Makale Yazısı-01 Oca 2023 - 20:00

Paran olunca mutebersin
Kamil Çöpür

Kamil Çöpür

Bir futbol dünya kupası daha bitti.

Daha önceki Dünya Kupası maçlarını izlemeyi hiç kaçırmazdım. Bu yılki maçları pek izlemedim. Bir kaç maç hariç. En beğendiğim maç ise İngiltere Fransa maçıydı. Maçları izlerken de ne yalan söyleyeyim, zevk almadım. Sanki ağzımın tadı bozulmuş. Kendimi mutluluğu elinden alınmış biri olarak görüyorum. Bir çocuğun elinden oyuncağı alındığında o çocuk nasıl mutsuz ise ben de öyleyim. Bir yılda her şeyin fiyatının üç kat arttığı, buna karşılık halkın alım gücünün her gün düştüğü, konuşanın, yazanın, çizenin üzerinde adaletin kılıcının sallandığı bir ülkede nasıl mutlu olabilirim ki!

Bu yılki Dünya Kupası Katar’da yapıldı. Katar’ın, 2022 Dünya Kupası maçlarının kendi ülkesinde yapılması için olmadık rüşvetler verdiği ortaya çıktı. Avrupa Parlamentosunda bir bayana büyük miktarda bir rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Katar’da para çok. Rüşvet verdiği gibi Pakistan’da, Afganistan’da ve diğer fakir ülkelerden statları doldursun diye seyirci getirmiş. Bu seyircilerin tüm giderlerini Katar hükümeti karşılamış. Katar’da para o kadar çok ki, hava alanlarının güvenliğini Türk Güvenlik güçleri sağladı.

Dünya, maçları evinde, statlarda seyrederken bu statları yapmak için Katar hükümeti Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye’den ve diğer fakir ülkelerden işçi getirdi. Bu işçiler karın tokluğuna çalıştırıldı. Bu süre içinde 15 bin işçinin iş kazalarında öldüğü söyleniyor. İşte kölelik böyle bir şey.

En çok ilgimi ve dikkatimi çeken şey ne oldu biliyor musunuz?

Final maçında Arjantin ile Fransa oynadı. Arjantin Devlet Başkanı maçı evinde televizyonda izliyor. Bunu sosyal medyada gördüm. Fransa Devlet Başkanı ise maçı izlemek için Katar’a gelmişti.

Bugün Arjantin’in ekonomisi de çok kötü. Orada da bizde olduğu gibi yüksek oranda bir enflasyon var. Biz onlardan bir basamak kötüyüz. Ancak Arjantin hükümeti bu krizden çıkmak için halkı tasarruf yapmaya çağırıyor. Bunun için de tasarrufu önce kamudan başlatıyorlar. İşte Arjantin Devlet Başkanının Katar’a maçı seyretmek için gelmemesi tasarruf nedeniyledir diye düşünüyorum.

Arjantin Devlet Başkanı kendi ülkesinin final maçını seyretmek için Katar’a gitmemesine karşılık, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve ekibi hem açılış törenine, hem de final maçını izlemek için Katar’a gittiler. Final maçına dört özel uçak ve iki kargo uçağı ile gittikleri konusunda bir iddia var.

Şimdi diyecekler ki “İtibardan tasarruf olmaz.”

Bir ülkede bir porsiyon yemeği üç üniversite öğrencisi paylaşıyorsa, herkes tasarruf yapmak zorundadır. Bu olay nerede oldu diye sorarsanız. Osmaniye’de.

Bir üniversite öğrencisi açım diye intihara kalkışıyorsa, o ülkenin Cumhurbaşkanı uçak dolusu yandaşıyla Katar’a maç izlemeye gitmemeli.

Bu olay nerede olmuş diye soranlarınız olabilir. Urfa’da.

Evet! Sevgili okuyucularım. Ülkemde yaşamak giderek zorlaşıyor. Halk zor durumda. Herkes ama herkes elini taşın altına koymalı, elinden geldiğince tasarruf yapmalıdır.

Bir taraftan pazarlar dağıldıktan sonra kimilerinin çürük meyve ve sebzeleri toplayıp yaşam savaşı vermeleri, kimilerinin de sofralarında manda yoğurdu ve ejder meyvesi.

Hani derler ya “Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar”

Ben şunu bilirim. Suskun bir halktan daima korkacaksın.

Satırlarımı bağlarken, şunu merak ediyorum. Gerek açılış, gerekse final maçına özel uçakla giden Sayın Cumhurbaşkanının devlete maliyeti kaç liradır?

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Yazar Kamil Çöpür - Mesaj Gönder

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