Dikkat! Deprem geliyorum demez

Geçtiğimiz aylarda Düzce’de meydana gelen deprem, yine deprem konusunu gündeme getirdi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevli öğretim üyesi Dr. Hakan Erdoğan, önceki gün TÜİK tarafından açıklanan verileri değerlendirdi. Erdoğan, Kocaeli genelinde bulunan binaların yüzde 51,5’inin 1999’daki Marmara Depremi’nden önce inşa edildiğini, olası bir depremde risk teşkil ettiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

**

NG Araştırma şirketi, yaptığı araştırmaları bana da gönderir. NG Araştırma Genel Müdürü Nedim Barut, gönderilen Deprem geliyorum demez!” başlıklı araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum.

Deprem geliyorum demez!

Deprem, kaçınılmaz olaylar arasında yer alan doğal afetlerdendir. Türkiye deprem kuşağında olduğu için depremlere yabancı değiliz ve depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. NG Araştırma olarak insanların depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu ve konu hakkındaki bilgilerini, geçmişten bugüne yaptığımız 5. araştırmamızla bir kez daha analiz ettik. 7-22 Aralık 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, 1475 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde araştırmamızı gerçekleştirdik.

Deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musun?

Olası bir deprem sırasında kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmekte fayda var. Özellikle risk altında olan bölgeler için uzmanlar alınması gereken tedbirler ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bizi sık sık uyarıyor. Peki deprem anında yapılması gerekenleri biliyor muyuz? Bu soruya katılımcılarımızın verdiği cevaplara bir göz atalım. Araştırmamızda %19 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken, %27’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %49’u medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, %5’lik oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Evin depreme dayanıklı mı?

Deprem, ülkemizde dikkat edilmesi gereken en ciddi olaylardan biri. Bu sebeple herkesin deprem tedbirlerini alması büyük önem taşıyor. Alınacak en önemli deprem tedbirleri arasında, binaların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması bulunuyor. Katılımcılara yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sorduk. %47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, %9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. %19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Kalan kişiler ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyor. ”Bilmiyorum” cevabını verenlerin oranı ise %25.

Evinin yakınında deprem sonrası toplanma alanı var mı?

Maalesef deprem hayatımızın bir gerçeği. Deprem anında panik yapmadan doğru hareket edebilmek çok önemli. Peki, deprem anında nerede toplanacağız? Katılımcıların çoğunluğu evinin yakınında deprem toplanma alanı olduğunu belirtti. Her 4 kişiden 1’inin ise deprem toplanma alanı olmadığını belirtmesi dikkat çekici bir sonuç olarak ön plana çıkıyor.

Deprem sigortası var mı?

Her 10 kişiden 6’sı deprem sigortalarının olduğunu belirtirken, 4’ü ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını belirtti. Deprem sigortam var diyen kişilerin ne zamandır sigortası olduğunu sorduk! 5 yıl ve daha fazla cevabını verenlerin oranı %59 çıktı. Cevapların dağılımına baktığımızda deprem sigortasına önem verenlerin düzenli olarak yaptırmaya devam ettiği ön plana çıkıyor..

Deprem sigortasını hangi amaç ile yaptırdın?

Deprem sigortasının önemi oldukça fazla. Peki deprem sigortasını hangi amaçla yaptırıyoruz? Gelin katılımcılarımızın verdiği cevapları detaylıca inceleyelim! Deprem sonrası devlet desteğinden faydalanmak için yaptıranların oranı %38 olurken, elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu tutulması sebebiyle yaptıran katılımcılarımızın oranı %26 oldu. Tapu işlemlerini yapabilmek için zorunlu olması sebebiyle sigortayı yaptıranların oranı %20 olurken, %16’sı ev kredisi alabilmek için zorunlu olması sebebiyle yaptırdığını ifade etti.

Evlerimize dayanıklılık testi yapıldı mı?

Yaptığımız araştırmada insanlara yaşadıkları binada depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığını sorduk! Katılımcıların %23’ü testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, %2’si yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. %37’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken, %38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem çantamız hazır değil!

Uzmanlar ve yetkili kişilerin yaptıkları uyarılarda en çok önem verilen konulardan biri deprem çantası hazırlamak! Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığını ve her an bir deprem yaşama ihtimalimizin var olduğunu düşünürsek bu konuyu kesinlikle göz ardı etmemeli ve ertelememeliyiz. Peki deprem çantamız hazır mı? Araştırmamıza katılan insanların %22’si evlerinde deprem çantası olduğunu belirtirken %45’i olmadığını söyledi. Kalan kişiler ise evlerinde deprem çantası bulunmadığını fakat hazırlamayı düşündüklerini ifade etti.

Deprem çantasının olmazsa olmazları!

Tüm katılımcılarımızın deprem çantasında mutlaka bulunması gereken eşyalar hakkında bilgisini de analiz ettik. Deprem çantasında neler olması gerektiğini sorduğumuzda, en yüksek oranı %87 ile el feneri alırken beraberinde %85 ile ilk yardım seti, %83 ile düdük geliyor. %76 oranında kişi kolay bozulmayacak yiyecekleri mutlaka bulundurmayı düşünürken, %75 bol miktarda şişe su bulundurmayı elzem görüyor. Bunlar dışında düzenli kullanılan ilaçlar, battaniye, yedek pil vb. gibi malzemeler deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiği düşünülen eşyalar arasında…

Deprem sonrası açık hava alanları 1. tercih!

Katılımcılara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerleri sorduk. %87 ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %12 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor!

Depreme hazırlık için neler yapıyoruz?

Araştırmamızda insanların depreme hazırlıklı olmak için uyguladığı yöntemleri analiz ettik. Sonuçlar şöyle oldu:

Depreme hazırlık için neler yapıyoruz?

Oran

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi bilgilendirdim

45%

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım/ eğitim aldım

41%

Deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim

38%

Deprem sigortası yaptırdım / yapılmasını sağladım

31%

Ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim

22%

Deprem çantamı hazırladım

21%

Binamda dayanıklılık testi yaptırdım / yapılmasını sağladım

12%

Herhangi bir hazırlık yapmadım

22%

Deprem ve kader arasında bağlantı var mı?

Sence deprem kader mi? Yoksa gerekli önlemler alınarak olumsuz sonuçlar engellenebilir mi? Araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda oranların birbirine ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. %55 oranında kişi deprem yaşama olasılığını kader olarak görüyor. %45’lik kesim ise depremi kader ile bağdaştırmadığını belirtti.

Deprem anında ilk tepkimiz ne?

Deprem anında zarar görmemek için deprem öncesi hazırlığın önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. İnsanlara deprem anında yapacakları ilk hareketin ne olduğunu sorduğumuzda katılımcıların yarısı devrilmesi zor bir eşyanın yanında hayat üçgeni oluşturacağını belirtti. %18’i cenin pozisyonunda depremin geçmesini bekleyeceğini söylerken, %10’luk kesim bulunduğu yerdeki diğer insanların yanına koşacağını ifade etti.

Yaşanılan En Yüksek Deprem Şiddeti

Katılımcılarımıza bugüne kadar yaşadıkları en yüksek deprem şiddetini sorduk. Özellikle deprem bölgelerinden katılımcılarımızın olduğu bu araştırmada sonuçlar görseldeki gibi oldu. Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 1’i depremde maalesef bir yakınını kaybettiğini belirtti.

Deprem sonrası haberleşme

Büyük afetlerde ve acil durumlarda altyapı hasarları veya kullanım yoğunluğu gibi nedenler ile haberleşme kesintiye uğrayabiliyor. Katılımcılarımıza deprem sonrasında yakınları ile haberleşmek için kullanacakları yöntemi sorduğumuzda yarısı telefon ile görüşme sağlayacağını ifade etti. %26’sı mesaj ile haberleşme sağlayacağını, %14’ü ise “Akut güvendeyim” uygulaması üzerinden iletişim sağlayacağını belirtti.

Deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisi hangisi?

Katılımcılarımıza deprem sonrası yapılan çalışmalardan en etkilisinin hangisi olduğunu sorduk. %41’i AFAD çalışmaları cevabını verirken, %34’ü AKUT çalışmaları cevabını verdi. K-9 köpekleri ve halk dayanışması cevaplarının oranları %8 olurken, %2’lik kesim ise belediye ekiplerinin çalışmalarını etkili bulduğunu belirtti.

İçimizi korkutan gündem : Düzce Depremi

23 Kasım 2022^de Düzce’de gece saat 4 sularında bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5,9 olarak duyurdu. Katılımcılarımıza geçtiğimiz ay yaşanan Düzce depremini hissedip hissetmediğini sorduk. Katılımcıların yarısı depremi hissettiğini, diğer yarısı ise hissetmediğini ifade etti.

Deprem anında panik oldun mu?

Katılımcılarımıza geçtiğimiz ay yaşanan Düzce depremi anında panik oldun mu diye sorduk! Katılımcıların %71’i panik olduğunu belirtirken, %29’u soğukkanlı davranarak panik olmadığını belirtti.

Büyük depreme hazır mıyız?

Uzmanlar tarafından uzun süredir, Marmara Bölgesi çevresinde büyük deprem uyarısı yapılıyor. Peki, biz bu depreme ne kadar hazırlıklıyız? Katılımcıların % 59'u önlem alınmadığını düşünüyor. % 36’sı kısmen alındığını düşünürken, önlem alındığını düşünenlerin oranı ise yalnızca %5.

Ülkemiz için yakın gelecekte en büyük problem ne?

Araştırmamız sonuçlarına baktığımızda ekonomik sıkıntılar cevabını veren katılımcıların %38 oy oranıyla çoğunlukta olduğunu görüyoruz. %16’lık kesim mülteci sorunu olduğunu düşünürken %13 oy oranında katılımcı yakın gelecekteki en büyük problemin deprem olduğunu düşünüyor.

**

NG Araştırma Şirketi’nin “Deprem geliyorum demez!” başlıklı araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım.

Araştırmayı iyi okuyan…

Kendinizce bir değerlendirmede bulunun.

Şu bir gerçek ki, deprem ihmale gelmez.