Zoenya – Yeşil İsyan

İlkokula başlamadan önce okuma sevgisini babamdan almıştım, babam iyi bir okuyucuydu ve bana rol model olmuştu. Sonrasında ise ilkokul öğretmenimden... İlkokul üçüncü sınıfa gittiğimiz sene İstiklal ilkokuluna kütüphane kurulmuştu. Öğretmenimiz bizlere oradan, okuyunca geri getirmek üzere kitap aldırır ve bitirdiğimizde sınıfta kitap hakkında konuşmamızı isterdi. İlk aldığım ve unutamadığım kitap Miguel de Cervantes Saavedra'nın Don Kişot adlı kitabıydı. Bugün bile Don Kişot aklıma geldiğinde yaveri Sancho Panza ile yaşadığı maceraları gelir aklıma.

Okumayı sevdirme konusunda, anne – babalar ve öğretmenler kadar yazarlar da önemli çocuklar için.

Çünkü yazarın anlattığı, çocuğun kelime haznesini, düşünme yeteneğini arttırır ve anlam dünyasını, hayal gücünü geliştirir.

Ağustos ayında yayımlanan çocuk öykü kitabından bahsetmiştim sizlere. “Mars Kedileri” adlı öykü kitabından… Kitap, dokuz yaş ve üstü çocukların okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunacak şekilde ve olması gereken toplum kurallarını güzel bir dille anlatması üzerine yazılmıştı.

Ve ben “Mars Kedileri” adlı kitabı, çocukların okurken neler hissedebileceğini düşünerek okumuştum.

Elif Bülbül’ün öykü kitabından sonra yine aynı yaş grubu çocuklar için bu sefer “Zoenya” adında bir çocuk romanı yayımlandı.

Kitabın yazarı Elif Bülbül, Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuş. İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Elif Bülbül, uzun yıllar bu alanda çalışmış. Çocukları çok sevdiği için doğa ve çevre konularında onlara yönelik yazmaya karar vermiş. Çeşitli dijital dergi ve bloglarda hikayeleri yayımlanmış. Ve sizlere bahsettiğim kitap, yazarın ikinci eseri.

Kısa sürede ikinci kitabıyla başarıya ulaşmış yazarlardan Elif Bülbül.

Kitapta ayrı bir güzellik daha, bazı bölümler resimlerle anlatılmış.

Resimleri ise ressam Sinem Savaş çizmiş. 1983 Rize doğumlu Sinem Savaş, eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Resim – İş Eğitim Anabilim Dalında tamamlamış. Öğrenciliğinden beri pek çok karma resim sergilerine katılan ressam 2006 yılından beri profesyonel olarak resim eğitimi vermekte. 2013 yılında çocuk kitapları resimlendirmeye başlamış ve halen aktif olarak çocuk hikaye kitaplarına illüstrasyon yapmaktadır.

Roman, yirmi beş bölümden oluşuyor. Çocukların sıkılmadan okuyacağı kısa bölümlerden.

Her bölüm çocukların merakını uyandıracak, onları içine çekecek şekilde yazılmış ve çizilmiş.

İnsanların hayvanlara verdiği zarardan kurtulmak için kaçış yolu arayan ve tek tek ortadan kaybolan hayvanların hikayesini, bu yolda verdikleri mücadeleyi anlatıyor. İnsanlara anlatabilme mücadelesini...

Arıların ortadan kaybolmasıyla başlayan süreçte gelen kıtlığı, sonradan kuşları, böcekleri, sürüngenleriyle tüm hayvanların birer birer yok olmasını dile getiriyor.

İki yırtıcı kuş olan kuzgun ve baykuşun önce çatışmasını, sonra uzlaşmasını anlatıyor.

“Zoenya” çocuklarda çevre ve doğa bilincini oluşturabilmek, onları bu konuya yönlendirebilmek, düşündürebilmek için yazılmış fantastik bir roman.

Canlıların dünya ve doğa için önemini, doğanın korunması için gruplar kurup projeler üretebilmeleri, doğaya karşı sorumluluk bilincini ve doğanın bir gün insanlardan intikam alacağı düşüncesini kavrayabilmeleri için yazılmış.

Çocuklarınıza güvenerek okutabileceğiniz bir kitap için bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Çünkü gerisi sizin ve çocuklarınızın okudukları olsun.