2023 yılı ve yeni tutarlar

Yeni yıl yeni yükümlülüklerin yeniden değerleme oranı olan % 122 oranında arttırılarak geldi. Geniş kesimleri ilgilendirdiğini düşündüğümüz bazı oraları tespit etmeye çalıştık. Bunların dışında harçlarda da ciddi artışlar var.

Motor silindir hacmi

1301 – 1600 : 4.434 TL

1601 – 1800 : 7.854 TL

Amortisman ayırma sınırı: 500.000 TL

Araç kira gider sınırı : 17.000 TL

Gider yazılacak KDV +ÖTV: 440.000 TL

Değer artış istisnası : 55.000 TL

Gelir vergisi tarifesi : 370.000 TL ye kadar gelirde vergi 85.800 TL fazlası % 35 e tabi

Asgari ücretin işverene maliyeti – 12.259 TL

Sigorta pirimi kazanç üst sınırı - 75.060 TL

Primden İstisna günlük yemek tutarı – 78,90 TL

Primden istisna aylık çocuk yardımı – 200,16 TL

Primden istisna aylık aile yardımı – 1.000,80 TL

Günlük borçlanma tutarı (SSK) – 106,75 TL

Günlük borçlanma tutarı (SSK – yabancı) – 150,12 TL

Aylık isteğe bağlı sigorta primi – 3.202,56 TL

Bağkur primi aylık - 3.472,76 TL

Aylık asgari işsizlik ödeneği - 3.972,82 TL