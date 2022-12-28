"Demokrasi, hak-hukuk" mu dediniz?

Değerli bir hocamız; “Demokrasi zengin ülkelerin işidir” demişti!

Demokrasi; bir ülkede yaşayan insanların, HUKUK başta olmak üzere hayatın her alanında “EŞİT YURTTAŞ” kimliği ile yaşayabildikleri, sınıf farkının en aza indirilebildiği bir düzendir.

Yurttaşların YARGI önünde EŞİT olabildiği düzen HUKUK DEVLETİ olarak ifade edilebilir!

Demokrasi, SEÇİM ile sınırlı olamaz!

“Beni halk seçti, ben ne istersem o olur! Bana kimse hesap soramaz” anlayışının demokrasi kültürü ile hiçbir ilintisi olamaz!

Ülkemde yaşanan ve 21. Asrın koşullarıyla uyumlu olmayan siyasal düzenine ve siyaset arenasındaki düzeysiz tartışmalara bakınca, pek çok yurttaş gibi ben de karamsarlığa kapılıyorum.

Şu “demokrasi” ve “hukuk devleti” kavramlarının başka ülkelerdeki önemi ve değeri nedir?

“Başka ülkelerim siyasetçileri” başlıklı dosyamı inceliyorum. Bakın nasıl örnekler var;

Fransa’nın başkenti Paris’te, en yoğun trafiğin olduğu ünlü Champse Elysees bir çiftçi eylemiyle işgal ediliyor! Ne polis şiddeti, ne de gözaltı veya tutuklama yok! (24.Mayıs 2010)

Fransa’da “asli görevlerine aykırı” davranan Cumhurbaşkanı

Meclis ve Senato’nun kararı ile görevden alınabilecek! ( 23 Ekim 2014)

Merkel, Meclis Komisyonu’na tek başına 5 saat ifade verdi. (18.2.201) ( Ya bizde? FETÖ’cü darbe girişimini araştıran Meclis Komisyonu’na bürokratlar bile bilgi vermediler!)

ABD Kongresi’nde FBI şefi 5 saat sorgulandı. (22.3.2017)

Çiftçiler, Berlin merkezine traktörlerle girdiler, tarım politikasını protesto ettiler! ( 27.11. 2019)

Japonya Ticaret Bakanı’nın seçmen bölgesinde hediye dağıtması, seçim yasalarına aykırı görüldü ve tepkiler üzerine istifa etti. ( 26 Ekim 2019)

Trump’ın İncil pozu kamuoyunda tepkilere neden oldu! (3.6.2020)

Fransa eski başbakanı François Fillon, eşine torpilli iş vermekten yargılandı, suçlu bulundu, 5 yıl hapis ve 375 bin Euro ceza verildi. (1.7.2020) (Bizde, her alanda eş, dost, akraba, yandaş torpilleri yaygın ve kimse hesap soramıyor?)

DEMOKRASİ LİGİNDE KONGO BİLE BİZİ GEÇTİ! İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü’nün demokrasi raporunda Türkiye 179 ülke içinde 149. Sırada yer aldı. Türkiye, son 10 yıl içinde en fazla otoriterleşen üçüncü ülke oldu. (12.3.2021)

Tarafsız davranmayan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Parlamento’da yapılan oylama sonucu azledildi. (10.6.2021)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, orman yangınlarına müdahalede hatalarını kabul etti ve vatandaşlarından özür diledi. ( 11.8.2021)

Yunanistan Orman Bakanı, yangınlar nedeniyle sorumlu görüldü ve görevden alındı. (1.9.2021)

Makedonya’da 14 hastanın ölümüne neden olan hastane yangını sonrası Sağlık Bakanı istifa etti. Bakan; “ahlaki nedenlerle görevi bırakıyorum” dedi! ( 12.9.2021)

Avusturya Başbakanı Kurtz, bir tanıdığını kamu şirketinin başına getirdiği için hakim karşısına çıktı, 5 saat ifade verdi. Hakimden de fırça yedi! ( 8.10.2021)

Türk eşi Zübeyde Hanıma torpil yapmakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann, referandumla görevden alındı! ( 9. 11. 2022)

Fransa eski İçişleri Bakanı Gueant, 2012 seçim kampanyasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 18 ay hapis, 30 bin Euro para cezasına mahkum oldu. (24.11.2022)

Ezcümle;

Gerçekten “Demokratik Hukuk Devletlerinde” bunlar yaşanıyor!

Halkın, seçilmişi geri çağırma görev ve yetkisi var.

Parti genel başkanlarının egemenliği yok! Bu yüzden MECLİS, halkın Meclisi olarak görev yapıyor, halka hesap veriyor.

Yani; bir üst yönetici 5 dakikalığına koltuğuna oturan çocuğa; “Şimdi artık yetki sende. İster asar ister kesersin” diye demokrasi dersi vermiyor!

Ya da; “Yargı da milli iradeye ram olacak” denmiyor!

Aklı, bilinci, bir vatandaş olarak kendisine saygısı olan her vatandaş düşünmelidir;

Demokrasi nedir? Hukuk Devleti nedir?