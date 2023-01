“Her sona eriş ve bitiş,

aslında yeni bir başlangıç

ve yeniden doğuş değil midir Güvercin?”

Kış mevsimi, olanca soğuğu ile kendini hissettiriyor, dondurucu soğuga ragmen kar bir türlü yağmıyordu. Tüm canlılar, kapalı bir yerlere, kovuklarına saklanmaya, soğuktan korunmaya çalışıyordu. Bu zamanlar, doğanın canlıların gücünü, direncini denediği, zayıfları un ufak edip, toprağa karıştırdığı zamanlardı. Güvercin, en çok kış mevsiminin acımasızlığından korkardı. Doğanın kanunları değişmezdi. Belki de onun başka türlü bir şefkati vardı. Nedense çok üşüyordu güvercin. Tüm suç, bir türlü yağmayan kardaydı sanki. Kendini iyi hissetmiyordu. Hastalanmayacağım işte, diye inatla söylendi. Yüreğini ısıtmak, Lal’i görmeye gitti.

Seranın her tarafını, ışıklarla ve yıldızlarla süslemişti Lal. ‘Ne oluyor’, diye sormasına gerek kalmadan, ‘yılbaşı geldi güvercin’, dedi. ‘Eski yılı gönderip, yeni yılı karşılamaya zamanı. Onun için, her yeri ışıklandırdım, süsledim’. ‘Böyle şeylere inanır mıydın’, diye sordu güvercin. ‘Güzellik yaratacak, güzelliklere vesile olacak, her şeyi severim ben’, dedi Lal. ‘Doğum günleri dahil’. Bunları söylerken, Lal’in yüzünde garip bir ifade, bir hüzün vardı. Güvercin, artık Lal’i çok iyi tanımaya başlamıştı.

‘Ama sen’, dedi Güvercin. ‘Ne oluyor sana? Neden böyle hissediyorsun?’. ‘Benim içimden geçenlerin, yeni yılla bir ilgisi yok. Tam tersine, kendimi oyalamaya çalışıyorum. Belki de kendimden kaçmaya çalışıyorumdur’, diye devam etti.

‘Benim anlayabileceğim gibi, anlatır mısın Lal?’

‘Uzun zamandır yaptığım ve yapmaktan çok keyif aldığım bir işi, sonunda düzgünce bitirdim.

Güzel bir kapanış seremonisini bile yaptım’.

‘Ama?’ dedi, yine güvercin.

‘Ama’, dedi Lal. ‘Şimdi de içimde bir boşluk hissediyorum. Hiç çalışmadan durmadım ki ben. Galiba ne yapacağımı bilemiyorum. Üstelik ansızın karşıma yeni bir düşman çıktı, hiç beklemediğim. Onunla da nasıl baş edebileceğimi bilemiyorum doğrusu. Her şey, çok belirsiz. Hepsi de benim kontrolümün olmadığı konular…’.

‘Korku, korkuyu çağırır Lal. Şimdi, kendini duygularına kaptırma zamanı değil. Donuyor ve içimize büzülüyoruz. Belki de böyle hissetmenin sebebi soğuktur. Soğuk ve kış mevsimi, hepimizin yüreğini üşütüyor…

İşlerle ilgili, boşuna endişeleniyorsun. Senin bir sürü yapacak işin var zaten, yapılmayı ve yapma keyfini bekleyen. Doğa boşluk sevmez ki… Bir iş biterse, yenisi başlar. Her bitiş ve son, aslında yeni bir başlangıç değil midir? Yaşamı yavaşlatıp, elini boşaltacaksın ki, yeni olanaklar ortaya çıkma fırsatı bulsun.

Sana ne oluyor ki?

Sen belirsizliği sevmez miydin?

Hani sen, sabır üstadı değil miydin?

Hayatımızda ne oluyorsa, olması gerektiği için olmuyor mu?

Ne oluyor?

Geri mi dönüyorsun?

Yoksa yeniden, hayatın anlamını mı sorgulamaya başladın?’.

‘Hayır, öyle değil Güvercin.

Kendime ve evrene, her zaman güvendim ben’.

‘O halde Lal?

Niyetlerin, geleceğe siparişler olduğunu bilmez misin?’

‘Şimdi acaba kim anlaşılmaz bir şekilde konuşmaya başladı güvercin?’

Güldü güvercin. ‘Boşuna endişe ediyorsun. Kaldı ki sevgiye dönüşürken, ödemen gereken bedelleri başlangıç da gönüllü olarak ödemeye hazır olmadın mı? Bu bedelleri, hep ödemedin mi? Önemli olanın varış yeri değil, yolculuk olduğunu söyleyip, durmuyor musun?’.

‘Sana da bir şey söylemeye gelmiyor, tamam güvercin, tamam’.

‘Ne yapayım? Seni, aciz, yetersiz ve kafası böyle karmakarışık bir halde görmeye alışkın değilim Lal. Galiba birazcık ürktüm. Bana yeni edindiğin, düşmanı anlatsana. Bence bu, çok daha önemli bir konu…’. ‘Hiç konuşmasak, olmaz mı?’ diye söylendi Lal.

‘Hayır olmaz’, dedi güvercin. ‘Dökül bakalım, neler oluyor? ‘.

‘Kimselere belli etmiyordum. Bedenimde bir aksama vardı. Son zamanlarda çok yoğun çalıştığım için, kendimi biraz ihmal etmişim güvercin. Çok da stres altındaydım. Çevremde hastalık, kol gezerken, kendime bakamadım. Gerektiği kadar dinlenemedim. En kıymetli varlığımızın bedenimiz olduğunu, bildiğim halde, kendimi koruyamadım. Sonuçta pankreas su koyuverdi. Vücut değerlerim, çok yükseldi. Başlangıçta görmezden geldim, bedenimin iyileştirici gücüne güvendim ve önemsemedim. Galiba korkuyor, kendimden kaçmaya çalışıyordum. Sonunda bedenimden sürekli bir inleme sesi gelmeye başladı. Yine de kimselere belli etmeden çalışmaya devam ettim. Şimdi ilaç kullanmam gerekiyor. Bedenim kendini iyileştirmezse, yaşam boyu ilaç kullanmak zorundayım. Üstelik ben ilaçlardan nefret ederim. Son zamanlarda bedenimi şımartıp, onun isteklerine uyumlu davranıp, dinlenmeye çalışıyorum ama çok geç kaldım… ‘.

‘Şimdi nasılsın’, diye telaşça sordu güvercin.

‘Son zamanlarda yediklerime ve uykuma çok dikkat etmeye başladım. Bedenimi dinlendirmeye özen gösteriyorum. Bedenim de bana, güzel cevaplar vermeye başladı. Değerlerim normale dönüyor. Üç aylık bir zaman geçmesi gerekiyormuş. Bedenim, sadece biraz inatçılık ediyor işte…’.

‘Neden böyle algılıyorsun ki?

Aslında bedenin sana iyilik yapmış. Kendini koruyamadığın için, o seni korumaya almış’.

‘Ya evet’, dedi Lal sitemle. ‘Bir de ilaçları zamanında almayı unutmasam?’. ‘İlaç sevmediğin için, unutma teamülündesin Lal. Ne dersin?’. Birlikte güldüler. ‘Ondan mı unutup duruyorum, güvercin?’.

‘Baştaki soruma geri dönüyorum Lal. Bu hastalıkla nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsun? Hastalık, şimdilik, sadece ikaz ediyor, sense onu kandırmaya çalışıyorsun. Bedeninle oyun mu oynuyorsun Lal?’.

Bir an durdu Lal. ‘Bak, utandım şimdi’, dedi. Sonra da aralarında, uzun bir suskunluk oldu. Sanki Lal, ne diyeceğini, ne yapacağını düşünüyor gibiydi… ‘Aslında yapmam gereken, bedenimin sesini, daha iyi dinlemeye çalışmak güvercin. Geçmişte bunu ihmal ettim. Şimdi de bedenim, kendi kendini düzeltsin diye bekliyorum’. ‘Bu davranış doğru mu Lal?’. ‘Hayır’, dedi Lal. ‘Bedenle inatlaşmaktan vazgeçmeli, ona teslim olup, onu dinlendirmeliyim’.

‘Bunu sevdim’, dedi güvercin. ‘Burası milad olsun. Yeniden başlamanın tam zamanı…’.

‘Hayır,’ dedi Lal üzgünce. ‘Burası bitiş noktası…’. ‘Sana böyle düşünmek ve üzgün olmak, hiç yakışmıyor Lal. Belki de bu yüzden, sana biraz fazla yükleniyorumdur’, dedi yavaşça güvercin.

‘Gelecek olanı, keyif ve heyecanla beklemelisin.

Önünde koskoca bir evren ve sonsuz olanaklar denizi var.

Her bitiş, yeni bir başlangıçtır, yılbaşı gibi.

Yeter ki niyetlerinle, sabrınla ve bekleme azminle sen kendini sevgiye aç…

Çünkü burası, aslında sıfır noktası…’.