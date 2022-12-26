Sürtük, ahmak ve adalet üçleminde YOZLAŞMA!

Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı birçok ağır kelimelerden birisi olan ‘sürtük’ kelimesi Türk dil kurumuna göre vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan, aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın anlamına geliyor.

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne göre ‘ahmak’ kelimesi ise 'Aklını gereği gibi kullanmayan' anlamında eleştirel bir yaklaşım ve aynı zamanda bön, budala ve aptal kelimeleri ile eşdeğer görülmektedir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İçişleri Bakanının kendisine yönelik olarak söylediği ‘ahmak’ kelimesini iade etmek maksadıyla kullandığı herkes tarafından biliniyor. Yani doğrudan kimseye karşı bir hakaret kastı yok. Dava dosyasına sunulan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından kaleme alınan ve 36 sayfadan oluşan bilirkişi raporu böyle bir olayda ceza verilemeyeceğini kayda geçiyordu.

Buna rağmen hakkında dava açıldı. Davanın açılmasından sonra bu defa davanın hakimi değiştirildi. Arkasından da hakaret suçunu düzenleyen TCK 125 maddesindeki 1 yıllık alt sınır aşılarak 2 yıl 7 ay hapis ve TCK 53 gereğince de siyasi yasak getirildi. Oysa ki 2 yıldan az cezalarda hükmün açıklanmasının ertelenmesi uygulanacak ve siyasi yasak da olmayacaktı. Cezada üst sınıra yaklaşmanın amacının siyasi yasak getirebilmek olduğunu aklı başında herkes görebiliyor.

Son dönemde iktidar sözcülerinin özellikle İçişleri Bakanının son bütçe görüşmeleri dahil her yerde ağır hakaretlerde bulunmasına, sayın cumhurbaşkanının sürtük gibi hakarete dönük kelimeler kullanmasına rağmen, mahkeme İBB Başkanını mahkum etmeyi başardı. İktidarın hakaretlerine ise şu anki siyasi yapı ile yargı sessiz kalmaya devam ediyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları Anayasamızın 90’ıncı maddesine göre iç, hukukumuzu yani hakimlerimizi bağlıyor. Bir olayda zamanın Fransa Cumhurbaşkanı SARKOZY için “DEFOL GİT, GERİ ZEKALI” cümlelerini kullanan pankartı açan fransız vatandaşına ceza verilmiş ve bu ceza siyasi kişilerin daha ağır eleştirilere göğüs germesi, bu tür eleştirileri siyasi hiciv kabul etmesi gerekçeleri ile AİH Sözleşmesinin 210 maddesinin ihlali sayarak kararı ortadan kaldırmıştır.

Bu kararların tamamı mahkemeler tarafından bilinen, bilinmesi gereken kararlar olup, İmamoğlu kararında dikkate bile alınmadığı anlaşılıyor.

Bu kararın İstinaf, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden döneceği kesin.

Daha önce sayın cumhurbaşkanının şiir okuması nedeniyle verilen mahkumiyet kararı nasıl siyasetin yargı yolu ile dizayn edilmesine örnek gösterilmiş ise, aradan geçen 20 yıldan fazla zamana rağmen o zamanın mağdurlarının bugün de yargıyı siyasetin dizayn edilmesinde kullanmaya çalışmaları çok acı.

Oysa ki, millet adına karar vermesi gereken yargının demokrasiden ve adaletten yana tavır koyması, siyasi dizayn etmek yerine siyasetin önünün açılmasına çalışması ve bu şekilde toplumdaki güven duygusunun gelişmesini, demokrasinin yeşermesini sağlaması gerekir.

İktidar yargıya ne kadar hakim olursa o kadar totaliterleşir ve totoliterleştiği oranda da toplumdaki güvenini kaybeder. Oysa ki iktidarın yani yürütmenin de, yasamanın da ve tabii ki yargının da en önemli görevi toplumun adalete güveninin, demokratikleşmesinin ve siyasetin yozlaşmasının önlenmesi olmalıdır.

Bu hatalı karar yargıya da siyasete de güveni azaltırken, aynı yıpranma ve azalmanın iktidara daha fazla yansıdığını söylemek mümkün. Ne yazık ki seçimlere kısa süre kala sistemimizdeki yozlaşma artarak devam ediyor.