Günümüz insanının yemek içmek kadar önemli bir ihtiyacı daha var.

Yaşam koşullarının gülmeyi unutturduğu insanlarımızın yüzünü güldürecek sıfır maliyetli gıda FIKRADIR!

“ Fıkra tanımlana,insanları güldürebilen ve güldürürken de düşündüren, şaka veya espri ile süslenmiş öykücükler.

He ne kadar edebi metin olarak, yazınsal şekilde ortaya çıkıyorsa da asıl olan ve lezzetini veren, fıkrayı iyi bir anlatıcının anlatılanın ağzından dinlemektir!

Bir başka tanımı da şu şekilde olabilir. Nükteli ve güldürücü kısa hikayelere fıkra denir. Özlü bir anlatımı üzerinden latife( Şaka- güzel söz) yapılmak suretiyle, belli bir konu insanları eğlendirmek amaçlı anlatılır.

Ülkemizde tarihi kişiliklere örneğin Nasrettin Hocaya, belirli bölgelerimize örneğin, Karadeniz’e, hoş görüsüyle öne çıkmış Bektaşilere, çeşitli insan hallerine örneğin sarhoşlara… Mal edilmiş gülerken hayata dair umulmadık dersler veren nükteler…

Fıkracı, fıkrayı daha önce kendi kendisine anlatacak. Esprinin/ şakanın vurgulanacağı yeri iyi belirleyecek. Fazla ayrıntılara girmeden, mümkün olduğunca kısa cümleler içinde anlatmayı tercih edecek. Espriyi beklerken lafın uzatılması sıkıcı olduğu gibi dikkati de dağıtır.

Aynı fıkrayı aynı kişilere ikinci kez anlatmamaya özellikle çok dikkat edilir. Ama dinleyenler arasında daha önce dinlemeyenler varsa ve üzerinde konuşulan konu ile bağlantılı ise yeniden anlatılabilir…

Fıkranın içeriği, adap ve toplumun genel ahlak kurallarına uygun olma zorunluluğu vardır gibi görünse de lafta kalır, gerçeğinde yoktur. Anlatılan kişilerin oluşturduğu gurubun cinsiyeti ve kültürüne göre değişir. Aynı gerekçeler müstehcenlik ve argo kelimeler için de geçerlidir.

Yaşanmamış veya yaşanma ihtimali olmayan, sadece insanları güldürmek için uydurulmuş fıkralar yazılıp, anlatılmaz diye bir kural da yoktur. Bir müzik eserinin bestelenmesi için sohbetin keyfini arttırmak için pek ala yaşanmamış veya yaşanması mümkün görünmeyen espriler içeren fıkra uydurulabilir ki sanat ifadesidir.

Fıkradaki kahramanın kim olduğu açıkça söylenmez. Umumi tanıtım tercih edilir. Özellikle de aile mahremiyetine giren konular, fıkra adı altında anlatılmaz!

Anlatılan fıkra; bir dilin, konuşulduğu sınırlar içinde, bölgelere ve değişik kültür düzeylerine göre söyleyiş özelliği olan şiveyi veya bir ülkenin halkına özgü ses perdesi değişiklikleri, vurgulama özelliği olan aksanı gerektiriyorsa şiveyi ve aksanı doğru ifade edemeyenlerin, ağız eğmesi gibi taklit etmeye çalışmaları da hoş olmaz.

Fıkra dinleyen kişiler nelere dikkat etmelidir?

İyi fıkra anlatıcısı, aynı zamanda iyi bir dinleyici olmalıdır, mesela birisi fıkra anlatırken, ‘anlatılandan daha iyisini biliyormuşçasına bir davranış sergilememelidir. İyi fıkracı mütevazi olur!

Fıkra anlatana ve diğer dinleyenlere saygı gösterilir, sessizliğe riayet edilir, dikkatle dinlenir. Fıkrayı bilseniz de bin kere anlatmış olsanız da saygıyla inlemek gerekir. Bunun üç nedeni vardır. Birincisi dinleyenler arasında daha önce dinlememiş olanlar olabilir. İkincisi herkesin anlatışında ayrı bir lezzet olabilir. Hatta fıkranın akışına etki edecek nüanslar yakalanabilir. Üçüncüsü de siz saygıyla fıkra dinlemezseniz, siz anlatırken de kimse sizi dinlemez.

Fıkra anlatılan bir ortamda, anlatılan fıkra biter bitmez bir tane de ben anlatayım diye hemen söze başlanmaz. Anlatılan fıkranın esprisinin hissedilmesine, mesajının özümsenmesine ve keyfine varılmasına zaman ve fırsat tanınır.

Fıkra anlatmanın ideali, konuşulmakta olan konu nedeniyle çağrışım yapması ile ve konuyu vurgular anlam taşımasıdır.

Fıkradaki nüktenin kimin duygularını ne kadar etkileyeceği belli olmaz. Onun için falanca fazla güldü filanca az güldü diye bir tartışma söz konusu olmaz.

Bildiğimiz bir fıkrayı bir başkası, anlatırken aaa ben bunu biliyorum diye fıkranın içine edilmez. Anlatılan fıkra eksik , yavan veya hakkını veremeden anlatsa bile, ‘dur, bunun aslı şöyledir…’ diye anlatanın sözü kesilip, bozulmaz.

Gelelim yılın fıkrasına : “ İki kadın sessizce oturuyorlarmış…”