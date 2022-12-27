Büyükşehir, halk otobüslerinin EGZOZ DENETİMİNİ yapmalı!

Ozon tabakası deliniyor…

İklim değişikliğine gidiyoruz…

Bunun nedeni, çevreyi ve havayı kirletmemiz.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Son günlerde halk otobüslerinin egzoz dumanıyla ilgili şikayetler gelmeye başladı.

Gazetemizi arayan vatandaşlar;

“Durakta otobüs bekliyoruz.

Bazen halk otobüsleri durağa yanaşıyor.

Yolcularını alıyor, kalkarken egzozundan öyle dumanlar geliyor ki, nefes alamıyoruz.

Simsiyah katran karası egzoz dumanları, durakta bekleyenleri çok rahatsız ediyor.

Bunları kimse görmüyor mu?

Bunları kimse denetlemiyor mu?

Durakta beklerken, egzoz dumanını solumak zorunda mıyız?

Durakta otobüs beklerken, nefes alamıyoruz.

Kimileri de astım hastası…

Astım hastaları, daha büyük sorun yaşıyor.

EGZOZ DENETİMLERİ YAPILMALI

Büyükşehir Belediyesi yetkilerinden rica ediyoruz.

Her hafta, ya da 15 günde bir halk otobüslerinin egzoz kontrolünü yapsınlar.

Bazen karşılaşıyoruz, polis ekipleri şoförlerin T.C. kimlik numarasını alıp, araştırma yapıyor.

Tamam da halk otobüslerinin egzoz kontrolleri için de bir çalışma yapılmalı.

Durakta otobüs beklerken soluduğumuz egzoz gazı çilesi, bize artık bıkkınlık verdi” dediler…

BÜYÜKŞEHİR DUYARLI OLMALI

Vatandaşların şikayetlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Ben de bu olaya birçok kez şahit oldum.

Bazı halk otobüsleri duraktan kalkarken, durakta hava siyaha bürünüyor.

Maalesef o kirlenen havayı, durakta bekleyenler solumak zorunda kalıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu şikayeti karşısında duyarlı olmalı ve şu halk otobüslerinin egzoz muayenelerini sıklıkla yapmalı.

Durakta bekleyen vatandaşlar, egzoz gazını solumak zorunda değil.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mutlu şehir Kocaeli’ sloganı, sadece sloganda kalmış durumda.

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İnternette, egzoz gazının zararlarıyla ilgili bir araştırma yaptım.

https://indigodergisi.com/Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Levent Safali, özellikle otobüs, kamyon ve minibüs gibi motorin kullanan ağır taşıtların yaydığı egzoz gazları, başta akciğerler ve solunum yolları olmak üzere bütün iç organlarımızı etkileyerek ölüme varan sonuçlara yol açtığı konusunda uyarıyor.

İşte egzoz gazlarının etkileri…

Araçlar trafikte seyrederken egzoz yoluyla havaya karbonmonoksit, karbondioksit, azotoksit diğer hidrokarbon gazları ile kurşun gibi ağır metalleri gaz halinde veriyor.

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Bunlardan özellikle karbonmonoksit gazının son derece tehlikeli olduğunu belirten Dr. Mehmet Levent Safalikarbonmonoksitin renksiz ve kokusuz olmasına rağmen son derece öldürücü özelliklere sahip olduğunu söylüyor.Yine egzoz gazlarında bulunan ve boğucu özelliğe sahip karbonmonoksit gazı, kanda oksijenin bağlandığı yerlere bağlanarak başta “karbonmonoksit zehirlenmesi” dediğimiz ve solunum sisteminde kalıcı hasarlara yol açan sendrom olmak üzere hiperkapni, asidemi, sinirsel bozukluklar ve hatta ölüme kadar giden hasarlar yaratabiliyor.

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Egzoz gazlarının insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini Dr. Mehmet Levent Safali şöyle sıralıyor: “Egzoz gazında bulunan azotoksit gazı akciğerlerde kalıcı hasarlara yol açarak akciğer kanserine, hatta ölüme varan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kanserojen özelliklere sahip diğer hidrokarbon gazları ile kan, kemik ve sinir sistemlerine zarar veren kurşun gibi ağır metallerin yol açacağı zararların telafisi ise son derece zor. Egzoz gazları, kalp rahatsızlıkları ve felç gibi riskleri de önemli ölçüde artırıyor. Son dönemlerde çeşitli ülkelerde kırmızı alarm verilme, araçların trafiğe çıkışına getirilen sınırlamalar da durumun ciddiyetini açıkça gözler önüne seriyor.”

Egzoz gazlarından nasıl korunabiliriz?

Aslında trafikteki zehirli gazların etkilerinden korunmanın basit olduğu belirten Safali, belli bir yaşın üzerinde olan araçların kullanımına son vermenin, yapılması gereken başlıca düzenlemelerin başında geldiğini belirtiyor.Zira araç eskidikçe egzozla dışarı verdiği zehirli gaz miktarı artıyor. Bundan başka halk arasında “10 numara yağ” adı verilen ve son derece tehlikeli sonuçları olan maddelerin kullanımının kesinlikle önüne geçilmesi gerekir.

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Ayrıca özellikle ağır araçlar olmak üzere egzozlarda filtrelendirme sistemlerinin kullanılması da sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.Son dönemlerde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli ve hibrit ( elektrik ve akaryakıtla çalışan) araçların yaygınlaşması ise bu sorunu neredeyse kökünden çözecektir. Dışarıya egzoz gazı vermeyen ya da çok az veren bu araçlar, trafikte zehir ve ölüm solumamızın önüne geçecektir.”

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Egzoz gazının etkilerini yukarıda okudunuz.

Egzoz gazıyla, resmen ölüm soluyoruz.