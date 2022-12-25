Din işleri para ile yapılmaz

Yunanistan eski Başbakanı Çipras göreve geldiğinde Yunan Diyaneti diyebileceğimiz Ortodoks Kiliseleri çalışan tüm papaz ve rahipleri devlet memurluğundan attı. Papazlar isyan ederek bu karara şiddetle karşı çıktılar.

Yunanistan eski Başbakanı Çipras papazların ve bazı din adamlarının itirazlarına karşılık “Yunanistan’da sayıları on binden fazla olan rahipler devlet memurluğundan çıkarılacak. Dönüş yok.” demişti.

“Din işlerinin para karşılığı yapılmasının da asla etik olmadığını” söyledi.

Çipras, “Yunanistan’ın en büyük giderinin din adına akşama kadar oturan rahipler olduğunu, bunların hepsinin devlet memurluğundan çıkarılacağını, sistemin aynı Avrupa ülkelerindeki gibi din işlerinin bağış karşılığı kiliseye gelenin gönüllü vermesi gerektiğinin asıl etik olduğunu, zaten dinlerin de kuruluş amacının bu olduğunu, çalışmadan avanta yaşamak devrinin artık bitmesi gerektiğini “söyledi.

Çipras’ın söylediklerini ülkemizde bırakın devlet başkanını, milletvekilini bir vatandaş söylese acaba ne olur? Ne mi olur? Adamın ne vatan hainliği, ne terörist olduğu kalır.

Bugün itibariyle Türkiye’de 130 bin dolayında imam var. Sanıyorum 130 bin de cami var. 20 bine yakın da personel var. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi, beş veya altı bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla. Diyanet İşleri Başkanı eski başkandan kalan makam aracını beğenmeyip, kendisine yeni bir makam aracı alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

İmamların çoğu lojmanlarda kalıyor. Elektrik, su, ısınma giderlerini devlet karşılıyor. Bir de şimdi cemevlerinin giderleri devlet tarafından karşılanacak. İmamlar bir uzman doktor ile hemen hemen aynı maaşı alıyorlar. Bir doktor günde on, on iki saat çalışıyor. Bir imam günde iki saat bile çalışmıyor. Doktorları döner sermayeden aldıkları konuşulur da, imamların cenazelerde okudukları dualar nedeniyle aldıkları para hiç mi hiç konuşulmaz.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi imamların maaşının, lojman kirasının, elektrik, su ve ısınma giderlerinin gönüllülük esasına göre camiye gelenlerden alınması daha doğru olur.

Ülkemizdeki siyasetçiler birkaç oy nasıl fazla alabilirim diye, dini siyasete alet ederek, gereğinden fazla cami açıyorlar, sonuçta bu camilerin imamının maaşından tutun da onun diğer giderlerini devlet bütçesinden karşılıyorlar.

Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir sürü vakıf var. Başkanlık bu vakıflar aracılığı ile ticaret yapıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bakın! Bazı camilerin altında marketler ve alışveriş merkezleri var. Bunları ya Diyanet kendisi çalıştırıyor ya da kiraya veriyor.

İmamlar bir cenaze kaldırıldığında mezarda dualar okuyup, cenaze sahibinden bir ücret alıyorlar. Dinimiz ibadetin para ile yapılmasını men etmiştir.

Çipras’ın dediği gibi din işleri para karşılığı olmaz.

Şimdi bu yazımı okuyan imamların bana nasıl kızdıklarını görür gibi oluyorum. Bu imamlar ellerini vicdanlarına koysunlar ve düşünsünler. Bu yazdıklarımın neresinde bir yanlış var?

Eğer bir ülkede din siyasete alet edilirse, geldiğimiz nokta burası olur.