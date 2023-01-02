2023’e başlarken…

Yılın ilk gününde yazıyorum… Efsane futbol insanın Pele’nin kaybı 2022 için final oldu denilebilir. Dünya Kupasını bile hemen unuttuk. Yakın çevremizden Hıncal Uluç, Halit Kıvanç, Nejat Kök ve daha birçok spor insanı sonsuzluğa doğru yol aldılar. Umarım, bunları örnek alanlarımız vardır ve onların kalitelerinin sürmesini sağlarlar…

2023, geride bıraktığımız 100 yılın bir özeti olabilecek mi? Motosiklet kullanıcıları olarak dört tekerlilerle olan mücadelemize şimdi başka bir üye katıldı. Eskiden bizlere “Nereden çıktı şu şeytan arabaları” diyenler şimdi scoteer’larla uğraşıyorlar.

Motorlarla dört tekerliler arasında görünür ya da görünmez bir çekişme hep olmuştur. Hem motosiklet hem otomobil kullananlar trafikte diğerleri ile daha iyi anlaşıyorlar. Motoru bir gezinti, keyif, macera için bir araç şeklinde tanımlayanlar Pandemi döneminde onun önemini kavradılar. Binlerce motorlu kurye milyonlarca insanın ev, gıda ve diğer ihtiyaçları için gece gündüz çalıştılar. Ama unutmayın, onlar motoru ticaret amacı ile kullananlarımızdır.

Gerçek motorcular, sabah evinden çıkıp işine, eğitimine motor ile gidebilenlerdir. Bir motosikletin trafiğe katılması o gün daha rahat bir ulaşımın yaşanmasını sağlamaktadır. Motosiklet demişken, bu araç için ödenmesi gereken KDV ve ÖTV oranları yeniden değerlendirilmelidir.

Hatırlıyorum, Mehmet Şimşek Maliye Bakanı ile bir motosiklet fuarında en azından 250 cc’ye kadar olan motorlarda indirim yapılabileceği üzerinde konuşmuş idik. Akabinde bir karar yayınlandı ve bu silindir hacmine kadar olan motorlarda indirim yapılmıştı. Bu karar hem motosiklet satışlarını arttırmış hem de motosiklet kullanarak işine, gücüne gidip gelenleri memnun etmişti.

Son birkaç yılda Cimnastikte ulaştığımız dereceler bizleri gururlandırdı. Güreş ve Boks’ta kadınlarımızın başarıları herkesi şaşırttı. Tokyo’da Karate sporunda aldığımız madalyalar, bu alanda yıllarca çalışan sporcularımızın ve teknik adamlarımızın çabalarının eseridir. 2024 Paris’te programda yok ama 2028’de çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

Bu yılın futboldaki en büyük tartışması süper ligde hangi takımın şampiyon olacağı üzerine yoğunlaşmış görünüyor. FB ve GS arasında geçmesi beklenen yarışta ipi kimin önce geçeceğini yıldız falcılardan biri söyledi: FB… Ben onun yalancısıyım…

2023 için okul sporlarında bir sıçramanın yaratılmasını arzu ediyorum. Okul sporlarını unutup gittik. Okullarımıza spor tesisi yerine derslik yapmayı sürdürüyoruz. Ama merak etmeyin, çok yakında e-spora bağlanıp kalacağız. Bu tehlikeden korunmayı öneriyorum.

Ve son olarak denize olan küslüğümüzü bitirelim. Yelken sporlarına daha çok önem verelim. Her okulun bir yelken kulübü kurmasını sağlayalım. Denize yakın ya da uzak demeden var olan yelken kulüpleri ile temasa geçerek yelkene yatkın öğrencilerimizi oralarda eğitelim. Oralarda kamplar düzenleyelim.

2023 için her zamankinden daha iyi günler geçireceğimize inanıyorum. Buna inanalım ama iyi geçmesi için çaba göstermeyi de unutmayalım…