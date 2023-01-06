Bir taraf “kurallı toplum” yaratma çabasında, diğer tarafta “kuralsızlığa” devam!

Seçim yaklaştıkça “Millet İttifakı” ve “Cumhur İttifakı” arasındaki fark, iyice belirginleşmeye başladı.

Bu farkı, “Millet İttifakı”nın önceki gün yaptığı 10’uncu toplantıdan sonra daha net gördük.

Yayınlanan bildirideki şu ifadeler, “Millet İttifakı”nın, “devleti yeniden kurma çabası” içinde olduğunu gösteriyordu:

"Bugün iş birliği sürecimizin somut adımlar bağlamında son derece önemli iki ortak metnini daha tamamlama aşamasına getirdik. Ayrıca bundan sonraki adımlarımızı ve çalışma takvimimizi de oluşturduk. Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritası’nı ve Ortak Politikalar Metni’ni 30 Ocak’ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız. Bu iki metin ile birlikte partilerimizin siyasi iş birliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır. Temel İlkeler ve Hedefler metni ile iş birliğimizin dayandığı zemini, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni ile iş birliğimizin siyasi iskeletini, Seçim Güvenliği metni ile siyasi sigortasını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi ile hukuki sütunlarını, Kurumsal Reform metni ile kurumsal altyapısını, açıkladıktan sonra şimdi de Yol Haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarını, Ortak Politikalar Metni ile her alandaki ortak somut adımlarımızı tanımlamış olacağız."

Tamam, ifadeler biraz ağdalı, ama anlatılmak istenen net.

Deniyor ki:

*Biz, devlette yok edilen kurumları ve kuralları yeniden koyuyoruz.

*Seçimleri kazanıp iktidara geldiğimizde, birlikte nasıl ve hangi ilkelerle yol yürüyeceğimizi, devleti nasıl bir anlayışla yöneteceğimizi bugünden belirledik.

*Seçimlerden sonra düğmeye basacağız, bugün aldığımız kararları harfiyen uygulamaya başlayacağız.

*Devlet, bizim dönemimizde “tek kişinin iradesi” ile değil, “ortak akılla ve kurallı olarak” yönetilecek.

Anlatılmak istenenin özeti bu.

Açıklamada, yapılan çalışmaların konu başlıkları da tek tek sıralanmış.

Önceki günkü toplantı topluma güven verdi mi?

Bence, verdi.

Bir defa “6’lı Masa dağılıyor” diye günlerdir kaynatılan kazanın boş olduğu ortaya çıktı.

Dokuz saat süren toplantı ve sonrasında yayınlanan dört sayfalık bildiri, “Millet İttifakı”nı oluşturan altı partinin, seçimlere ne denli ciddi hazırlandığının bir kanıtıydı.

6 Parti, bu son toplantıdan sonra “Aramızda sorun yok. Yola devam” mesajını da verdi.

Dahası, “erken seçim”, “başörtüsüne yasal güvence” ve “Sinan Ateş cinayeti” konularında ortak görüş açıklandı.

Bundan sonraki çalışma takvimi de netleşti.

26 Ocak’ta İyi Parti’nin ev sahipliğinde 11’inci toplantı yapılacak, 30 Ocak’ta da son çalışma metinleri ortak bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Geriye ne kalıyor?

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve seçimlerde aday listesi oluştururken kullanılacak ortak yöntem.

İşe tersinden başlasalardı…

“Millet İttifakı”nın çalışma yöntemi, bugüne kadar çok eleştirildi.

Geç kalınıyor…

Cumhurbaşkanı adayı hemen açıklanmalıydı…

Derhal ortak mitinglere başlanmalıydı…

Bence, bugüne kadar yapılanlar doğru.

Eğer işe tersinden başlansaydı, yani daha bir araya gelir gelmez cumhurbaşkanı adaylarını açıklasalardı, “Millet İttifakı” bugünlere gelemezdi.

Gelmiş olsalar bile, bundan sonra “birlikte yol yürümekte” zorlanırlardı.

Önce aralarında konuşulması gereken her şeyi konuştular, kuralları koydular, devleti hangi ilkelerle yöneteceklerine karar verdiler, şimdi sıra “cumhurbaşkanı adayını açıklamaya” geldi.

Zoru aştılar, geriye kolayı kaldı.

Artık o makama kim oturursa otursun, önünde yazılı kurallar var, onu uygulayacak.

Devlet, kurum ve kurallarıyla, “devlet gibi” yönetilecek.

“Kuralsız toplum”dan “kurallı toplum”a geçiş

Ben yaşananlardan şunu çıkarıyorum.

20 yıllık AKP iktidarı, Türk toplumunu iyice “kuralsız” hale getirmişti.

Devleti devlet yapan kurumlar ve kurallar kasıtlı olarak yok edilmiş, yine devleti devlet yapan “kuvvetler ayrılığı” ilkesinden uzaklaşılmış “yasama” ve “yargı” da “yürütmenin emrine verilmişti.

Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek kişinin iradesine terk edilmişti.

Sonuçta, geldiğimiz nokta ortada.

Bir örnek…

Kurum ve kurallarla “devlet ciddiyeti” ile yönetilen bir ülkede, bir cumhurbaşkanı, yatıp kalkıp “Dün açıkladığım yüzde 25 memur ve emekli zammını 5 puan daha artırıyorum” diyebilir mi?

Osmanlı döneminde “ulufe” dağıtımının bile bir kuralı vardı, ama 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde memur ve emekli maaşının artırımı bir kişinin dudakları arasında.

Bir gün “Yüzde 25” diyor, ertesi gün “5 puan daha artırdım” diyerek kendine göre “seçim avantajı” sağlamaya çalışıyor.

Türkiye, böylesine “kuralsız bir toplum” haline getirildi.

Devlet, devlet olmaktan çıktı, “bir kişinin mülkü” oldu.

Eee, mülk sahibi de çalışanlarına kendi keyfine göre zam yapar.

Aynen bu durumdayız.

Tabii, “kuralsız” yaşamaya alışmış bir toplumu “kurallı” hale getirmek zor.

Özellikle cahil ve yoksul bırakılan toplumlar “kuralsız” yaşamayı severler, birilerinin kendilerine sürekli bir şeyler vermesini beklerler.

Yaşam tarzları böyledir.

AKP’nin başı çektiği “Cumhur İttifakı”, toplumun bu gerçeğini bildiği için, ülkemizi yıllar önce “kuralsız” hale getirdi ve seçim öncesi bu kuralsızlığı iyice baş tacı yaptı.

Özetle…

Bir tarafta “Millet İttifakı” toplumu “kurallı” yönetmeye hazırlanıyor, diğer tarafta “Cumhur İttifakı” bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi “kuralsız” yönetmeye devam etmek istiyor.

Önümüzdeki seçim sürecinde, “kurallı yaşam” ve “kuralsız yaşam”ın çatışmasına tanık olacağız.