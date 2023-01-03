Üretici, hal, pazar ve market fiyatları arasında uçurum var!

2023 yılına girdik…

Girmesine girdik, ama zamlar peşimizi bırakmıyor…

Zamlar ardı sıra geliyor…

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Asgari ücrete yüzde 50’nin üstünde zam yapıldı…

5.500 lira olan asgari ücret, 8. 500 lira oldu…

Dün de memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu…

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,4 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

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Asgari ücrette yüzde 54 zam…

Memur ve emekliye yüzde 15.4 zam…

Adalet mi bu?

Adı üstünde asgari ücret…

Yani en az ücret, 8.500 lira olmalı.

3.500 TL alan emekli bile var…

Emeklinin refah payı arttırılmazsa, en az yüzde 50 zam yapılmazsa, vay emeklinin haline.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, diğer gazetelere gönderdiği gibi bizim gazeteye de 2022 yılının değerlendirmesini gönderdi. Bayraktar’ın açıklamasına göre 2022 yılında markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu açıkladı.

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Zam… Zam... Zam…

Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz.

Artık yapılan zamlara o kadar alıştık ki, bir ürüne zam gelmeyince şaşırır hale getirildik.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın gönderdiği tabloyu inceleyin…

Ürünün ilk fiyatı ile sofraya gelene kadar kısmı araştırın. Her biri yüzde 100 civarında zam geliyor…

Ama emekliye yüzde 15 civarında zam reva görülüyor.

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış.