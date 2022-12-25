Noel ve İslamın ruhban sınıfı!

25 Aralık, Hz. İsa’nın doğum günüdür.

Hristiyan inancına göre; Noel, dini ve KÜLTÜREL bir anma günüdür.

Bu günde Hristiyanlar, Hz. İsa’nın doğum gününü kutlarlar. Perhiz yaparlar, birbirlerine hediyeler verirler, bir araya gelirler, evlerini çam ağacı ile süslerler.

Öte yandan;

Yılın son günü, 31 Aralık akşamı ise başka bir anlam içerir.

Dini değil, sosyal-kültürel bir gecedir.

,İnsanlar, yaşadıkları yılın sonunda, yeni yıla yeni umutlar ve dileklerle girmek isterler. Hepsi bu.

Yoksa, kimi yoz kafaların “Müslüman Noel kutlamaz” feryatlarının hiçbir anlamı yoktur!

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Hazreti Muhammed neden son peygamberdir?

Çünkü, diğer ikisi (Musa ve İsa) görevlerini tam olarak yerine getirememişlerdir!

Örneğin; Hristiyanlık’ta “Allah’la-Kul arasında” RUHBAN SINIFI vardır!

O ruhban sınıfı yani “Din adamları “ki, feodal düzende

“siyasal egemenlerle işbirliği” yaparak, insanları sömürmüş, köle düzeninin sürdürülmesine onay vermişlerdir!

Kralların taçlarını giydirenler din adamları olmuşlar! Yani, SİYASETİN MAŞALARI olmuşlar!

O din adamı kılıklı sahtekarlar, insanları “CEHENNEM” ile korkutup, para karşılığı Cennet satmışlar!

15. yüzyılda, Martin Luther (1483-1566) bu din sömürüsüne karşı çıkmış, Engizisyon yargıçlarına; “İnsanları cehennemle korkutup cenneti parayla satıyorsunuz. Sıkıysa cehennemi satsanıza” diyor.

Yargıç; “Cehennemi, kim satın alır?” dediğinde, “Ben satın alıyorum. Bedeli neyse ödeyeyim” diye yanıtlıyor. BEDAVA veriyorlar!

Martin Luther, bir duyuru asıyor;

“Cehennemi satın aldım. Bundan sonra oraya kimseyi sokmayacağım. Korkmayın!”

İşte, Almanya’da AYDINLANMA dönemi böyle başlıyor!

Yüce Yaradan, Hristiyanlıktaki bu sapkınlık ve sömürü üzerine, son dinin son peygamberi Hazreti Muhammed’e bile “Cennet yetkisi” vermiyor!

İslamiyet’te “Yaradan ile kul” arasında “RUHBAN SINIFI” nı onaylamıyor!

Ne var ki, Hazreti Muhammet ve 4 Halife sonrası, Emeviler’le başlayan düzende İslam dini tahrif ediliyor.

“Din, siyasal egemenlerin oyuncağı” oluyor! Çeşitli tarikatlar ve cemaatler türüyor!

Siyasal egemenler, bu “din adamı” kılıklı sahtekarlarla siyasal düzeni yönetmeye çalışıyorlar!

İşte, bugün bu ülkede yaşadığımız bu kaos ortamının temel nedeni budur!

Egemen güç, eğitimsiz-cahil ve yoksul bıraktığı, insanları “dilenci” haline getirdiği kirli düzeni böyle sürdürüyor!

Ölmeyecek kadar besliyor, “insanın efendisi” oluyor ve siyasal düzenini sürdürmeye çalışıyor!

“Yaradan, hangi ayette ne buyuruyor?” bilmiyor!

“Müslümanım” diyenlerin büyük çoğunluğu, kutsal kitabı Kur’an’ın ayetlerinde neler vazediliyor, bilmiyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı “Kur’an’ın TÜRKÇE mealini” okuyup anlamaya çalışmayan milyonlarca insan, din adamları ne derse ona inanıyor!

Oysa, kimi “din adamı kılıklı sahtekarlar” yalan söylüyor!

Saf, temiz ve cahil kitleleri sömürüyor!

Küçük yaşta yalanlarla tutsak ettikleri insancıkları “cennet vaadiyle” kandırıyor!

Tıpkı, ENGİZİSYON MAHKEMESİ PAPAZLARI gibi!

Bu ahlaksız düzenin aktörleri lüks bir yaşam sürdürüyorlar!

Özel hastaneler kuranlar bile var!

Ve bunlar, tıpkı Hristiyan papazları gibi “Cennet pazarlaması” yapıyor; “Bize hizmet edenlerin listesini Allah’a bildiriyoruz” diyor din bezirganı!

İnsanın en büyük zaafı CİNSELLİĞİ kullanıyorlar!

Cennet ve huriler üzerine yalan üzerine yalanlar üretiyorlar.

Dünyada “İNSANCA” yaşayamamış bir çok zavallı da bu sahtekarlara inanıyor!

Çocuklara ve özellikle kız çocuklarına yönelik ahlak ve İNSAF dışı tecavüzler yaşanıyor!

Din adamı kılıklı biri, açıkça; erkek çocuklara yönelik tecavüze “BADEMLEME” diyebiliyor!

Daha birçok çirkin örnek var ama aklı ve vicdanı olana bu kadarı yeter.

Ey insanlık; UYAN ARTIK!

CEHENNEMİ BU DÜNYADA YAŞAMA!