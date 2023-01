En büyük hastalık stres

İçinde bulunduğumuz zamanda insanların büyük çoğunluğu arzu ettikleri birçok şeyleri gerçekleştiremedikleri için üzüntü, sıkıntı içine girerler.

Üzüntü ve sıkıntıyı artıran sebeplerin ana nedeni ekonomiktir.

Ekonomik sıkıntı ister istemez insanları strese sokar. Stres birçok hastalıkları tetikler

Stres kişilerin enerjisini tüketir. Bir kurt gibi insanı içten içe kemirir. Hastalıklara karşı performansı düşürür, özgüveni azaltır.

Bunun sonucunda zihinsel ve bedensel hastalıklar başlar. Bu gidiş insanlarda çöküşe neden olur. Diğer bir ifade ile buna bitiş de diyebilirsiniz.

Tabi ki stres kademe kademe belirtilerini gösterir.

Kişiler yaptıkları işten soğuyarak zevk almamaya başlarlar. Normal her zaman yaptıkları işler yük görülmeye başlar. Zamanında yapılması gereken işleri ertelemeye başlarlar. Birçok şeyleri düşünmeden yapmaya başlarlar. Bu durum hataları doğurur. Teşbihte hata olmazsa rotasız gemi durumuna girmiş olurlar. Hastalıklar başlar. İnsanlar sabah aldıkları fiyattan bir emtiayı akşam aynı fiyattan alamıyorlar. Üretim az tüketim çok, alım satımlar da kontrol ve denetim ortadan kalkmış. İçinde yaşadığımız olumsuzlukları yaşayan insanların yüzünün gülmediği ve her an barut fıçısı gibi patlamaya müsait olmaları gelecek adına hepimizi endişelendiriyor ve korkutuyor!

STRESİN BELİRTİLERİ

Stresin belirtileri insandan insana değişmektedir. Sebep olan şartların hafifliği ve ağırlığı da etkendir.

- Bel, omuz ve boyun ağrıları.

- Düzensiz uyku,

- Baş ağrıları,

- Yüksek tansiyon,

- Düşünce dağınıklığı ve unutkanlık gibi nedenler olduğu söyleniyor ve biliniyor.

**

Stresin en büyük nedeni tabii ki ekonomiktir. Ama kötü alışkanlıklar, bir yakınınızın hastalığı, ölümü, boşanma, ayrılıklar.

Fazla sorumluluklar, aşırı gürültülü ortamlar gibi birçok neden sıralamak mümkündür. İçinde bulunduğumuz bu ortamda işsizlik, astronomik fiyat artışları, her gün artan zamlar

Karşısında kısıtlı gelirler karşısında şaşkınlık ve çaresizlik ortamı içinde bulunan insanlar stresi yoğun derecede yaşadıkları bir ortam içindeler.

Ekonomik sıkıntılara ilaveten pandemi korkusu da insanları ne zaman ne yapacakları belli olmayan ruh haline getirdi. İnsanların büyük bir bölümü kırmızı görmüş boğa gibi davranıyor. Ekseriyet yanında silah veya bıçak taşıyor. En ufak kusur, söz veya davranış hemen yaralama ve ölümlü kavgalara dönüşüyor mazallah.

Stresten kurtulmanın yolu strese neden olan şartların düzeltilmesi ve ortadan kalkması ile mümkündür.

Bol yürümek, egzersiz yapmak, dinlenmek, sosyal yaşama girip insanlar arasında dostlukları geliştirmek faydalı olacağı söylenmekte ve bilinmektedir.

Stressiz günler ve yaşam dileğimle umutlu ve mutlu günler diliyorum.