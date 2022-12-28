CRİSTİANO…

Uzun yıllar önce bir Türkiye-İngiltere Euro 2004 grup maçı.

O dönem Aston Villa’da oynayan Alpay Özalan ile David Beckham arasında küçük bir polemik yaşanıyor.

Bunun sonucunda Alpay Özalan’ın İngiltere’de linç edildiğini ve kulübü Aston Villa’nın Alpay’ın sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığını futbolseverlerimiz hatırlayacaklardır.

Ancak kısa bir süre sonra 2006 Dünya kupası çeyrek final maçında, Portekiz ile İngiltere karşılaşıyor ve o dönemde Manchester United’in iki genç futbolcuları Cristiano Ronaldo ile Vayne Rooney arasında benzer bir polemik daha yaşanıyor.

Bu polemik Alpay – Beckham arasındakinden daha sert geçiyor ve İngilizlerin o dönemdeki altın çocuğu Rooney kırmızı kart görüyor. İngiltere takımı on kişi kalarak Portekiz’e üstünlük sağlayamıyor ve penaltılarla Dünya kupasından eleniyor. Elenmesine rağmen İngiliz basını Cristiano’nun üzerine Alpay’ın binde biri kadar gidemiyor. Ama notlarına alıyorlar. Ufak tefek sözler söyleniyor elbette. Ancak Cristiano’nun Avrupalı olması veAlex Ferguson’un sahip çıkmasıyla linç edilmekten “şimdilik” kurtuluyor. Yani Alpay’ın başına gelenler ile mukayese bile edilemeyecek bir durumdan bahsediyoruz.

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Mesut Özil Real Madrid forması giyerken içeriğini hatırlayamadığım bir para ödülü kazanmıştı. O parayı Filistin’e göndermek istediğini ancak menajerinin sert tepkisine maruz kaldığını, futbol hayatının tehlikeye girmesi konusunda uyarıldığını basından takip etmiştik. Doğruluğunu yanlışlığını bilemem. Ancak Mesut Özil cephesinden o dönemde herhangi bir tekzip gelmemişti.

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Peki Mesut Özil’in Alman Milli takımını bırakma sebebine gelelim mi?

Gelmeyelim ama, bıraktıktan sonra yaptığı açıklamayı hatırlayalım;

“Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyoruz.”

Geçelim…

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Almanya’da BioNTech aşısını bulan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin, bugün orada el üstünde tutulduğunu biliyoruz. Ancak iddia ediyorum, Türklüklerini az da olsa ön plana aldıkları gün, ya da Mesut Özil gibi Türk Cumhurbaşkanı ile fotoğraf karesine girdikleri anda anında aforoz edilmelerini kimse engelleyemez. Bu örnekler elbette uzar.

Ne var ki, Avrupa’nın ortasında faşizmin çirkin yüzünü daha ağır yaşayan bilge kral Aliya Izzetbegoviç’in “Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır” sözünü unutmamışımdır…

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Konumuz Cristiano ama konu konuyu açtıkça, farklı limanlara da uğramak zorunda kalıyoruz elbette.

Kısaca batı Cristiano’yu linç etmek için uzun yıllar sabırla bekledi, ama beklediği ortamı bir türlü bulamadı. Çünkü Cristiano güçlü idi. Yıldız futbolculuğunun yanı sıra insancıl davranışları, alçak gönüllülüğü, sevecenliği ve burada saymayacağım farklı meziyetleri ile her milletin saygısını kazanmıştı…

Linç takımı Cristiano kalesinde en küçük gedik bulamıyorlardı ve elleri kolları bağlı idi. İsrailli futbolcuya formasını vermemesi, Filistin lehinde demeçleri, Ünlü bir meşrubatı reklam olmaması için basın toplantısında masanın kenarına itmesi, batı tarafından sömürülen Afrika milletlerinin acılarını ön plana sermesi, güçlünün değil, mazlumun tarafında konuşması nedeni ile “malum kesim” tarafından zaten sevilmiyordu. Bekledikleri fırsat Dünya kupasında geldi.

Ve Cristiano Ronaldo, Katar 2022’de Teknik Direktör Fernando Santos tarafından birçok maçta kesik yiyince, bu fırsatı elbette kaçırmayacaklardı.

En büyük rakibi Lionel Messi’nin Dünya Kupasını kazanması ise işin cilası oldu. Bakın bugün Dünya spor basınına, Dünya kupasından bu yana Messi göklerde, Cristiano yerlerde. Bu konuda elbette düğmeye basan belli merciiler var ve fırsatı kaçırmamakta ısrarlılar. Ne var ki, Cristiano Ronaldo önümüzdeki yıllarda futbolda olmasa bile başka mecralarda manşetleri süslemeye devam edecektir. Bekleyelim, görelim…