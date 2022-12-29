Emre Nefiz oldu ama, dengeleri bozar mı ?

Dün başkan Engin Koyun kampa katıldı. Tabii ki baş konu transferlerdi. Kapalı kapılar ardından Fırat Gül ile saatlerce konuştu. Süper Lig’den iyi bir savunmacı ve hücumcu geliyor. Emre Nefiz ile el sıkışıldı ama, işte aması var. Nakit. Nakit. Nakit. Diyelim nakit buldun. Ancak üst ligden ilk kez 2.Lig’e geliyor. Maliyeti ortada. Bunu nasıl dengeleyeceksin ? İçeride para vermen gereken adamlar var. E, malum, kimin ne kadar aldığını bir tek yine futbolcular bilir. Kur bakalım dengeyi ?.. Tam bir Sırat Köprüsünden geçiyoruz. Hem de seçim fırtınası içerisinde. Lütfen dengeleri bozmayın Dino ve ona ödenen paraların kulübe verdiği zararı kimse unutmasın. Kocaelispor kabile takımı değil.