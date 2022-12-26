Türkiye, “tarikatların iktidar ortağı” olduğu bugünlere nasıl geldi?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (14)

Günlerdir yazıyorum, tarikatlar gökten “zembille” inmedi, iktidar ortağı olacak kadar güçlendiği bugünlere “düğmeyi çevirince” gelmedi.

Emperyalist devletler, bunun tohumunu yıllar önce ekti, bugün meyvesini topluyor.

Türkiye’de “Karşıdevrim”, yani Atatürk devrimlerini ortadan kaldırma ve yok etme devrimi, 1946 yılında başladı.

Türkiye “Atlantik kampına” dahil edildi, ipler emperyalist devletlerin eline geçti, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri rafa kaldırıldı ve ülkemizdeki dönüşüm hızlandı.

Bu dönüşümden ne gibi temel sonuçlar ortaya çıktı?

*Sola ve komünizme karşı “dincilik” ön plana çıkarıldı ve desteklendi.

*Tarikatların, cemaatlerin ve imam hatiplerin önü açıldı.

*Tarikatlara, “Komünizmle Mücadele Dernekleri” kurduruldu. (FETÖ’cülüğün başladığı yer, bu derneklerdir.)

*Türk gençliğinin antiemperyalist yapısı, “NATO sever Türkçülüğe” dönüştürüldü.

*Atatürk’ün devrimci programı adım adım tasfiye edildi, Atatürkçülük “sembollere” hapsedildi.

*Peşi sıra yaşanan Amerikancı darbelerle, toplumda, emperyalizmin “Yeşil Kuşak” stratejisine uygun, “Türk-İslam sentezi inşa edildi.

*Ve en önemlisi, Türkiye “ABD’nin neoliberal serbest piyasa ekonomisine” dahil edildi.

Türkiye, tam 76 yıldır böyle bir kıskaç içinde.

Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramıyoruz.

Bırakın kolumuzu kurtarmayı, artık şimdi gövdemiz de tehlikede.

Sorunların temelinde, “Türkiye’nin ABD emperyalizmi tarafından teslim alınması” var

Bakmayın siz klasik söylemlere.

Türkiye “bağımsız bir ülke” filan değil.

Siyasi yönden de, ekonomik yönden de ne yazık ki “bağımlı” bir ülkeyiz.

Kurtuluş Savaşı ile birlikte Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı kazanmıştık, ama 1945 yılından itibaren ABD ile imzaladığımız ikili antlaşmalarla ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızı kaybettik.

Ülkeyi yönetenlerin ikide bir sağa sola posta atmalarına, hiç ama hiç kulak asmayın!

Ekonomik yönden bağımlı bir ülke, siyasi yönden de bağımlıdır.

Sen ekonominin çarklarını borçla çeviriyorsan, borç aldığın ülkeye posta atamazsın.

Bugün Türkiye böylesine derin sorunlar yaşıyorsa, bunun sebebini bugüne kadar ülkemizi yöneten sağ iktidarların beceriksizliğinde ve emperyalist devletlerle girdikleri ilişkilerde aramak gerekir.

Türkiye’nin, bugün “derin ekonomik kriz” ve “siyasal İslam” bataklığına batması sürpriz değil.

Bu oyunun senaryosu 1946’da yazıldı, 76 yıldır oynanıyor, perdenin kapanmasına da az kaldı.

Sorunlarla hesaplaşmak

Türkiye, 1946’dan beri yaşadığı sorunlarla bugüne kadar hiç hesaplaştı mı?

Hesaplaşmadı…

Hep üstü örtüldü.

Hep görmemezlikten gelindi.

Hep başka yöne çekildi.

Örneğin, darbelerle gerçek anlamda hesaplaşacağımıza, darbeleri “intikam alma” fırsatı olarak kullandık.

İşte daha yeni, 15 Temmuz darbe girişimi…

Türkiye 15 Temmuz’la gerçek anlamda hesaplaşabildi mi?

Bu darbe girişiminde ABD’nin rolü ne?

FETÖ- AKP ortaklığı ülkeyi neden ve nasıl 15 Temmuz’a getirdi?

Bu sorular, bugüne kadar gerçek anlamda cevap bulabildi mi?

Hesaplaşmadan ve yüzleşmeden, sorunları halının altına süpüre süpüre, nasıl yol yürüyeceğiz?

“Yeşil Kuşak” talebelerinin birbirinden farkı

“Yeşil Kuşak”, ABD’nin eski Sovyetler Birliği etrafında kurmak istediği “siyasal İslam” stratejisinin diğer ismi.

ABD, bu stratejisini yürütebilmek için, bölge ülkelerinin yöneticilerini kullandı.

Bu nedenle, bu ülke yöneticileri zaman zaman “Yeşil Kuşak talebeleri” olarak adlandırılır.

Hiç kuşkusuz, bizim ülkemizin de “Yeşil Kuşak talebeleri” var.

Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan…

Bu “Yeşil Kuşak talebeleri”nin, siyasal İslam’a bakış açıları yönünden, birbirinden farkı var mı?

Elbette var.

Adnan Menderes, iktidarını devam ettirmek için tarikatlardan yardım aldı, ama “toplumda İslami hayat tarzını yerleştirmek” gibi bir hedefi hiçbir zaman olmadı.

Süleyman Demirel, 1965’ten 1980’lere kadar iktidarda kaldı, iktidarı süresince tarikatlarla hep içli dışlı oldu, ama laiklikle sert ve kesin bir hesaplaşmaya girmedi.

Turgut Özal da tarikatları destekledi ve tarikatlardan destek aldı, ancak Türkiye’nin laik düzenini değiştirmeyi aklından geçirmedi.

Özetle…

Erdoğan’ı Menderes, Demirel ve Özal’dan ayıran en temel çizgi, laikliktir.

Laiklik, AKP iktidarı döneminde ayaklar altına alınmış ve devletin kapıları tarikatlara ardına kadar açılmıştır.

Yarın:

AKP iktidarı, bir “tarikatlar koalisyonu” mu?