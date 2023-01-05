Dr. Lütfi Doğan…

Allah rahmet eylesin, onu 5 yıl önce, 22 Ocak 2018’de kaybetmiştik.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Diyanet İşleri Başkanı (1972-1976) idi.

Geçenlerde arşivimi karıştırırken, yaptığı bir konuşma elime geçti.

Okuyunca, “Bizim Lütfi Doğan gibi Diyanet İşleri Başkanlarımıza ne oldu?” diye geçirdim içimden.

Konuşmasını satırbaşlarıyla köşeme alıyorum, okuyun, bana hak vereceksiniz.

* Atatürk büyük mücadele ve kahramanlıklarla geçen hayatında, özellikle Türk milletinin zincire vurulmak istendiği o kara günlerimizde, çetin ve acı istiklal mücadelemizde milletin önüne geçmiş ve umudu olmuştur.

*Türk ulusunun istiklalini, bağımsızlığını, hürriyetini, insan onuruna yaraşır biçimde özgür hayatını, namusunu, imanını ve İslam’ı esaretten, ezilmekten ve aziz vatanını sömürülmekten kurtarmıştır.

*Şimdi onun en büyük eseri olan Cumhuriyet devletinin yurttaşları olarak güzel ve asil bayrağımız altında bağımsız ve hür insanlar olarak yaşamanın nimetini daha iyi anlıyoruz.

*Cumhuriyet, tarihimizden edindiğimiz deneyimlerden yararlanarak uluslararasındaki uygarlık yarışında bizi en önde ve ileri tutacak yepyeni bir milli yapıya kavuşturmuştur.

*Yeni devletimizde kutsal inançlarımız ve manevi değerlerimizin kaynağı olan yüce dinimizi, devletin politikasından ve siyasetinden ayırdık.

Diyanet İşleri Başkanlığı, neden kuruldu?

*Devlet yurttaşın dinine ve inancına karşı yansız kalırken, din hayatının sorumsuz, bilgisiz kişilere, yanlış, boş, batıl ve hurafeci yorumlara bırakılmaması için, din işlerini yönetmek, toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli ve sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.

Atatürk’ün dine bakışı

*Büyük Atatürk, “Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina uzun asırlardır ihmale uğramış” diyor.

*O, dine karşı değil. Dini yanına almış, İslam’ı ve tarihini, sevgili peygamberimizin hayatını çok ciddi bir titizlikle incelemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşmasında şöyle diyor: “Bağlı bulunmakla inanmış ve mutlu olduğumuz İslam dinini yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere bir politika aracı olmaktan arıtmak ve yükseltmek gereğini ve gerçeğini görüyoruz. İlahi ve kutsal olan vicdan ve inançlarımızı her türlü karışık çıkarlarla tutkuların alanı olan siyasetten ve siyasetin bütün unsurlarından biran önce ve kesinlikle kurtarmak milletin ve dünyada ahiret mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur. Ancak böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir.”

*Atatürk “Mensubu bulunmakla övünüyorum” dediği İslam dininin halka gerçek özü, akla mantığa uygun sade biçimi ve bilimin Müslümanlara kılavuz olan yönü ile anlatılmasını istiyordu.

Her Müslümanın, dinine bilerek inanması gerekiyor

*Başka bir deyişle her Müslümanın, dinine bilerek inanmasını istiyordu. Bunun için Kuran-ı Kerim’in Türkçe tercümesinin ve sevgili Peygamberimizin hadislerinin açıklamalı olarak Türkçe yazılmasını istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile bu istekleri gerçekleştirilmiş, Elmalı Tefsiri ve Buhari Tercümesi yapılmıştır.

*Cumhuriyet’te hutbeler de Türkçe okunmuştur. Allah’a şükür, o zamandan beri Türkçe hutbeler büyük bir coşku ile dinlenmekte, vaazlar halkın anladığı dille Türkçe olarak verilmektedir. Sevgili Peygamberimiz de “Aklı olmayanın, düşünmeyenin dini yoktur” buyurmuş ve İslam dini, akıl sahiplerini kendine muhatap kılmıştır.

*Kuran-ı Kerim, açık ve anlaşılır kitaptır. Atatürk, İslam dininin bu yönünü çok iyi kavramış ve toplumdan gelen eski kültürlere, asılsız, akıl dışı rivayetlere, hurafe, batıl, boş inançlara ve onları üretip yayan cahil ve bağnaz kesimlere karşı çıkmıştır.

*İslam dini, hayat ve din için bilimi de en üstün değer görmüş, bilimi ve bilim adamlarını yüceltmiştir.

O günlerden bugünlere

Dr. Lütfi Doğan, 1972-1976 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştı.

Yani 50 yıl önce…

Lütfi Doğan’ın bu konuşması, Türkiye’nin 50 yılda “Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılıkta” nereden nereye savrulduğunun en somut göstergesi.

Bir 1970’li yılların Türkiye’sine, bir de 2020’lerin Türkiye’sine bakın!

50 yıl önceki Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Atatürk ilkelerine bağlılığını en güçlü cümlelerle ifade ederken, bugünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “lanet okuma” cesaretini gösterebiliyor.

Türkiye, hızla tarihinden koparılarak Ortadoğu bataklığına sürüklenmek isteniyor, bunu artık görelim!