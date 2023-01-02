2023 yılı ve yeni tutarlar

Yeni yıl yeni yükümlülüklerin yeniden değerleme oranı olan % 122 oranında arttırılarak geldi. Geniş kesimleri ilgilendirdiğini düşündüğümüz bazı oraları tespit etmeye çalıştık. Bunların dışında harçlarda da ciddi artışlar var.
Motor silindir hacmi
1301 – 1600 : 4.434 TL
1601 – 1800 : 7.854 TL
Amortisman ayırma sınırı: 500.000 TL
Araç kira gider sınırı : 17.000 TL
Gider yazılacak KDV +ÖTV: 440.000 TL
Değer artış istisnası : 55.000 TL
Gelir vergisi tarifesi : 370.000 TL ye kadar gelirde vergi 85.800 TL fazlası % 35 e tabi
Asgari ücretin işverene maliyeti – 12.259 TL
Sigorta pirimi kazanç üst sınırı - 75.060 TL
Primden İstisna günlük yemek tutarı – 78,90 TL
Primden istisna aylık çocuk yardımı – 200,16 TL
Primden istisna aylık aile yardımı – 1.000,80 TL
Günlük borçlanma tutarı (SSK) – 106,75 TL
Günlük borçlanma tutarı (SSK – yabancı) – 150,12 TL
Aylık isteğe bağlı sigorta primi – 3.202,56 TL
Bağkur primi aylık - 3.472,76 TL
Aylık asgari işsizlik ödeneği - 3.972,82 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.