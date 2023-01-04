Bazdan mazdan anlamayız fiyatlar düştü mü, ona bakarız!

2022… Bitti…

2023…Geldi…

Yeni yıl geldin de ne oldu?

2023 yine zamlarla geldi…

Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı, 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarıldı…

Asgari ücret arttı da ne oldu…

Asgari ücret daha cebe girmeden, zamlar bindirilmeye başlandı…

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Emekliye toplam 25 zam yapıldı…

Ama gelen zamlara bakıldığında, en az zam yüzde 100 civarında…

Böyle bir durumda, gel de geçin!

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Ulusal basında gazeteleri karıştırırken Yeniçağ gazetesinde bir haber dikkatimi çekti. Haberde yeni yılda zamların listesi verilmişti.

Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum…

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Twitter'da "emretopalz" adlı kullanıcı, yeni yılla birlikte gelen zamların listesini çıkardı. İşte telefon hattından, dondurmaya; cipsten, araç muayene ücretine kadar 2023'la birlikte gelen zamların listesi

-Doğal gaz hizmet bedeline % 84 zam yapıldı.

-Araç muayene ücretleri % 122 zamlanarak 1.130 TL'ye çıktı.

-İstanbul'da taksilerin kısa mesafe ücreti 40 TL, zaman tarifesi ücreti ise saatlik 100,80 TL oldu.

-2022'de 165₺'den satılan Bimcell hat % 122,9 zamlanarak 370 TL oldu.

- Ehliyet ve pasaport ücretlerine zam geldi.

- Telsiz kullanım ücretine % 122 zam geldi.

- IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) kayıt ücreti 2732 TL’den 6091 TL oldu.

- Turkcell faturasız hat fiyatı 219 liradan 424 TL’ye yükseldi

- Vodafone hat ücreti 120 TL’den 190 TL’ye çıktı.

- Doritos Taco büyük boy cips 4 TL zamlanarak 22 TL’ye yükseldi.

- Arçelik ve Beko ürünlerine % 5 zam uygulandı.

- Coca Cola’nın tavsiye edilen fiyatı 30 TL bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

- Algida zamlı dondurma listesini yayınladı: Magnum dondurma 25 TL oldu.

- İstanbul’da özel otopark ücretlerine zam geldi: ortalama olarak 1 saat park ücreti 70 lira oldu.

- Eti ürünlerine 16 Ocak’ta % 7 ile % 40 oranında zam yapacak.

- Emlak vergisine % 61 zam geldi.

- Starbucks fiyatlarına 5 Ocak’ta %30 zam bekleniyor.

- Alkol ve Sigara gruplarına % 35 zam bekleniyor.

- Trafik cezalarına yapılan % 122’lik zam bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

- Taksi plaka fiyatlarına % 20 zam geldi.

- E-Ticaret sitelerinde en düşük kargo bedeli minimum 25 TL oldu.

- Cinemaximum hafta içi tam bilet 60 TL oldu.

- Erkek berber ücretlerinin taban tarifesine zam yapıldı.

- İzmir Eshot ücretlerine zam geldi... Tam : 8,78, Öğrenci : 3.00, Öğretmen : 7,56, 69 Yaş : 7,56

- Mado'da 1 kg dondurma 286 TL oldu.

- Samsung marka buzdolaplarına zam geldi.

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Yukarıda gelen zamların bir bölümünü sizinle paylaştım.

Sadece bunlar mı?

Elbette değil…

A’dan Z’ye her şeye zam geldi, gelmeye de devam ediyor.

BAZ ETKİSİNDEN ANLAMAYIZ!

TÜİK, enflasyon oranlarını açıkladı…

‘Baz’ etkisiyle enflasyon yüzde 64 olmuş…

Tamam da vatandaş bazdan mazdan anlamaz…

Peki baz etkisi nedir?

Baz etkisi bir önceki yılın ilgili dönemindeki enflasyonla ilgilidir, eğer enflasyon oranı bir önceki yılın ilgili döneminde çok düşükse, fiyat endeksindeki daha küçük bir artış bile aritmetik olarak yüksek bir enflasyon oranı verecektir.

FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ, DÜŞMEDİ Mİ?

Vatandaş, bu tanımlamadan bir şey anlar mı, anlamaz…

Çarşıya pazara gittiğinde fiyatlar düşmüş mü ona bakar…

Vatandaş hissetmedikten sonra baz etkisiyle enflasyon yüzde 20’ye inse ne olur, inmese ne olur.

Bırakın bu baz etkisiyle enflasyon indiriminden de fiyatları düşürmek için çareler arayın… Satın alma gücünün arttırılması için mücadele edin.