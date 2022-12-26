Trafik sigortasında %50 indirim imkanı!

Trafik sigortası…

Kasko ücreti…

Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi derken…

Arabası olanlar, büyük sorun yaşıyor…

Kasko ve vergiler katlanınca, araç sahipleri de tepkilerini dile getirmeye başladı…

Önceki gün haberleri incelerken, Yeniçağ gazetesinde araç sahiplerini ilgilendirecek bir haberle karşılaştım.

“Trafik sigortasında yüzde 50 indirim imkanı başlıyor ”haberi dikkat çekiciydi.

Haberi birlikte okuyalım,

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5 YILDIR KAZA YAPMAYANLAR…

Trafik sigortasında mevcut basamak sistemi genişliyor. Buna göre, dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin sigorta poliçelerine yüzde 50 indirim uygulanabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasında basamak isteminde yeni sisteme geçileceğini duyurdu.

Kovid-19 sonrası 26 milyon araç sahibinin en büyük dertlerinden biri olan zorunlu trafik sigortasındaki sorunlar "kalıcı olarak" tarih oluyor.

26 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlarla belirlenen yeni yol haritası 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu alandaki sorunları çözmek için gerekli önlemleri içerecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortaları için araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı. Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 50 İNDİRİM İMKANI

"Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak."

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Aslında gönül isterdi ki, trafik sigortası, kasko, ve motorlu taşıtlar vergisi, makul seviyede olsaydı… Ama madem bu kadar zamlı, kurallara uyan sürücülere de bir ayrıcalık tanınmalıydı.

Yeni düzenleme bence yerinde.

Kurallara uyan, kaza yapmayan sürücülerin trafik sigortasında indireme gidilmesi iyi, ama bu uygulama kasko ve motorlu taşıtlar vergisinde de uygulanmalı.

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Yeni düzenleme devreye girdiğinde, sanırım sürücüler daha dikkatli olmak zorunda. Yüzde 50 indirimden faydalanmak var, yüzde 200 ödemek var.