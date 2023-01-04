Meslek onuruyla yaşamak ya da…

İnsan yaşamı sınırlı.

Er ya da geç, bir gün göçüp gidiyor insan.

Bir gün, “bedensel olarak” çekip gittiğinde, “İnsanca ve onurlu bir yaşam izi bırakabilmeli” insan.

Geride bıraktığınız maddi servetin daha sonra ne olacağı belli de değildir, önemli de değildir.

Önemli olan, başka insanlara zarar vermeden, mümkünse aileniz, yakın çevreniz, dost ve arkadaşlarınız, yaşadığınız kent ve ülke için doğru bir şeyler yapabilmek ve öldükten sonra da saygı ile anılabilmektir.

Ama hepsinden önemlisi de MESLEK ONURU ile yaşayabilmektir.

Mesleğinizi icra ederken, başka insanlara zarar vermeden yaşamak, mesleğinizdeki dürüstlükle anılabilmektir insana yakışan.

Müşterisini aldatmayan bir esnaf, bir tüccar, bir sanatkar olabilmek.

Ürettiği ürünlere hile katmayan bir üretici olarak tanınmak.

“Bilim adamı” kimliğini, siyasal baskılara ya da paranın kirine bulaşmadan namusluca ÇED Raporu yazabilen bir DOĞA ve İNSAN DOSTU olarak anılabilmek!

Hastalarını, “meslek sorumluluğu” ile tedavi eden, paraya tapmayan bir hekim olmak.

Kişisel ikbali ve ihtirasları için değil, halkına hizmet etmek için çalışan, KUL HAKKI yemeyen, gıllıgışlı işlere bulaşmayan bir siyasetçi olabilmek!

Yalnızca ulusal ve uluslararası Yasalara ve İNSAN HAKLARINA saygılı; siyasal egemenlere ya da çıkar gruplarına boyun eğmeyen bir SAVCI ya da YARGIÇ olabilmek!

Daha pek çok örnek verilebilir.

Ne yazık ki, günümüzde “Meslek Onuru” ile tanıyıp saygı duyabildiğimiz insan sayısı hızla azalıyor!

İnsanın ve insan topluluklarının en büyük ihtiyacı; “ADALET” olmalı!

Adaletin,ve asaletin bir avuç “egemen güç” karşısında yıkıldığı bir düzende nasıl “İNSANCA BİR YAŞAM” olabilir?

Fatih Sultan Mehmet’in adalete dair sözleri nasıl unutulabilir?

“AKLI öldürürsen AHLAK da ölür!

Ahlak öldüğünde MİLLET bölünür.

Kadıyı satın aldığında ADALET ölür! Adaleti öldürdüğün gün DEVLET de ölür!”

AKIL, her insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan “düşünen bir varlık” olarak akla, mantığa ihtiyaç duyar. Küçük yaşta insan akıllarıyla oynayıp, kendi çıkarına göre kullanırsan, bir gün toplumun “düşman kamplara bölünmesi” ortaya çıkar!

Kadıyı, yani YARGIYI siyasi çıkarlarına göre yönlendirir, “siyasal kimlikli kişileri Yargıç koltuğuna oturtursan, ADALET inancı kaybolur! Ve “toplumsal bir karşıtlık ve kaos” ortaya çıkar.

Bu da DEVLET düzenine büyük zarar verir!

Kimseyi hedef göstermiyorum.

Ama; 84 yaşında “28 Şubat Sözde Darbe Girişimi” gerekçesiyle, tartışmalı bir yargılama süreci sonunda tutuklanan, “Demans, yüksek tansiyon, kalp, prostat ve işitme kaybı hastalıkları olan, Korgeneral Vural Avar’a 22 Kasım 2022’de “cezanın ertelenmesine gerek olmadığı” na dair rapor veren ve bu insanın cezaevi koşullarında ölümüne neden olan “Tıp Adamı” nın meslek omurlarından söz edilebilir mi?

Siyasal iktidarda kim, hangi siyasal düşünce egemen olursa olsun, ADALET terazisiyle oynarsa, o ülkede yaşayan tüm insanlara zarar verir.

Böyle bir kirli düzene boyun eğenler, hangi mesleği icra ediyorsa o mesleğin “utancı ve yüz karası” olurlar!

Bu yüz karası önce kendisi, sonra ailesi ve gelecek kuşaklara kadar silinmeyen bir kara leke olur!

Dünyanın en büyük onur vesilesi, “MESLEK ONURU İLE YAŞAMAK” olmalı.