CHP Kocaeli’nin artık hata yapma lüksü yok!

Kocaeli’de muhalefet 2002’den bu yana hep kaybederken AKP kazandı. CHP, 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 25,98 oy alırken Kocaeli.de 24,63’te kaldı. 2015 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde % 24.95 oy alırken Kocaeli.de % 24.40’te kaldı. 2015 Kasım seçimlerinde Türkiye genelinde % 25,30 oy alırken Kocaeli.de 23.20’de kaldı. 2018 milletvekili seçimlerinde ve yerel seçimlerde de benzer sonuçlar çıktı.

CHP Kocaeli seçmen tahlilini doğru yapamadığı, gereği gibi çalışmadığı için Büyükşehir adaylığının CHP’de kalması için mücadele etmedi. Çünkü inanmadı, sadece İzmit’e yönelmekle yetindi .Oysa ki % 44’e ulaşan hayır bloğunun etkili bir CHP adayı ile Kocaeli’de tarih yazması mümkündü. İyi Partiye Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığının bırakılması ile Büyükşehir belediye başkanlığını doğrudan AKP’ye hediye edildi. Çünkü hayır bloğunda bulunan % 10’lardaki HDP oylarının İyi Partili adaya gitmesi imkansızdı. Böyle de oldu. Büyükşehir adeta AKP’ye hediye edildi. Aynı zamanda alınması mümkün olan Derince, Karamürsel, Darıca, Körfez ve hatta Kandıra bile AKP’ye hediye edilmiş oldu.

Yerel seçim öncesi AKP Kocaeli’de bir miktar oy kaybetmişti. Anayasa oylamasında hayır bloğunun oyu % 44 civarındaydı. Bu nedenle 2019 yerel seçimlerde Kocaeli’de İstanbul ve diğer büyükşehirlerde olduğu gibi bir başarı hikayesi yazma olanağı vardı. Ancak Büyükşehir adayının İyi partiyle bırakılması nedeniyle Büyükşehir belediye seçiminde bu oran % 32,69’a düştü. Darıca, Karamürsel ve Kandıra Belediyesi seçimlerinde anayasa oylamasındaki hayır bloğu bir miktar aşıldı, ama bu seçimi kazanmaya yetmedi. Etkili bir İzmit adayı ile meclis çoğunluğu olmasa da sadece İzmit Belediyesi kazanılabildi. Anayasa referandumuna göre Başiskele’de % 25,36, Kartepe’de % 8.89, Körfez’de % 8, Gölcük’te % 2,06, Çayırova’da % 16,95, Gebze’de % 10.4, Derince’de % 1,56, oranında oy kayıpları yaşandı. Bu seçimin CHP Kocaeli’de tahlili yapıldı mı, yoksa eski alışkanlıklara devam mı ediliyor? Bunu bu günden bilmek mümkün değil.

İşte 04.11.2019 tarihli” KOCAELİ’DE CHP GERÇEK BİR TAHLİL YAPIYOR MU ?” başlıklı köşe yazısında ayrıntısı verilen 2002 den bu yana yaşanan Kocaeli CHP’nin hikayesi bu .

İzmit kazanıldı, ama İzmit Belediyesini muhalefetten çok CHP eleştiriyor. Oysa ki 2002’den bu yana yaşanan ağır başarısızlık ve yenilgiler karşısında İzmit Belediye başkanına, belediyeye sahip çıkmak ve etkili belediye çalışmaları ile önceden yapılan yanlışlardan sıyrılarak kentte CHP’yi büyütmek gerekmez mi ?

Ülkemiz ekonomik, siyasal ve yönetsel anlamda çok ağır bir kriz içerisinde. CHP misyonu ile kurulan cumhuriyetimizin temel değerleri ortadan kaldırılmış, rejim ustaca değiştirilmiş, ülke ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiş durumda. Çok önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu seçimin Millet İttifakı tarafından kazanılması ,aynı zamanda yapılacak milletvekili genel seçiminde de meclis çoğunluğunun elde edilmesi gerekiyor.

CHP geçen hafta yeni bir il başkanı seçti. İlçe başkanlarımızın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin önemini kavradıkları ve bu nedenle bir bütün olarak seçime yöneldikleri görülüyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. İl başkanının da aynı misyonda çalışacağını umuyorum.

CHP’nin bir iç kavgaya tahammülü yok. Artık CHP’nin eski alışkanlıklarını bırakması, belediyesi ve örgüt ile bir bütün halinde seçime yönelmesi, kişisel beklentileri bırakarak adama göre değil işe göre aday ve adaylar belirlemesi ve memleket meselelerine yönelmesi gerekiyor. İstatistikler yalan söylemez. CHP Kocaeli’de sürekli kendi hataları ile kaybediyor. CHP eski alışkanlıklarını tekrarlamaz, iç barışı sağlayarak, etkili örgütlenme ile etkili aday listesi yaparsa Kocaeli’de mutlaka birinci parti olacaktır.

Aksi sonuç artık izahı mümkün olamayacak bir başarısızlık ve hüsran olacaktır. Bu hüsranı ne kent kamuoyu ve ne de iktidar beklentisi ile savaşan parti tabanı, hatta millet affedecektir. Zira konu artık sadece Kocaeli değil, memleket meselesi haline gelmiş durumda. Kocaeli gibi her ilde yapılacak doğru işlerin bileşkesi Millet İttifakının cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu kazanmasına sağlayacak ve memleket rahat bir nefes alacak.

Ülkemizin kurucu partisi CHP’nin gerçek misyonu da budur.Bu defa CHP Kocaeli’nin küçük beklentileri bir yana bırakarak bu misyona yöneleceğini umuyorum.

Bakınız : 04.11.2019 tarihli “Kocaeli’de CHP Gerçek tahlil yapıyor mu? başlıklı köşe yazı…