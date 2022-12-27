ÖZCAN TARAS’I ALKIŞLAMAK…

Etkilenmediğim hiçbir olay ya da kişi için yazmadım!

Sanat ve sanatçıya ilgi ve saygı duyarım..

Kimini kıskandım!

Kimine duyduğum saygı katlanarak arttı.

Sanat, öylesine kırık dökük hevesle yapılacak bir iş değil.

Sanat, insanın ruhunda-mayasında olmalıdır.

Bunu bir kez daha, Özcan Taras’ın fotoğraf sergisini izlediğim zaman anladım.

İzlediğim fotoğraflar, “fotoğraf” değil, birer resim tablosuydu sanki.

Bu farkın nedenini, Özcan Taras’ın sergideki bir sözüyle anladım.

Taras diyor ki;

“Fotoğrafçı, gördüğünü çeken değil, çekmek istediğini arayandır. Fotoğraf ise bir arayıştır, belki de bulamamaktır!”

Fotoğrafı “sanat eseri” ne dönüştüren Özcan Taras’ı içtenlikle kutluyorum.

Her biri 50X75 boyutunda birer eser olan fotoğraflar, Taras’ın son 5 yıllık emeği. Sanata duyarlı her insanın evinde ya da işyerinde yer alabilecek eserler.

Özcan Taras bu eserler için önce yaratıcı sanat ve estetik yeteneği ile, sonra da sergiye hazır hale getirmek için büyük emek vermiş.

Özcan Taras, Hereke doğumlu. Aslında bir makine mühendisi. Mesleğini onurla yapan bir teknik kişi.

Ama o mutluluğu sanat yaşamıyla taçlandırmış. KASK-Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’nde üye ve yönetici olarak yıllarca görev yapmış.

İzmit’te ilk kez “Fotoğraf Günleri” etkinliğini başlatmış.

Büyükşehir Tiyatrosu’nun kuruluşundan itibaren 5 yıl süreyle, tüm eserleri fotoğraflayarak tiyatronun arşiv çalışmalarını başlatmış.

Ve şimdi, deklanşörüyle her biri sanat eseri olan tablolarını üretiyor.

Bu güzel insanı “sanatçı” kişiliği ile tanıdığım için çok mutluyum.

20 Aralık 2022’de başlayan sergisi 20 Ocak 2023’e kadar, Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi-Gölcük’te sergilenecek.

Toplam 30 eserinin alın terini karşılayacak ve tablolarıyla yaşam ortamlarını değerlendirecek sanat dostlarını şimdiden kutluyorum.

Ford-Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi

Bu sanat ve sosyal yaşam merkezine ikinci kez konuk oluyorum. Tesisin yeme-içme bölümünün yanı sıra bir de “Sanat Galerisi” ve “Müzesi” var.

Sanat galerisi, sanatçılara açık. Elbette, belirli kural ve koşulları olmalı.

Ama aynı mekanda, “Ford Otosan tesislerinde çalışan insanların akıl

Emek ve yaratıcılıklarıyla oluşturdukları bir “müze-sergi” var.

Öylesine güzel eserler çıkarmışlar ki, şaşmamak ve takdir etmemek olası değil.

Bu yönüyle, diğer sınai kuruluşlarına da güzel bir örnek olmalı.

Çalışanlar robot değildir! İNSANDIR önce. Ve her insan, kişiliğine, yetişme tarzına ve yeteneğine göre “gizli bir sanat insanıdır.”

Bütün mesele, insanın içindeki o yeteneği ortaya çıkarabilmektedir.

Bunu da, çağın koşullarına uygun, birey ve toplum davranışlarını iyi bilen, sosyal kimliği gelişmiş yöneticilerle olabilir.

Doğup büyüdüğüm ve halen yaşamımı sürdürdüğüm bu kentte böylesi güzel örnekleri yaşayabilmenin huzuru içindeyim.