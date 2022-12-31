Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmanın yanı sıra değişik başka amaçlarla da kullanabilen süs bitkileri

Mürver - Yeşil (Sambucus Canadensis): Haziran ve Temmuz aylarında tabla şeklinde çiçekler açar. Yaprakları açık yeşil renktedir. Park, bahçe düzenlemelerinde tek tek, canlı çit yapımında ve bunların dışında ilaç yapımında kullanılırlar. Üretimi tohum ve aşı ile yapılır.

Kavak - Kanada 214 Melezi (Populus Canadensis 214): Görünüşü ve gelişimi çok güzeldir. Park ve bahçelerin uygun yerlerine dikilir. Ayrıca çit bitkisi olarak ve meyve bahçelerin etrafına rüzgâr kıran olarak da kullanılır. Daha ziyade sanayii sahasında, inşaat, kibrit yapımında, mobilyacılıkta kullanılmak üzere yetiştiriciliği yapılan bir kavak çeşididir. Üretimi çelikle yapılır.

Ihlamur - Amerikan (Tilia Americana): Park, bahçe ve yolların güzel bir ağacıdır. Yaprakları geniş ve yuvarlakçadır. Manzarası güzeldir, derin ve serin toprakları sever. Ayrıca çiçeklerinden yararlanmak üzere de yetiştirilebilir. Üretim tohumla ve piçlerinden ayırma ile yapılır.

Tespih Ağacı (Melia Azedarach): Kuvvetli büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları yeşildir. Menekşe renginde çiçekler açar. Tek ve grup olarak park ve bahçelere dikilir. Yol ağacı olarak da kullanır. Bunlardan başka mobilyacılıkta kullanılır; meyvelerinden tespih, kolye yapılmakta; yağından ve kabuklarından da yararlanılmaktadır. Tespih ağacı tohum ile üretilir.

Zakkum (Nerium Oleander): Zarif, görünüşü güzel, süsleyici, kıymetli ve sevilen bir nebattır. Yaz aylarında uzun müddet çiçek açar. Yaprakları parlak yeşil renktedir. Katmerli, yalınkat ve muhtelif renkte çiçek açan çeşitleri vardır. Deniz kenarlarına karşı da dayanıklıdır. Yapraklarında tanen ve reçine gibi maddeler bulunmaktadır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Yeni yılınızı da en içten dileklerimle kutlarım.