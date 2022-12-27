Cehalet, tarikatlar ve AKP’nin taşıyıcı kolonları

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (15)

19.Yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx (1818-1883), “cehalet” konusunda şöyle der:

“Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın elinde ustaca kullandığı bir silahtır.”

Karl Marx, “cehalet” ile “medeniyet” arasındaki farkı ise şöyle ortaya koyar:

“Cehalet, asla sorgulamaz, daima yargılar. Cehalet, öğrenmez, yalnızca ve hep inanır. Cehalet, asla okumaz ve öğrenmez, gerek duymaz, o hep hatmeder. Cehalet, asla hoş görmez, hep katleder. Cehalet, ilkeldir, asla sosyalleşmez.

Medeniyet ise; kadın ve erkeğin birlikte yürüyebilmesidir. İşte bu yüzden cehaletin tek korkusu daima ve hep kadındır. Çünkü kadın ne öğrenirse daima çocuklarına onu öğretir. İşte bu nedenle de cehalet, kadının aydınlanmasını ve öğrenmesini asla istemez.”

Karl Marx, dikkat edin, bu öğretisiyle bizdeki dinci grupları, bizdeki tarikatları ve bunları destekleyen siyasi iktidarı anlatıyor.

Tane tane üzerinden bir daha geçelim!

“Cehalet”…

*Sorgulamaz, yargılar.

*Öğrenmez, sadece inanır.

*Hoş görmez, katleder.

*İlkeldir, asla sosyalleşmez.

Medeniyet…

*Kadın ve erkeğin birlikte yürümesidir.

*Cehaletin tek korktuğu, kadınlardır. Çünkü kadın ne öğrenirse, çocuklarına da onu öğretir.

*Bu nedenle cehalet, kadının aydınlanmasını asla istemez.

Bu yazı dizisinin bundan önceki bölümlerinde, Türkiye’nin “cahillik ve yoksullukla” yönetildiği üzerinde ısrarla durmuştum.

Karl Marx, ne diyor?

“Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın elinde ustaca kullandığı bir silahtır.”

Karl Marx’ın bu sözünü bugünkü Türkiye’ye uygularsak, “ayrıcalıklı sınıf” kim?

AKP iktidarı…

Peki, AKP iktidarı “cehalet”i silah olarak kullanıyor mu?

Hem de nasıl!

Bir şey daha…

İktidar, “cehalet”i silah olarak kullanırken hangi kesimden destek alıyor?

Tarikatlardan…

Ülkeyi birlikte “cahillik ve yoksullukla” yönetiyorlar.

AKP iktidarının taşıyıcı kolonları

20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının taşıyıcı kolonlarına şöyle bir bakalım.

Önce, AKP’nin bir “ideoloji ve gelenek partisi” olmadığının altını kalın çizgilerle çizelim.

AKP, barındırdığı pek çok kesimin “çıkar ilişkisi zinciri” ile birbirine bağlı olduğu bir “konjonktürpartisi”dir, bir “rant koalisyonu”dur.

Yani, AKP’nin taşıyıcı kolonları “çıkar” ve “rant”tır.

“Çıkar” ve “rant”ı ortadan kaldırın, AKP yok olur gider.

Peki, bu “çıkar” ve “rant” nasıl paylaşılıyor?

Bir “piramit” düşünün.

AKP’nin yapısını “piramit” olarak kabul edin.

Piramidin alt katmanında “gelir ve eğitim seviyesi düşük” geniş bir kitle var.

Yani cahil ve yoksul bırakılmış kitle…

Bu kitle, 20 yıldır “AKP’nin taşıyıcı kolonu” görevini yapıyor.

AKP, daha işin başında bu kesimi “sosyal yardımlarla” bloke etti ve yol yürümeye başladı.

Bu kesim sadece “sosyal yardımlarla” bloke edilmedi, bu ilişkinin üzerine hemen hemen her gün “dini söylem” sosu da dökülüyor.

AKP tarafından esir alınan bu kitle, geçen 20 yıl içinde azalmadı, aksine daha da çoğaldı.

Çoğaldı, çünkü AKP stratejik bir şekilde toplumda “cahilleştirme” ve “yoksullaştırma” politikası uyguladı.

Bu politika sonucunda giderek yoksullaşan halk, muhafazakârlaştı, muhafazakârlaştıkça da “şükürcü” ve “biatçı” hale geldi.

AKP bugün hâlâ kamuoyu yoklamalarında yüzde 30 civarında oy alıyorsa, bu “şükürcü” ve biatçı” kesim sayesinde alıyor.

Bu kesimin oyları banko AKP’ye.

AKP’nin diğer bir taşıyıcı kolonu, “orta ve büyük ölçekli sermaye grubu”.

Bunlar, devlet ihalelerinden aslan payını alıyorlar, elde ettikleri gelirle parti örgütlerinin masraflarını finanse ediyorlar ve belediyelere “bağış” adı altında para aktararak “yerel yönetimlerin sosyal yardım dağıtmalarına” destek oluyorlar.

Tabii, sermaye gruplarının işlevi bu kadarla bitmiyor.

Hatırlayın, AKP, bu sermaye gruplarının satın almasıyla büyük medya organlarını daele geçirdi.

AKP’nin bir diğer taşıyıcı kolonu da “üst yönetim kadrosu ve yüksek seviyeli bürokratlar.”

Bunlar, kendilerine sunulan gelir avantajlarıyla, AKP iktidarına kayıtsız şartsız bağlılar.

Gördüğünüz gibi, AKP iktidarında “çıkar ilişkisi” ön planda.

AKP’yi ayakta tutan katmanlar, ideolojik nedenlerle değil, çıkarları öyle gerektirdiği için desteklerini sürdürüyorlar.

Yarın:

AKP iktidarı, bir “tarikatlar koalisyonu” mu?