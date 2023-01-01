Yeni yıldan umudumuz çok!..

Hayatı günlere, haftalara, aylara ve yıllara bölmüşüz.

Yaşadığımız olumsuzluklardan sonra, yeni bir güne, yeni bir haftaya, yeni bir aya ve yeni bir yıla umutla bakıyoruz.

Umutsuz yaşanmıyor.

Özellikle son yıllarda, ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık.

2023 yılından çok büyük umutlarımız var!

Ülkemizin yönetim erkini elinde tutanlar söz verdiler;

Yeni yılda, Karadeniz’de bulunan doğal gaz kaynaklarını devreye sokacağız. Doğal gaz fiyatı düşecek. Hatta, kimilerine göre, “artık doğal gaza para ödemeyeceğiz!” Az buz değil, 1 trilyon dolarlık kaynak bu!

Yani, bu müthiş kaynakla;

Enflasyonun canına okuruz! Yöneticilerimiz “enflasyon önce yüzde 20’ye, sonra tek haneye düşecek dediler. Bir bildikleri olmalı!

500 milyar doları aşan DIŞ BORÇLARIMIZI öderiz!

Vatandaşlarımıza, “SOSYAL DEVLET” olmanın gereği, “yaşam desteği” verir; işçi, memur, emekli maaşlarını “refah devleti” ne yakışır düzeye çıkarırız!

Tarımda ve hayvancılıkta, üreticiye hak ettiği desteği sağlar, üretim maliyetlerini düşürür, bu sayede halkımızın “sağlıklı ve dengeli beslenmesini” sağlayabiliriz.

Her yeni yılla birlikte artan VERGİ, HARÇ ve CEZALAR artık bütçemize yük olmaktan çıkarlar!

Belki, limanlarımızı yabancı şirketlerin egemenliğinden kurtarabiliriz!

Ulusal üretim tesislerimizi, çağın teknolojisine uygun olarak yeniden açabiliriz!

İş bulamayan üniversite mezunlarımız, sıradan ve asgari ücretli işlerde çalışmak ya da işsiz kalmak zorunda kalmazlar!

İlkokul çağındaki yoksul çocuklarımız aç karnına okula gitmek zorunda kalmazlar!

Artık kimi kamu yöneticileri “ultra lüks araçlara” bindikleri için eleştirilmezler! Biraz olsun görgüsüzlükten kurtulur, utanmayı da öğreniriz!

Artık Merkez Bankası kasaları dövizle dolacak olduğu için, “Kur Garantili Mevduat Hesabı” gibi, çaresizlik örneği uygulamalarla, yoksul halkın bütçe haklarından alarak kimilerine “ballı faiz ve kur garantisi” vermek zorunda kalmayız!

Ulusal varlık gücümüz artacağı için, yabancıların teknolojilerine bağımlı kalmaktan kurtulup, kendi “Yerli ve Milli Teknolojimizi” üretebiliriz!

Bizim emeklilerimiz de, Avrupalı emekliler gibi, hem ülkemizi hem de başka ülkeleri gezebilir, hayatlarının son döneminde bir ölçüde de olsa mutlu olabilirler!

“Alternatif enerji kaynaklarını” ülkemizin her yerinde hayata geçirir, yabancıların ENERJİ EGEMENLİKLERİ altında ezilmekten kurtuluruz!

2023 için benim aklıma gelen ve gerçekleşmesini çok istediklerim bunlar.

Siz de 2023’ü düşünün, düşleyin, umut ve dileklerinizi dile getirin lütfen!

2023’de, bütün bir ülke olarak insanca, kardeşçe, adil yaşam koşullarında mutlu bir yaşam sürdürebilmek dileğiyle….