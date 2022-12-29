Muhalefet partileri ve tarikatlar, “halk Müslümanlığı” mı, “devlet Müslümanlığı” mı?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (17)

Geldik yazı dizisinin sonuna.

Daha yazılacak çok şey var, ama gündemde yazılması gereken pek çok konu da yazılmayı bekliyor.

Fırsat bulursam, “tarikat gerçeği”ni önümüzdeki günlerde kitaplaştırmayı düşünüyorum.

Bugün, diziyi sonlandırmadan, şu sorunun cevabını da vermeliyiz:

İktidar değişirse, iktidara gelecek muhalefet partilerinin tarikatlarla ilişkisi ne olur?

Tamam, AKP tarikatlarla içli dışlı da, hatta dün yazdığımız gibi mevcut iktidar “tarikatlar koalisyonu” yapısında da, diyelim ki “6’lı Masa” seçim sonunda iktidar oldu, yeni iktidar tarikatlarla ilişkisini kesecek mi?

Daha doğrusu, beklenen iktidar değişikliği sonrası “tarikatların iktidarı” sona erecek mi?

Haydi, bu soruyu yanıtlayın bakalım!

Bu sorunun cevabı, ülkemizin geleceği için çok önemli.

“6’lı Masa”nın tarikatlara yaklaşımına bir bakalım!

* CHP’NİN TUTUMU: Cumhuriyet Halk Partisi, tarikatlara uzak duruyor, ama bu kesimi karşısına da almıyor. En azından görüntüsü böyle. Oy kaygısıyla diyalog kapısını açık tutuyor.

* İYİ PARTİ’NİN TUTUMU: İyi Parti, tarikat ve cemaatlere karşı “tarafsız” görünüyor. “Oy kaygısı” nedeniyle çok net bir tutumu yok.

*GELECEK PARTİSİ’NİN TUTUMU: Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Bundan, Gelecek Partisi’nin tarikat ve cemaatlere sıcak baktığı anlamı çıkıyor.

*DEVA PARTİSİ’NİN TUTUMU: Genel Başkan Ali Babacan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatından sonra “taziye mesajı” yayınladı. Yani DEVA da tarikat ve cemaatlere yakın bir duygu içinde.

*DEMOKRAT PARTİ’NİN TUTUMU: Genel Başkan Gültekin Uysal, kapatarak ve sert tutum takınarak tarikat sorununun çözülemeyeceği görüşünde.

*SAADET PARTİSİ’NİN TUTUMU: Söylemeye gerek yok, Saadet Partisi tarikat ve cemaatlerle iç içe.

Evet, iktidar olmasını beklediğimiz partilerin tarikat ve cemaatlere bakışı böyle.

Şimdi o soruyu tekrar soralım:

İktidar değiştiğinde, tarikat ve cemaatlerin “rejimi tehdit” tehlikesi ortadan kalkacak mı?

Bu sorunun bugünlerde yanıt bulması şart!

“Halk Müslümanlığı” mı, “devlet Müslümanlığı” mı?

Türkiye “dini inanç” konusunda yol ayrımında.

Ya “dini duygular kişi ile Allah arasında” deyip “halk Müslümanlığı”nı benimseyeceğiz ve düzlüğe çıkacağız, ya da “devletin din konusundaki dayatmalarını”, yani “devlet Müslümanlığı”nı sineye çekip bataklığa gömüleceğiz.

Üçüncü bir şık yok.

“Halk Müslümanlığı”nda, inanan, inancını üçüncü bir kişinin etkisi altında kalmadan doğrudan Allah’la birlikte yaşar.

“Devlet Müslümanlığı”nda ise, devlet yönetimini ele geçirenler, kendilerini Allah yerine koyup, kendi çıkarları doğrultusunda tanımladıkları dini kuralları halka diretirler.

“Devlet Müslümanlığı”nın diğer adı, “siyasal İslam”dır.

Bu Müslümanlık tarzında, devleti yönetenler, yaptıkları hataları dinle meşrulaştırırlar.

Dini dayatmalarla, otorite kurmaya çalışırlar.

Hıristiyanlık, “devlet Hıristiyanlığı” modelinden yaklaşık 300 yıl önce kurtuldu.

Din ile devleti ayırdılar, insanları inançlarında Tanrı ile baş başa bıraktılar.

Ama Müslümanlık, hâlâ “devlet Müslümanlığı” bataklığında.

İşte İran’ın hali!

İşte Afganistan’ın hali!

İşte diğer Müslüman ülkelerin hali!

Az kaldı, Türkiye de bu bataklığa gömülme tehlikesiyle karşı karşıya.

AKP iktidarı ile tarikatlar el ele verdiler, Türkiye’yi “devlet Müslümanlığı” bataklığının kenarına kadar getirdiler.

Ne yazık ki, iktidar olmaya hazırlanan muhalefet partilerinin de “tarikatlar” konusunda çok belirgin bir farklılıkları yok.

Hepsi sandığa oynuyor.

Türkiye, işte bu nedenle tam bir çıkmazda.

Yazı dizisini şöyle bir toparlarsak…

Osmanlı döneminde, padişahlar devleti tarikatlarla birlikte bilim ve akıldan uzak yönettiler, sonuç ortada.

Ders almadık, Cumhuriyet döneminde de tarikatları özellikle 1950’den sonra “devlet yönetimine ortak” ettik, işte geldiğimiz nokta.

Tek kurtuluş noktamız var.

Hızla tarikatları devlet yönetiminden uzaklaştırmalıyız, “devlet Müslümanlığı”nı bırakıp “halk Müslümanlığı”na dönmeliyiz ve ülkemizi akılla, mantıkla, bilimle, sağduyuyla yönetmeliyiz.

Söyledim…

Bitirdim.