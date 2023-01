Çarşı, pazar, enflasyon!

Döviz kurları zıpladı. Eski haline dönmesini beklemek mümkün değil.

Enflasyon tarihi rekorlara ulaştı.

Ulaştığı yerden memnun ki, indirecek bir önlem de gözükmüyor.

Akaryakıt, doğalgaz ve enerji fiyatları desen akıl almaz ve dayanılmaz boyuta erişti.

Kiralar ödenebilme sınırlarının çok üstüne tırmandı.

Mülk sahipleri kiracılarından çok yüksek kira artışları istemeye başladı.

Ya da çeşitli bahanelerle kiracıları çıkartıp, daha yüksek bedelle kiraya verme yollarının peşine düştü.

Çeşitli bahanelerle mahkemelerde açılan tahliye davları nedeniyle, tahliye davalarına bakan mahkemelerde dosya sayıları büyük artışlar gösterdi.

Devletin resmi kurumu TÜİK bir enflasyon oranı açıklıyor.

Çarşı pazara çıkan vatandaş gördüğü fiyat artışları karşısında açıklanan bu orana inanmıyor. Nasıl inansın bir açıklanan orana bakıyor, bir de çarşı pazardaki artışlara bakıyor bakıyor ki; bir kalıba sığmıyor.

Bir diğer deyişle halkın TÜİK’e güveni yok olmuş seviyesinde.

Bir takım kuruluşlar da kendi tespitleriyle bir takım enflasyon oranları açıklıyorlar.

Onlar da her ne kadar TÜİK’in açıkladığı rakamların çok üstünde olsa da bir birini tutmuyor. Çünkü her birinin enflasyon hesaplarında esas aldıkları ürün ve hizmetler aynı değil. Her biri işine geldiğini ürün ve hizmetler üzerinden tespit yapıyor. Bu arada “makyaj” iddiaları da pek yaygın…

Anlayacağınız vatandaş kime inanacağını şaşırmış durumda.

Bu durumda vatandaş gerçek enflasyon oranını çarşı pazara çıktığı zaman kendisi bizzat yaşayarak görüyor.

Görmesine görüyor da elinden gelip yapabileceği bir şey yok. Tek çaresi var o da çaresizlik…

Sıralamaya çalıştığımız hayat pahalılığı nedenleri bu kadarla kalmadığı gibi duracağa da benzemiyor.

Peki ne olacak vatandaşın hali?

Geçimin dayanılmaz zorluklara ve yokluklara ulaşmasında halkın bir kusuru var mı? Bir de ona bakalım.

Genelleme yapmak doğru olmaz ama, evet var ! Nasıl var?

Temelinde “ ahlak” sorunu var!

O nedenledir ki, halk çarşı pazarda bugün aldığı bir malı yarın aynı fiyata alamıyor. Satıcılar etiket değiştirmekten yorgun düştüler!

Satıcı da bugün sattığı malı yarın sattığı fiyata yerine koyamıyor. Kısmen doğru olsa da çoğunlukla bu bahane öne sürülüyor.

Bir kısım insanlarımız ki bunlar bizim insanlarımız, bu durumu kasten fırsata çevirip, olabildiğince yüklü miktarda haksız kazan edinmenin peşinde.

İşte ben bunlara “ ahlak “ değerlerini özümseyememiş olanlar diyorum. Genel tabiriyle “ahlak zafiyeti” yüksek olanlar diye tanımlıyorum. Kendi gelirlerini artırıp yüksek kazanç elde etmek yolunda düşüncesizce hareket ederken, toplumda birlikte yaşadığı insanlara zarar verdiğinin farkında oldukları halde sadece kendisini düşünen bencil yaratıklar…

Bir kısmı da, yarınların ne getireceği belli değil. Yarınlarda sıkıntıya düşmemek için elindeki malı olduğundan fazla değer satarak, gelecekte sıkıntı yaşmaktan korkan “ahlak” değerlerinin bir kısmını gelecek endişesiyle feda edenler. Kendilerini garantiye alma düşüncesiyle hareket ederken toplumda birlikte yaşadığı insanlara zarar verdiğinin farkında olamayanlar ya da farkında olmasına rağmen ne yapalım böyle yapmaya mecburen böyle yapıyorum diyenler.

Lafı uzatmaya gerek var mı?

Bizi bu hale getiren yönetici olarak seçtiğimiz bizim insanlarımız değil mi?

İkincisi bizim insanlarımızın davranışlarındaki güçlü bir eğitimle tedaviye muhtaç zafiyetlerimiz değil mi?

O zaman iki ilaçlık bir reçete yazayım.

Yetki verdiğimiz insanlardan verdiğimiz yetkiyi geri alacağız. Yerine daha iyi yapabileceğini düşündüğümüz insanlarımızı yetkili kılacağız…

En önemlisi biz halk olarak, eğitime, liyakata ve ahlaki değerler uygun olarak önce kendimizi düzelteceğiz. O zaman bizim aramızdan beklentilerimizi gerçekleştirebilecek özellikte insanlar gelir.

Yoksa çarşıda pazarda satılanların önünden ağzımız sulanarak geçmeye devam ederiz…