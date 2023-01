Whats’up’tan gelen bir iletiyi, aynen ve yorumsuz olarak iletiyorum;

“ÜZEYİR GARİH NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ?

“1999 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yarımcısı olarak görev yaptığım dönemdi. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) toplantılarının birincisi Ankara Hilton otelinde yapılmıştı. Bakanlığı temsilen ben katılmış ve “ Türkiye’de Tarım” konulu İngilizce bir sunum yapmıştım. Aynı yıl DEİK toplantısının ikincisi ABD’de Washington DC Grand Otel’de yapılacaktı. O dönem, DEİK eş başkanı rahmetli Mustafa Koç idi. Bakanlığımıza, Mustafa Koç tarafından bir yazı gönderilerek, yaptığım sunumun ABD’de yapılacak ikinci toplantıda da yapılması istenmekteydi. “Her türlü masrafı DEİK tarafından karşılanmak üzere adı geçem müsteşar yardımcısının görevlendirilmesi talep edilmektedir” yazıyordu. Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı sayın Mahmut Erdil, beni makamına çağırdı. Yazıyı bana verdi ve “incele de görüşelim” dedi. Tamam sayın bakanım dedim ve ayrıldım. Bir süre sonra incelediğim yazı ile birlikte tekrar sayın bakanın odasına gittim. Ne yaptın dedi. “Efendim, davet özel sektörden geliyor, masrafların DEİK tarafından karşılanmasını kabul etmemiz doğru olmaz. Ancak, Personel Genel Müdürü’ne sordum. Bütçenin ilk yarısı yurt dışı ödeneğinde paramız kalmamış. Bu nedenle o toplantıya katılma imkanımız görülmüyor” dedim. Sayın Bakan,” olmaz öyle şey dedi. Bugün Cuma, sen gidecekmiş gibi hazırlıklarını yap. Ben Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem Bey’le görüşür, sorunu çözerim” dedi. Cumartesi öğleden sonra sayın bakan aradı. “ Şimdi ben sayın İsmail Cem beyle görüştüm, ödenek sorununu hallettim. Sen, Pazartesi, bakanlığa uğranmadan doğru havaalanına gidiyorsun. Seni orada Dış İşleri görevlileri karşılayacak ve yardımcı olacaklar” dedi. Başüstüne dedim ve vedalaştık. ABD Wasgington DC Grand Otele gittim ve bakanlığımız adına sunumu tekrar yaptım. Rahmetli Mustafa Koç, ve yeni tanıştığım sayın Cüneyt Zapsu, kürsüden inince ilk tebrik edenler oldu. Kalabalık bir Türk heyeti vardı. Birçok farklı konularda sunumlar yapılıyordu. O dönemde ABD Kansas’tan Ranagra firması hayvancılık yapmak üzere Türkiye’den arazi kiralamak ve özellikle de TİGEM’in Iğdır’da bulunan Kazım Karabekir İşletmesini istiyordu. O işletmemiz Ermenistan, İran, Nahçıvan sınırında ve güvenlik açısından stratejik bir işletmedir. Heyetler arasında görüşmelerde Türk tarafına ben başkanlık ediyordum. O işletmeyi kiralayabilmek için ABD’nin Ankara Büyükelçisi Marc Parris bile devredeydi. Ben de onlara; “maden hayvancılık yapacaksınız size sınırdan uzak olan Muş Alparslan İşletmesini verelim. Yok, amacınız hayvancılık dışında başka konuları kapsıyorsa, o zaman bu görüşmelere Genel Kurmay, MİT Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığını da dahil etmek zorundayız. Sınır güvenliğimiz önemlidir ve bakanlık kararını aşar. Devlet meselesi haline gelir.” Dedim. Bu görüşmeler sırasında ne sayın bakandan ne de hükümetten bir müdahale görmüyorduk. Bize, “Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa o konuya odaklanın” deniliyordu.

İşte o RANAGRA firmasının temsilcisi beni Washington’da buldu.

“Bu toplantı çerçevesinde düzenlenen Altın Kahvaltı” var. Bende de bir adet fazla davetiye var, sizi oraya davet ediyorum dedi. Ben de; “sizin bakanlığımızla iş yapmak için talebiniz var. Bu kahvaltı nedir bilmiyorum. Ayrıca ben davetli değilim. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımıza ve Büyükelçimize danışmam lazım” dedim. O dönem, sayın Baki İlkin bey Washington Büyükelçimiz idi. Hemen yanımızdaydı. Sordum, gerekli bilgiyi aldım ve katılamayacağımı bildirdim. Sonra, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı bir davetiye getirdi. Beni katılmaya ikna etti. Kahvaltı bedeli 1000 dolar, kendi paramla katılma imkanım yok. İçeri girdik, gösterilen yere oturdum. Oturum başkanı ABD Dışişleri Jamer Baker’in eşi Senatör Keziban Baker idi. Etrafıma baktım, Erkut Yüceoğlu, Selçuk Yaşar’ın kızı Fethan Kalpakoğlu, Cüneyt Zapsu, Üzeyir Garih, Ulaştırma Müsteşarı Süreyya Yücel Özden ve Dışişleri mensupları var.

Usul gereği, oturumun konuk konuşmacısı emekli bir ABD generaliydi.

General konuşmasında Balkanlar, Ortadoğu ve gelişmeleri ele alıyordu. Bir yerde, Yugoslavya’nın parçalanmasını ele aldı. Konuyu Bosna-Hersek noktasına taşıdı. Sonra, Türkiye’nin Güneydoğu sorununa değinip, “Bosna Hersek sorunu ile Kürt sorunu tam olarak birbirinin benzeridir” diye bağladı. Bu gerekçeyle, Türkiye’ de bir Federasyona gidilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı! Etrafa baktım, Türk zerzevatlardan çıt yok!

Benim sağ tarafımda Üzeyir Garih oturuyordu ve sarı bir zarfın üzerine çeşitli karalamalar ve notlar yazıp çiziyordu. “Beyefendi, bakar mısınız, adam küfür gibi laflar ediyor, kimseden ses çıkmıyor” dedim. “Evet, duydum, çok rahatsız oldum” dedi.

Ben, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıyım, özel davet edildim, söz hakkım yok” dedim. Garih; “ Ne söylemek gerekir sayın Müsteşarım, bana söyleyin, ben söz alıp söyleyeyim” dedi.

“Efendim, esas benzerlik Bosna Hersek sorunu ile sözde Kürt sorunu arasında değil, Miloseviç ile Öcalan arasında var. Her ikisi de kandan besleniyorlar, demek lazım” dedim. Rahmetli, zarfın üzerine not aldı ve söz istedi. “Ben Yahudi kökenli Türk vatandaşıyım. Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. 80 yıldır Türkiye’de ticaretle meşgulüz. Kazanıyoruz, vergimizi veriyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Hukuk önünde hür ve eşit Türk vatandaşlarıyız. “Benim ülkemde herhangi bir etnik ayrım, inanç ayrımı söz konusu değil. Kürt yurttaşlarımızdan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Ordu Komutanı, zengin işadamları çıkmıştır. Her yurttaş, yeteneği ölçüsünde fırsat eşitliğine sahiptir. Bu nedenle sayın generalin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyorum. Esas benzerlik, Miloseviç ile Öcalan arasında var. Çünkü her ikisi de kandan besleniyorlar” dedi.

Salon buz kesti, ölüm sessizliği oluştu. Garih, yerine otururken kutladım. Bir de baktık ki, o general koşar adımlarla kürsüye gidiyor! Kürsüye varır varmaz, Garih’e parmak sallayarak; “Israr ediyorum, Bosna Hersek ile Kürt sorunu arasında bir benzerlik var” dedi.

Garih, ayağa kalkarak; “Senatör, ben generale cevap vermedim.Salondaki saygıdeğer heyet yanlış bilgilenmesin diye doğruları açıkladım. Teşekkür ederim” dedi.

Bu toplantıdan sonra, Mustafa Koç başta olmak üzere, Türk heyetinden bir çok kişi Garih’i tebrik ettiler.

Garih, bir yıl sonra Eyüp mezarlığında bir asker tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Yazan; Necden Topçuoğlu. Emekli Müsteşar yardımcısı.

Aklı, bilinci, bu ülkeye saygısı olan her vatandaş düşünmelidir!