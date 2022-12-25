AKP iktidarının “Cumhuriyet ve demokrasi” ile kan uyuşmazlığı

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (13)

Önce şu tespitimizi yapalım!

“Cumhuriyet” ve “demokrasi” ile AKP arasında bir “kan uyuşmazlığı” var.

Zaman zaman gizlenmeye, üstü örtülmeye çalışılsa da, bu kesin.

Aslında Recep Tayyip Erdoğan, bu gerçeği taa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde itiraf etmiş, “Demokrasi bizim için amaç değil araçtır. Demokrasi bizim için amaca giden bir tramvaydır, zamanı gelince ineriz” dememiş miydi?

Daha ne?

Tıpta eşler arasındaki “kan uyuşmazlığı” çok önemlidir, bebeğin ölümüne yol açabilir, ama tedavisi vardır.

Ancak “siyasetteki kan uyuşmazlığının tedavisi” yoktur.

Eğer siyasette “iktidardaki parti ile rejim arasında” kan uyuşmazlığı varsa, ya Cumhuriyet ve demokrasiden vaz geçeceksiniz, ya da bu evliliği bitireceksiniz.

Bunun başka bir şıkkı yok.

Türkiye, işte tam bu noktada.

Ya devletimizin kurucu değerlerine veda edecek, ya da bu değerleri yok etmeyi hedefleyen AKP’nin iktidarına son verecek.

Ya biri, ya diğeri…

İşte bu nedenle önümüzdeki ilk seçim çok önemli.

Devletin dini olursa…

Laik bir ülkede devletin dini olmaz.

Vatandaşların kendi özgür iradeleriyle seçecekleri dini olur veya olmaz.

Vatandaş, hangi dini veya mezhebi seçeceğine, “dindar” mı yoksa “dinsiz” mi olacağına kendisi karar verir.

Devlet, vatandaşına belirli bir dini ve o dinle ilgili belirli bir mezhebi dayatamaz.

Din, en nihayet kişi ile Allah arasında bir duygu ilişkisidir.

İnanır, inanmaz.

Az inanır, çok inanır.

O dine inanır, bu dine inanır.

Devlet, vatandaşına din ve mezhep dayatırsa ne olur?

Dini, mezhebi ve etnik kimliği ne olursa olsun, bir ülkenin birliği ve bütünlüğü, ancak tüm vatandaşların “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olur.

Sürekli din ve mezhebin dayatıldığı bir ülkede, sürekli din ve mezhebin ön plana çıkarıldığı bir ülkede, bölünme ve parçalanma kaçınılmazdır.

Vatandaşlar, inanç yönünden “tek tip”leştirilemez, bu konuda ısrar edilirse toplumda huzur kalmaz.

Her konuya dinci, mezhepçi, etnik kimlikçi bir bakış açısıyla yaklaşırsan; ülke bölünme, parçalanma ve çatışma ikliminden kurtulamaz.

Sonra, bir ülkede “laiklik karşıtı” bir iklim yaratmak, doğrudan emperyalizme hizmettir.

Laiklik, demokrasinin olmazsa olmaz ön koşuludur.

Laikliğin olmadığı yerde “demokrasi” değil, “teokrasi” olur.

Demokrasi “halk egemenliğine” dayalı bir düzendir, teokrasi ise “din egemenliğine” dayalı bir düzen.

Halk egemenliğinde günün şartlarına göre “asgari müşterek kuralları” değişir, “din egemenliğinde” ise kuralları çağın şartlarına göre değiştiremezsin.

1400 yıl önceki kurallar geçerlidir.

Atatürk, gerçeği görmüştü

Devletimizin kurucusu Atatürk, ülkemizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü hep ön planda tutmuştu.

Bu nedenle 1928 yılında “devletin dini İslam’dır” ifadesini anayasadan çıkarmış, bu nedenle 1937’de “laiklik ilkesi”ni anayasa maddesi haline getirmişti.

Laiklik bir “uzlaşma modeli”dir.

Laiklik, bir taraftan dinin siyasete, devlet işlerine, hukuka ve eğitime müdahale etmesini önler, diğer taraftan da vatandaşların dini inanç ve ibadet özgürlüğü ile farklı dünya görüşlerini güvence altına alır.

Geldiğimiz nokta

Olup biteni görüyorsunuz…

Bugün ülkemizde laiklik var diyebilir miyiz?

Din; siyasete de, devlet işlerine de, hukuka da, eğitime de müdahale ediyor.

Bırakın müdahale etmeyi, bütün kurumlarımız dinleştirildi.

Şunu unutmayalım!

Din; siyasetten besleniyorsa siyasete, paradan besleniyorsa paraya, ahlâktan besleniyorsa ahlâka hizmet eder.

Bugün ülkemizde din, siyasetten besleniyor ve sadece siyasete hizmet ediyor.

Dinimiz, ne yazık ki “ahlâk üretemez” hale geldi.

Bunun sorumlusu da “dini besleyen ve dinden beslenen”, dinimizi siyasi çıkarlarına alet eden “teokrasi” heveslisi siyasetçilerdir.

Yarın:

AKP iktidarı, bir “tarikatlar koalisyonu” mu?