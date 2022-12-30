Yeni yıl ve dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü…

31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik (Dayanışma) Günü, Azerbaycan Türklerinin sembolik olarak birlik ve beraberlik günüdür. Bugün geleneksel olarak bayram havası içinde kutlanmaktadır.

Azerbaycan Türkleri binlerce yıl Azerbaycan'da yaşayarak dünya kültürüne büyük katkı sağlamıştır. Savaşlar, inkılaplar, dış baskılar dünyada yaşanan ayrı ayrı sosyal ve siyasal prosesler sonucunda, 18.Asrın sonu, 19.Asrın başlarında İran ve Rusya arasında Azerbaycan toprakları uğrunda savaşlar olur.

Savaş sonucunda Rusya ile İran arasında 1828 de Türkmençay anlaşması ile Azerbaycan kuzey ve güney Azerbaycan olarak ikiye ayrılır.

Güney Azerbaycan İran işgali, Kuzey Azerbaycan Rusya'nın işgali altına girer.

Azerbaycan Türklerinin bir kısmı yurtlarından kovulmuş, sürgün edilmiş ve birbirinden ayrı kalmışlar.

Bu nedenle Azerbaycanlılar kendi topraklarından bütün dünyaya yayılmışlardır.

Azerbaycan halkını birbirinden ayıran sınırlar Aras Nehri'dir. Nehrin her ikil tarafı dikenli tellerle çevrilmiştir. Azerbaycan Türklerini birbirinden ayrı tutmak ve gelecek nesillere kardeşliklerini unutturmak için İran'da Azerbaycan Türklerine Azerbaycan Türkü demek yasaklanmış, Türk denmesine izin verilmiştir.

Azerbaycan'da ise Türk kelimesi yasaklanmış Azerbaycanlı denmiştir. Rusya Türk kelimesini söyleyenleri Panturancı olarak niteleyerek kurşuna dizerek öldürmüşlerdir.

Azerbaycan halkından özgürlük mücadelesi verenler evlerde gizli gizli toplantılar yapıyor sonrada piyanolarının başlarına geçerek Laçin şarkısını çalıp söylüyorlar.

Çünkü oradaki sözler "Aras'ı ayırdılar kum ile doldurdular, men senden ayrılmazdım zor ile ayırdılar, ay Laçin, men sana gurban Laçin."

Bu sözler bir milletin parçalanma faciasını anlatmaktadır.

Her karanlık bir gecenin bir sabahı var sözü hakikat olduğu kadar anlamlı ve önemlidir.

2020 yılında Ermeniler bardağı taşırarak kendi kazdıkları kuyuya düşerek işgal ettikleri toprakları 44 gün süren savaşta onbin insanı ile birlikte kaybettiler.

Her zamankinden daha fazla Hemrehliye ihtiyaç var.

Başarı birlikte olunursa daha kolay kazanılır.

Bu nedenle yıllardır kutladığımız Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü’nü tebrik ediyor daha büyük hedeflere birlikte gidilmesini diliyorum.

TÜRK DÜNYASI HEMREYLİĞİ

Dünya Azerbaycanlılarının Hemreyliği Türk Birliğine doğru bir köprü olduğunu düşünerek hedef büyütmek hepimizin tarihe borcumuz olduğunu unutmamalıyız.

Geçmişten geleceğe bütün şartlar ve gidişat bunu açıkça göstermektedir.

Bu düşüncenin şovenizm ve benzer kelimelerle eleştirilmesi büyük bir yanlışlık ve haksızlık olur. Birçok nedenleri tarihi arşivlerimizdeki gerçeklerle birlikte incelersek 2023 yılının ülkelerimiz için çok önemli bir yıl olacağını görüp ona göre plan, proje ve strateji geliştirmemiz gerektiğini görmemiz gerekiyor. Bu konulardaki düşüncelerimiz ayrı bir makalede ele alınacak.

Birçok konuda Kocaeli ilk sırada olup eylem ve söylemleri ile geçmişte olaylara, gelişmelere damgasını vurmuştur. 2004 yılından bugüne kadar Diaspora çalışmalarımızın içinde sorumluluk ve yetki sahibi olarak bulunan bir kişi olarak bu örnekleri yakinen gördük, yaşadık ve başarılıda olduk.

Türk Dünyası Hemreyliyi ile ilgili Türk Cumhuriyetleri ile yakın temas ve çalışmalar yapılmaktadır.

Bu birliğin biran önce hayata geçirilmesi ve başarılı çalışmalar yapması için sivil toplum kuruluşlarımızın destek verip tetiklemesi çok önemlidir. Nitekim Kocaeli Kent Konseyi bu yapılanma için aldıkları bir kararla Türk Dünyası Akraba Toplulukları Çalışma Komisyonu başkanı olmam için bana resmi bir teklifte bulundular. Bu önemli konu ile görüşme ve çalışmalarımız benim rahatsızlığım ve tedavim nedeni ile gecikmelide olsa plan ve proje çalışmaları devam etti.

Kent Konseyimiz ile önemli konularda 2023 yılında büyük ses getirici ve kalıcı projelerin haya geçirileceğine ve herkesin destek vereceğine inanıyor ve başarılar diliyoruz.

Amerika eski Başkanı Bill Clinton Marmara Depremi sonrası Türkiye ziyaretinde tarihe iz bırakan bir sözünde "21'nci yüzyılın nasıl olacağı Türklerinin kendilerine biçeceği role göre şekillenecektir" demişti.

Komplekslerden uzak kalarak özgüven duygusu ve inancı ile adım atılmalıdır.

Tabi ki teker hareket etmeye başlamadan bile taş koyacak çok insan çıkacak.

Dikensiz gül bahçesinde değiliz.

Bizi başarıya ulaştıracak zoru başarma dileğimizle 2023 yılımızı ve Türk Dünyasının Hemreylik Gününü tebrik ediyorum.

Başarı birlikteliğimizdedir.

Yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Her şey gönlünüzce olsun.