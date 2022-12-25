Asgari ücrete zam yapıldı A’dan Z’ye her şeye zam geldi

Aralık ayı başından beri yapılan asgari ücret toplantıları sona erdi… Önceki gün 2023’te uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. . Birgün gazetesi, asgari ücret ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

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Yeni asgari ücretin, halkı bir kez daha yoksullaştırması ve açlığa mahkûm etmesi tepki çekti. Ülkenin yarısı asgari ücretle ya da yakınında bir ücretle geçinmek zorunda. Emekli ve memurlar zor durumda. Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 786 liraya kadar çıkmışken belirlenen ücretin yetersizliği halkın tepkisini çekti. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli haline geldi. Asgari ücret, ortalama ücrete dönüştü ve bir diğer tehlike ise vergi dilimi.

ORTALAMA ÜCRET OLDU

Ülkede her iki çalışandan biri asgari ücret ya da yakınında ücret alıyor. Merkez Bankası’nın TÜİK’in 2017-2019 verilerine dayalı araştırmasına göre ortalama olarak asgari ücretin yüzde 10 fazlası veya altında çalışanların oranı tarım dışı sektörlerde yüzde 43, sanayide bu oran yüzde 50. Tekstil, giyim ve deri sektöründe asgari ücretli oranı yüzde 59-72 aralığında olurken gıdada bu oran yüzde 65, inşaatta yüzde 54, turizm ise yüzde 72. Türkiye’de çalışanların yüzde 57’si asgari ücret ve civarında alırken Avrupa’da ise durum oldukça farklı. Hollanda’nın yalnızca yüzde 3’ü asgari ücretle çalışırken Türkiye’ye en yakın ülke ise yüzde 21’le Romanya.

8.500 TL NEYE EŞİT?

7.8 gram altın

455 dolar

473 litre benzin

260 litre ayçiçek yağı

100 adet 32’li tuvalet kağıdı

DİSK-AR’IN ARAŞTIRMASI

Bir diğer dikkat çeken konu ise vergi dilimi. DİSK-AR’ın DİSK’e bağlı sendika üyelerinin bordrolarından vergi ve kesinti yüküne ilişkin hesaplaması da durumu görünür kılıyor. Yapılan hesaplamada ücretlerin asgari ücret kadar kısmına uygulanan vergi istinasına rağmen net ücretlerde büyük düşüşler yaşandı. Ağustos ayına ait bu bordrolarda işçilerin yüzde 27’lik üçüncü vergi dilime girdiği ve işçilerin toplam kesinti ve vergi yükünün yüzde 30,5 ile yüzde 34,7 arasında değiştiği tespit edildi. Bu durumda üçüncü vergi diliminden itibaren çalışanların aldıkları ücret asgarinin altına düşüyor.

EMEKLİNİN HALİ YAMAN

Öte yandan AKP iktidara geldiğinde asgari ücretin 3,5 katına denk gelen ortalama kamu emekçisi maaşı, 2022’ye gelindiğinde asgari ücretin 1,5 katına indi. En düşük kamu emekçisi maaşı ise 8 bin 50 TL. En düşük kamu emekçisi maaşı dahi asgari ücretin altında kalırken emeklilerin durumu ise içler acısı. Ortalama kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 TL. Birçok kamu emekçisi bunun da altında kalıyor. En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 lira. Ortalama emekli maaşının yeni yılda en fazla 6 bin 900 TL olması bekleniyor. Bu durumda yüz binlerce emeklinin gelirleri asgari ücretin çok altında kalacak.

ASGARİ ÜCRETLE İŞE BAŞLIYORLAR

Asgari ücretle işe başlayanların oranları da oldukça yüksek. Bazı bölümler ve asgari ücretle işe başlama oranları şöyle:

•Hukuk: Yüzde 52

•Bilgisayar mühendisliği: Yüzde 44

• Çevre mühendisliği: Yüzde 73

•Diş hekimliği: Yüzde 50

• Elektrik ve elektronik mühendisliği: Yüzde 52

•Felsefe: Yüzde 67

•Fizyoterapi: Yüzde 72

•İç mimarlık: Yüzde 74

•İletişim: Yüzde 76

•İslami bilimler: Yüzde 34

•Makine mühendisliği: Yüzde 58

• Sağlık hizmetleri: Yüzde 70

•Yabancı diller: Yüzde 55

•Öğretmenlik: Yüzde 55

ASGARİ ÜCRETE ZAM, AMA…

Yapılan değerlendirmeyi yukarıda okudunuz.

Asgari ücrete zam yapılmasına yapıldı, ama Türkiye’deki hayat pahalığına ve satın alma gücünün azalmasına bakıldığında, asgari ücret, pek de yeterli gözükmüyor.

Avrupa’daki diğer ülkelerde asgari ücret Türkiye’den daha fazla, asgari ücretle çalışan sayısı Türkiye’den daha az.

Asgari ücrete zam yapıldı, ama ürünlere de zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Asgari ücrete zam yapılıp, diğer ürünlere de peş peşe zamlar geldikten sonra asgari ücrete yapılan zammın bir değeri de kalmıyor.

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AVRUPA ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO?

Lüksemburg 2.313

Belçika 1.842

İrlanda 1.774

Almanya 1.774

Hollanda 1.756

Estonya 654

Polonya 642

Hırvatistan 622

Romanya 516

Türkiye 428

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ÜLKELERE GÖRE ASGARİ ÜCRETLİ ORANI?

Hollanda yüzde 3

Almanya yüzde 5

Fransa yüzde 8

Hırvatistan yüzde 10

İrlanda yüzde 11

Litvanya yüzde 13

Bulgaristan yüzde 14

Macaristan yüzde 20

Romanya yüzde 21

Türkiye yüzde 57