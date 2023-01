Şu “ucube” sistem içinde yaşadıklarımıza bir bakın!

Ucube, “şaşılacak kadar çirkin şey”, “çok acayip şey” demek.

Son aylarda, hatta son yıllarda yaşadıklarımıza ad bulmaya çalıştım, en uygunu “ucube” dedim kendi kendime.

“Ucube” bir sistem içinde yaşıyoruz.

“Kurumların” ve “kuralların” bulunmadığı, at izinin it izine karıştığı, hak- hukuk ve adaletin rafa kaldırıldığı, yandaşların ihya edildiği ve karşı görüşte olanların cezalandırıldığı, devlet malına el uzatmanın ve yetim hakkı yemenin meşrulaştırıldığı, dinin siyasi ve ticari çıkar için kullanıldığı, halka yalan söylendiği, toplumun alt kesiminin “sosyal yardım” ve “tarikatlar” aracılığıyla bloke edildiği, demokrasi ve insan haklarının uygulanmadığı, uluslararası antlaşmaların yerine getirilmediği, her alanda “keyfiliğin” hâkim olduğu, başta “laiklik” olmak üzere Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden hızla uzaklaşıldığı, “yasama-yürütme-yargı”nın tek kişide toplandığı bir sistem…

Anayasamızın ikinci maddesinde “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” yazıyor, ama görüyorsunuz, ne toplumda huzur, ne milli dayanışma ve adalet anlayışı, ne insan haklarına saygı, ne Atatürk milliyetçiliğine bağlılık kaldı, ne de devletimiz artık “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk” devleti!

Türkiye, ne yazık ki bir devleti devlet yapan bütün unsurlarını kaybetti.

Mantıksız ve adaletsiz uygulamalar

Fazla uzağa gitmeyelim, yakın zamanda olup bitenlere bakalım.

Çağdaş hukuk devletlerinde; neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağı yazılı kuraldır.

Zamanı gelince, kimsenin müdahalesi olmadan, yapılması gereken yapılır.

Kimse de bunu tartışmaz.

Öyle olmalıydı, böyle olmalıydı demez.

Ya bizde?

Olup bitenlere bir göz atalım!

*EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) konusu…

Erdoğan çıktı, “EYT sorununu çözüyorum” dedi.

Yani, vatandaşın bir hakkını vatandaşa lütfetti.

*”Asgari ücretin belirlenmesi” konusu…

“Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu” var, yeni asgari ücreti bu komisyon değil, Erdoğan açıkladı. “Asgari ücreti yüzde 54 artırdık, 8.506 Lira yaptık” dedi.

Yani, “Türkiye’de bir kişinin ancak en az 8.506 Lira ile geçinebileceğini” kabul etti ve söyledi.

Ve yine 8.500 liralık asgari ücreti vatandaşına lütfetti.

*Memur ve emekli maaşlarının artırılmasına gelince…

TÜİK’in enflasyon oranını açıklaması beklendi, TÜİK yıllık enflasyon oranını yüzde 64 olarak açıkladı, yeni yılda memur maaşlarının yüzde 16, emekli maaşlarının da yüzde 15 artacağı ortaya çıktı.

Erdoğan ne yaptı, “Ben, memur ve emekli maaşlarını yüzde 15-16 değil, yüzde 30 artırıyorum” dedi.

Ve bu açıklamasını “büyük müjde” olarak yaptı.

Bu açıklamayla birlikte, 3.500 lira olan en düşük işçi emekli maaşı 5.500 liraya çıktı.

Şu çelişkiye bakar mısınız?

Bir taraftan “bir insanın yaşamı için asgari ücretin en az 8.500 Lira olması gerektiği” kabul ediliyor, diğer taraftan emekli işçiye dönülüyor “Sen 5.500 lira ile idare et” deniyor.

Veya tutuyorsun, 10-15 hatta 20 yıllık emeklileri, asgari ücretin altında bir emekli maaşına mahkûm ediyorsun.

Bu sisteme, “ucube sistem” denmez de ne denir?

Bir ucubelik de enflasyon rakamlarında.

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) arasındaki fark.

ÜFE, genellikle yüzde 120-130…

TÜFE ise yüzde 60-70…

Yani üretici 120-130 enflasyon ortamında ürününü pahalı üretiyor, ama tüketiciye ucuza satıyor.

Böyle bir şey olabilir mi?

Vatandaş, bu farkı göremeyecek kadar aptal yerine konuyor.

Daha hangi birini yazayım?

Artık ipin ucu kaçtı, memleketin tadı tuzu kalmadı.

Tam ucube bir sistemle yönetiliyoruz.

İşin garibi, hiç kimse çalışıp üretmeyi düşünmüyor, yan gelip yatıp tüketmeyi konuşuyor.

Paylaşılacak bir şey kalmadı, bunun farkında değiliz.

El birliğiyle memleketimize yazık ediyoruz.

Ne diyelim, Allah sonumuzu hayır getirsin!