Makale Yazısı-02 Oca 2023 - 20:00

Trafikte cezalar felaket arttı SIKIYSA kurallara uymayın!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Yeni yıla girdik…

2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları daha önce açıklanmıştı…

Yeni uygulama 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, cezalar çok ama çok arttı… Yeniçağ gazetesi, yeni trafik cezalarıyla ilgili bir haber yaptı. Birlikte okuyalım;

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Artış oranlarına göre; 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMAK 4 BİN 64 LİRA

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi. Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

CEP TELEFONU KULLANMAK

KGYS'ler (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ, 8 BİN 551 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

SİREN KULLANMANIN CEZASI

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022'de bin 823 TL olan ceza tutarı, 4 bin 64 TL olacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödeyecek.

DRİFT ATAN YANDI!

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022'de 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, 20 bin 342 TL'ye yükseldi.

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK

2023'te belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. Bu suçtan ceza alanlar, 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

SAHTE PLAKA CEZASI

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL, aracı plakasız kullanmanın cezası ise, 2 bin 312 TL oldu. Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası ise, 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

Yaya veya  okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 196 TL ceza ödeyecek.

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Yukarıda yeni trafik cezalarıyla ilgili size bilgi verdim.

Kontak çevirirken, yukarıdaki cezalar aklınızda bulunsun.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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