, gözlerimizi ve ruhumuzu birbirimizle doldururken, bir yandan da içimizdeki hüznü şakalaşarak, neşeye çevirmeye çalışıyorduk. Bilenler bilir bunu.

Gene sevgiye kesmiştim baştan aşağı, konuşmuyordum fazlaca’.

‘Ya bir daha birbirimizi göremezsek, bir daha buluşamazsak?’ dedi. Şaka yapıyordu. Bu imkânsızdı. Biz ezelden beri, birlikteydik zaten. Cevap bekliyordu, gözlerimin içine bakıyordu. Ben de dalga geçmek istedim, güldüm.

‘ Sağlık olsun’ dedim sakince, belki de haince…

Ne vardı… Sorusuna cevap veriyordum işte.

Bana şaşkınlıkla baktı, inanamadı. Sonra yanıma geldi. ‘Ama aşkımız sonsuza kadar sürecek, sevgi bitmez değil mi?’ diye sormak ihtiyacı hissetmiş, korkmuştu.

Sanırım, ilk o zaman korkmuştu.

Belki de içine doğmuştu.

Ne serseriydim o zamanlar, hiçbir şeyden korkmazdım, korkmuyordum.

Sevginin, dünyaya galebe çaldığı zamanlardı.

Dünya umurumda değildi, değilmiş…

O zamanlar, ağızdan çıkan her sözün, kader olduğunu bilmiyordum henüz.

Şimdi, eskiden birlikte keyifle süzüldüğümüz sokaklarda, evlerin ve ağaçların tepelerinde, meydanlarda yalnız başıma uçarak, acaba diyorum acaba, hangi zehirli insanın verdiği yemlere kurban olduk biz…

‘Ne dersin Rüzgâr? Sen ne dersin?

Geçmişten geleceğe her şeyi süpüren sen, içimdeki bu hüznü ve belirsizliği yok edebilir misin?

Dolaştığın tüm mekânları tarayıp, soruma bir cevap bulabilir, içine hapsolduğum bu belirsizlikten beni kurtarıp, bir müjde getirebilir misin?’.

Belki de bu belirsizliktir, beni yaşatan veya öldüren…

Geçmişte mi yaşıyorum sanıyorsun?

Hayır, çok yanılıyorsun; ben gelecekte yaşıyorum.

Belirsizliği severken, her an kendi belirsizliğime dönüşüyorum…

Ne sormuştun bana?

Şimdi sen söyle, gerçekten yalnız mıyım ben?’.