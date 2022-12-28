Tarık Daşgüncüler maalesef üzüldü

Sezon başından bu yana, kendini “2.Lig imparatoru” ilan eden Tarık Daşgün’ün göreve gelmesi için inanılmaz baskı var. Tribünlerin arasına bile giren bu baskı sonrasında, başımız hep ağrıdı. Ancak yönetim kurulu taviz vermedi ve yine vermiyor. Fırat Gül ile yola devam edileceğini açıklıyor. Noktayı koyuyor. Açık açık bu tartışmaların takıma zarar verdiğini de söylüyor. Gazetecilik budur, yazacaksın, belki de bir çıbanı patlatacaksın. Önemli olan bundan etkilenecek bir takımın aslyında ne kadar zayıf bir takım olduğu gerçeğidir. Söyle olmamalı. Biz zamanında ne hocalara, neler yazdık, takımın umurunda bile olmadı. Çünkü o zaman takım profesyoneldi. Artık bu duygusallığı kenara bırakmak gerekiyor. Böyle büyük kulüp olunur mu ?..