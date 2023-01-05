Türkiye’nin kadına şiddet haritası erkekleri gösteriyor!

Her dönem kadına şiddet vardı…

Ama son yıllarda kadına şiddet ve kadın cinayetleri sayısı arttı…

Bu artış, ekonomik krize bağlanıyor… Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, aileleri olumsuz yönde etkilediği ifade ediliyor. “ Türkiye’de Şiddet Haritası” başlıklı araştırmaya göre, kadınların yüzde 53’ü, geçmişte ve halen yaşadıkları duygusal bir ilişkideki partnerlerinin şiddetine uğruyor.Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre artan şiddet olaylarının kapsam ve nedenlerine yönelik “Türkiye’nin Şiddet Haritası” başlıklı araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

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İMDAT-Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ile Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, çocuk istismarı mağdurlarının yüzde 38.7’sini kız çocukları, yüzde 37’sini ise erkek çocukları oluşturuyor.

İstismarcıların çoğu da erkek.

Faillerin yüzde 94.8’inin yetişkin, yüzde 5.2’sinin 18 yaşından küçük bireyler olduğu da kayda geçti. Araştırma kapsamında her 2 şiddet olayından 1’i çocuğun tanıdığı ve güvendiği biri tarafından gerçekleştirilirken, fiziksel istismar oranı yüzde 41.9, cinsel istismar oranı 23.9, duygusal istismar da yüzde 6.8 olarak kaydedildi.

PARTNER SALDIRISI

Araştırmada, 612 haber analiz edilerek Türkiye’nin kadına yönelik şiddet karnesi de ortaya konuldu. Mağdur kadınların yaş ortalaması 35.9 olarak saptandı.

Araştırmayla kadınların yüzde 53’ünün geçmişte ve güncel olarak yaşadıkları duygusal bir ilişkideki partnerlerinin şiddetine uğradıklarına dikkat çekilirken, fiziksel şiddete uğrayanlar yüzde 22.5, cinsel şiddet mağdurları yüzde 15.2, cinayet kurbanı olanlar yüzde 56.5 olarak belirlendi. Yaşlılara yönelik şiddetin faillerinin da yüzde 76 ile erkekler olduğu anlaşıldı.

SİBER ZORBALIK

Türkiye’nin siber şiddet karnesinin de ortaya konulduğu araştırmada, siber şiddet mağdurlarının yüzde 63’ünün kadın, yüzde 23’ünün erkek olduğu, siber şiddet uygulayanların yüzde 42’sinin yabancılar, yüzde 19.1’inin eski sevgili olduğu belirlendi. Araştırmaya öncülük eden Prof. Dr. Oğuz Polat şunları söyledi: “Yüzlerce haber taradık. Bu haberleri titizlikle analiz ettik. Çocuk istismarı hâlâ en önemli başlıklardan. Çocuk istismar vakalarının yarısı hâlâ çocuğun tanıdığı kişilerce gerçekleştiriliyor. Özellikle kadın cinayetlerinin arttığı ve radikalleştiği bir dönemden geçiyoruz.”

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Haberi yukarıda okudunuz…

Şiddetin öznesi erkekler…

Geçenlerde ilimizde Jandarmadan bir haber geldi…

Jandarma uzmanları, kadına şiddete karşı erkeklere seminer veriyor…

Anlaşılan bu seminerlerin sayısı artmalı, kadın şiddetine son verilmesi için her türlü adım atılmalı.