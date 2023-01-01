Asgari ücrete yapılan zam cebe girmeden, buharlaşmaya başladı!

Bugün yeni yılın ikinci günü…

Dün günlerden pazardı…

Asıl yeni yılın ilk mesaisi bugün başlıyor…

Yeni yıla yine zamlarda girdik…

Cezalar ve harçlar yine yüksek oranda arttı…

Türk-İş’in 2022 Aralık ayına ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verisini paylaştı. Sözcü’de yer alan haberde, açlık sınırının 8 bin 130 liraya çıktığı belirtildi.

Yoksulluk sınırının da 26 bin 483 lira olduğu ifade edildi…

Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

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Türk-İş’in 2022 Aralık ayına ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verisi, yeni asgari ücretin açlık sınırının sadece 376 TL üzerinde kaldığını ortaya koydu.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) aralık ayında 8 bin 130,56 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 26 bin 483,93 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 612,76 TL'ye ulaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçiyi temsil eden Türk-İş, yeni asgari ücretin 9 bin TL olmasına yönelik teklifleri kabul edilmediği için son toplantıda masada yer almamıştı. 2023 asgari ücreti oy çokluğu ile kabul edilmişti.

GÜNLÜK HARCAMA MİKTARI ARTTI

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Vatandaş, geçen aya göre – yüzde 138 olan ve baz etkisi ile 39 puan azalan yıllık gıda enflasyonuna değil, cebinden çıkan ek harcamaya bakmaktadır” denildi.

“Çünkü artık pahalılık ve zamlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir” denilen açıklamada, “Günde 136 TL gıda harcama yapması gereken dört kişilik aile 12 ay sonra 271 TL yapmak durumunda kalmaktadır. Haneye giren toplam geliri bu seviyede artmayan haneler ya harcamaları kısmak ya da zorunlu harcamalarını karşılamak için borçlanmak durumunda kalmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM…

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yeni yılda birbiri ardına gelen zamlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Asgari ücrete verilen zam oranı katlamalı olarak geri alınmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Dernek açıklamasında, “Döviz kurundaki düşüşün marketlerde raf fiyatlarına yansıması gerektiğini günlerce söylediniz. Ama siz fiyatları indirme yerine yeni zamları yılbaşı hediyesi sunarak bindirdiniz. Üstelikte bu zamların hepsi market raflarındaki tüketicinin temel ihtiyaçlarına yansıyacak” sözleriyle zamlara tepki gösterdi. (Cumhuriyet)

2023 YILI YİNE ZOR GEÇECEK

Yukarıda yeni yılla ilgili yapılan değerlendirmeleri sizinle paylaştım.

Asgari ücrete yapılan zamlarda, çalışanlar şubat ayında zamlı maaşını alacak.

Ama daha asgari ücret zammı cebine girmeden, peş peşe zamlar yapıldı.

2022 yılı zor geçti, anlaşılan 2023 yılı da zor geçecek gibi…