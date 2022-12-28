AKP iktidarı, bir “tarikatlar koalisyonu” mu?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (16)

Bu sorunun cevabını en iyi tarikatlar konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Esergül Balcı veriyor.

Prof. Balcı, “Evet” diyor, “ AKP iktidarı bir tarikatlar koalisyonu.”

Balcı’nın bu konudaki görüşleri satırbaşlarıyla şöyle:

*AKP aslında kuruluşundan itibaren zaten bir tarikatlar koalisyonuydu. 2002’den bugüne kadar kurulan tüm kabinelere bir bakın, tüm tarikatların belli ölçülerde temsil edildiğini göreceksiniz. İktidarın ana gövdesini oluşturan Nakşiler ve kolları; İlim Yaymacılar, Menzil, Hak Yol ve tabii ki FETÖ. FETÖ daha iyi organize olduğu ve uluslararası bağlantıları daha erken kurduğu için, belli bir zaman gelince, Recep Tayyip Erdoğan ve diğerlerini tasfiye edip tek başına iktidar olmak istedi. 15 Temmuz’un özeti aslında budur.

*Benim raporu açıkladığımda FETÖ sarsıntısı iktidarda devam ediyordu ve diğer tarikatlara yönelim oldu. Onlara alan açıldı. Örneğin TSK’de, poliste, adalette belli gruplar FETÖ’nün yerini almaya başladı.

*TÜGVA’ya, bütün bu tarikat yapılarının çatı örgütü diyebiliriz. Hükümette temsil edilen ya da hükümete yakın tarikatların gençlik örgütlenmesi… Kuruluşu 2014, yani FETÖ ile hükümet arasında iplerin koptuğu yıl. Dershanelerin kapatılma kararıyla eşzamanlı. Kurucusu kim? Bilal Erdoğan… Bu yolla, tüm tarikatların altyapısı ve insan kaynağı bir arada toplandı. FETÖ’den boşalan devlet kadrolarına TÜGVA üzerinden diğer tarikatların adamları yerleştirildi. TSK’ye, polise, adliyeye, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğerlerine. TÜGVA bir çeşit tarikatların insan kaynakları birimi gibi dizayn edildi. Hepsinin kaydı olduğunu görüyoruz. FETÖ de özellikle TSK’deki üyelerinin dosyalarını tutardı. Aynı yöntemi TÜGVA’nın uyguladığını görüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat örgütlerine teslim edildi

*Milli Eğitim Bakanlığı, TÜGVA dışında İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı vb. vakıflarla da çeşitli protokoller imzaladı. Bu vakıflarla imzalanan protokollerin amacı, yaygın-örgün eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde, öğrencilere sosyal, sanatsal, kültürel, bilimsel, teknolojik etkinlikler, yarışmalar, mesleki ve teknik kurslar düzenlemek gibi kulağa hoş gelen faaliyetleri içeriyor.

*TÜGVA ile “Kültür ve Medeniyet” seminerleri, ENSAR Vakfı ile “Değerler Olimpiyatı”, “namaz bilinci” ve “diriliş” temalı çalışmalar yapmak için protokoller imzalanmış. Açılacak kurslarla ilgili planlama, uygulama ve organizasyon MEB tarafından yapılacak ve kurslarda görev alacak vakıf personelinin de ücretini MEB ödeyecek.

Tarikatların dernek ve vakıf görüntüsü

*Bunlar her ne kadar dernek-vakıf gibi görünseler de her biri dini birer örgüttür. Temel refleksleri örgütseldir. Bizim hukukumuzda “Kanunsuz emir uygulanmaz” diye bir kural vardır. Devletin kaymakamı ve polisi, mahkeme kararına karşı neden direnir? İşte bu örgütsel reflekstir. Kendisinin oraya normal yollardan gelmediğini bildiği için. Tüm dini örgütler, gücü ve iktidarı kaybetmemek için ölebilir de öldürebilir de.

15 Temmuz’un verdiği mesaj

*15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı olan şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın boynuna palaskayı kim geçirdi? Yaveri… Emir alması gereken amirini öldürmeye çalıştı. Peki, emri kimden aldı? İlkokul mezunu olduğu bile şüpheli ağlak bir vaizden. Yarın “Darül Harp”, yani İslam dışı devlet gördükleri Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bu tarikatlardan herhangi birinin şeyhi aynı emri verebilir. Devletin kritik kurumlarına yerleştirdikleri insanlar amirinin emrini mi dinler, yoksa şeyhinin emrini mi? Olay bu kadar basit aslında.

Cumhuriyet mi kalacağız, yoksa Taliban mı olacağız?

*Bütün dünyadaki devletler, kendi varlık sebebine kastetmiş yapılara bu kadar müsamaha göstermezler. Devletin şuna karar vermesi lazım: Cumhuriyet mi kalacağız, yoksa Taliban mı olacağız? İrade gösterildikten sonra kanunlarımız açık ve uygun. Tarikatların tamamı derhal kapatılarak mal varlıkları tekrar milletin hazinesine kazandırılmalı. Yeniden böyle vakıf ve dernek adı altında örgütlenmelerini ve milleti sömürmelerini engelleyecek düzenlemeler yapılmalı. Torpil ve irtikâpla devlete yerleştirilmiş olanlar tek tek ayıklanmalı. Hakları yenen gençlerimize işleri ve hakları iade edilmeli. Tarikat okul ve yurtları Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmeli ve buralardaki tüm çocuklar rehabilitasyona tabi tutulmalı. Bütün bunların yasal dayanakları vardır ve Türkiye, “kanun devleti” olduğunu hatırlamalıdır.

Yarın:

Muhalefet partileri ve tarikatlar, “Halk Müslümanlığı” mı, “devlet Müslümanlığı” mı?